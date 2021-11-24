不讓文法卡關 高三生看《豆豆先生》影片練英文

【文／陳宛妤】

為了考試而讀英文，是許多中學生的寫照，目前就讀雲林巨人高級中學衛生化工科三年級的蔡昕妤也曾如此。她從國小一年級就被送去補英文，直到國中時因為其他科目也需要補習，考量時間分配下才停止。自幼與英文為伍的她，總是將英文視為一門考試科目，這段為考試而學習的K書方式，上高中後起了很大的變化。

蔡昕妤在高一、高二共考兩次 TOEIC聽力與閱讀測驗 ，成績一躍進步180分；她之所以開始對英文產生好感，願意自動自發學習，源於國中會考英語科成績比自己差的同學，英文檢定竟然比自己高了一級。殘酷的事實鞭策她奮發圖強，「我為了超越他，開始每天背15個單字、閱讀《CNN互動英語》雜誌、聽英語歌，漸漸讀出興趣，發現其實英文沒有想像中難，就是多聽多背多看而已。」

跳脫考試科目 英文成為生活日常

蔡昕妤高一時參加縣長盃游泳比賽，當時她遇到一位來自德國的參賽選手，很想主動搭話卻緊張得講不出完整的句子，情急之下她靈機一動，雖然不知「交換學生」的英文，索性湊字組成句子，交換是exchange，學生是student，於是蔡昕妤勇敢開口：「Are you a exchange student？」沒想到對方居然聽懂並親切回答：「Yes, and I'm from Germany.」就這樣兩人打開話匣子。事後回想起來，當時緊張到文法弄錯，「an exchange student」的「an」講成「a」，但這次的經驗讓蔡昕妤深深體會到英文不再是考試科目，而是生活中的溝通橋梁，讓她更敢開口說英語。

在國三升高一的暑假，蔡昕妤就開始練習用翻譯來精進英文能力，由於先前已看過中文版的《哈利波特》，她找來原文小說閱讀，遇到看不懂的句子先回憶猜想，陌生的單字也不急著查，因為多看幾次之後，或許就能理解了，而此時再去查單字的正確用法，檢測自己的判斷是否無誤。

查單字的工具很多，蔡昕妤習慣使用Oxford Learner's Dictionaries（牛津線上字典），除了兼備英式與美式發音，還會說明單字的用法和片語，以及各種詞性，一次就能查齊一個單字的所有用法，省下不少時間。

蔡昕妤延遲查單字的學習方式，不止運用在閱讀文章，觀賞影片時也很實用。她認為「文法」在自己學習英文的道路上，長久以來一直是難以克服的關卡，「光靠課本上的文法公式，我還是不能理解為什麼要這樣使用。」蔡昕妤坦承自己需要情境式的學習，才能活用吸收死記的內容，因此她會定期上VoiceTube看影片，有情境也有字幕，很快就能理解文法使用的時機。

依個人興趣挑選線上資源 練習文法與聽力

VoiceTube設有分級與不同類型的頻道，蔡昕妤通常會選擇中級程度的短片，觀看過程中同樣會先略過不懂的單字，只看前面的句子去猜是副詞或形容詞，大概看個兩、三次就能完全理解。此外，當初要報考TOEIC測驗時，蔡昕妤為了練習聽英國腔，特地上網下載《豆豆先生》（Mr.Bean）的影片到手機，利用零碎的時間練習聽力，劇情裡有很多生活化的單字，常聽之後她覺得英國腔也沒那麼難。

在眾多線上學習工具中，蔡昕妤總以符合自己喜好為優先考量，她訂閱的《TEDx Talks》，影片主題十分多元，雖然並非每個字都聽得懂，但她會挑選感興趣的主題收看。例如她較常選擇醫學及科學相關的主題，從這類影片中，她還可以學到與自己所學領域相關的單字。

蔡昕妤認為學英文是一件很快樂的事，讓她能第一時間與世界接軌。（照片提供／蔡昕妤）

即將面臨升學，蔡昕妤以國立台北護理大學為目標，將來想成為一名護理師，並且期待能加入國際醫療人道救援組織，幫助有需要的人，「如此一來，良好的英文能力是不可或缺的。」

About蔡昕妤

出生：2004年

學校：雲林巨人高級中學衛生化工科三年級

英語程度：高二考取TOEIC (L&R) 765分

線上學習工具讓我⋯

線上學習工具：VoiceTube

使用方式：先關掉中文字幕跟著影片小聲複誦並猜想句意，第二遍開中文字幕確認，注意聆聽語調抓到英語感。

推薦原因：可依照自己的程度和興趣選擇，附有單字解釋，直接學習新的單字，不用再花時間查字典。

使用成就：觀看醫療相關影片認識許多疾病及療法的英文，擴展課本以外的知識，應試時答題更順。