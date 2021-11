不讓文法卡關 高三生看《豆豆先生》影片練英文

【文/陳宛妤】

為了考試而讀英文,是許多中學生的寫照,目前就讀雲林巨人高級中學衛生化工科三年級的蔡昕妤也曾如此。她從國小一年級就被送去補英文,直到國中時因為其他科目也需要補習,考量時間分配下才停止。自幼與英文為伍的她,總是將英文視為一門考試科目,這段為考試而學習的K書方式,上高中後起了很大的變化。

蔡昕妤在高一、高二共考兩次 TOEIC聽力與閱讀測驗 ,成績一躍進步180分;她之所以開始對英文產生好感,願意自動自發學習,源於國中會考英語科成績比自己差的同學,英文檢定竟然比自己高了一級。殘酷的事實鞭策她奮發圖強,「我為了超越他,開始每天背15個單字、閱讀《CNN互動英語》雜誌、聽英語歌,漸漸讀出興趣,發現其實英文沒有想像中難,就是多聽多背多看而已。」

跳脫考試科目 英文成為生活日常

蔡昕妤高一時參加縣長盃游泳比賽,當時她遇到一位來自德國的參賽選手,很想主動搭話卻緊張得講不出完整的句子,情急之下她靈機一動,雖然不知「交換學生」的英文,索性湊字組成句子,交換是exchange,學生是student,於是蔡昕妤勇敢開口:「Are you a exchange student?」沒想到對方居然聽懂並親切回答:「Yes, and I'm from Germany.」就這樣兩人打開話匣子。事後回想起來,當時緊張到文法弄錯,「an exchange student」的「an」講成「a」,但這次的經驗讓蔡昕妤深深體會到英文不再是考試科目,而是生活中的溝通橋梁,讓她更敢開口說英語。

在國三升高一的暑假,蔡昕妤就開始練習用翻譯來精進英文能力,由於先前已看過中文版的《哈利波特》,她找來原文小說閱讀,遇到看不懂的句子先回憶猜想,陌生的單字也不急著查,因為多看幾次之後,或許就能理解了,而此時再去查單字的正確用法,檢測自己的判斷是否無誤。

查單字的工具很多,蔡昕妤習慣使用Oxford Learner's Dictionaries(牛津線上字典),除了兼備英式與美式發音,還會說明單字的用法和片語,以及各種詞性,一次就能查齊一個單字的所有用法,省下不少時間。

蔡昕妤延遲查單字的學習方式,不止運用在閱讀文章,觀賞影片時也很實用。她認為「文法」在自己學習英文的道路上,長久以來一直是難以克服的關卡,「光靠課本上的文法公式,我還是不能理解為什麼要這樣使用。」蔡昕妤坦承自己需要情境式的學習,才能活用吸收死記的內容,因此她會定期上VoiceTube看影片,有情境也有字幕,很快就能理解文法使用的時機。

依個人興趣挑選線上資源 練習文法與聽力

VoiceTube設有分級與不同類型的頻道,蔡昕妤通常會選擇中級程度的短片,觀看過程中同樣會先略過不懂的單字,只看前面的句子去猜是副詞或形容詞,大概看個兩、三次就能完全理解。此外,當初要報考TOEIC測驗時,蔡昕妤為了練習聽英國腔,特地上網下載《豆豆先生》(Mr.Bean)的影片到手機,利用零碎的時間練習聽力,劇情裡有很多生活化的單字,常聽之後她覺得英國腔也沒那麼難。

在眾多線上學習工具中,蔡昕妤總以符合自己喜好為優先考量,她訂閱的《TEDx Talks》,影片主題十分多元,雖然並非每個字都聽得懂,但她會挑選感興趣的主題收看。例如她較常選擇醫學及科學相關的主題,從這類影片中,她還可以學到與自己所學領域相關的單字。

蔡昕妤認為學英文是一件很快樂的事,讓她能第一時間與世界接軌。(照片提供/蔡昕妤)

即將面臨升學,蔡昕妤以國立台北護理大學為目標,將來想成為一名護理師,並且期待能加入國際醫療人道救援組織,幫助有需要的人,「如此一來,良好的英文能力是不可或缺的。」

About蔡昕妤

出生:2004年

學校:雲林巨人高級中學衛生化工科三年級

英語程度:高二考取TOEIC (L&R) 765分

線上學習工具讓我⋯

線上學習工具:VoiceTube

使用方式:先關掉中文字幕跟著影片小聲複誦並猜想句意,第二遍開中文字幕確認,注意聆聽語調抓到英語感。

推薦原因:可依照自己的程度和興趣選擇,附有單字解釋,直接學習新的單字,不用再花時間查字典。

使用成就:觀看醫療相關影片認識許多疾病及療法的英文,擴展課本以外的知識,應試時答題更順。