用網路工具加強英文 高三生多益935還當線上家教

【文／樊語婕】

從三歲開始就接受英文教育，對於南投中興高中三年級學生李瑞霖來說，英文的聽說讀寫存在於他的日常生活中。高一參加全國英文演講比賽獲得佳作，在 TOEIC測驗 中獲得935分，其中聽力更是滿分的好成績，優異的英文能力讓他成為線上英文家教，幫助自己拓展視野、接軌世界。

從小就打下英文好實力的李瑞霖，更透過多種線上工具增加接觸英語的機會。（照片提供／李瑞霖）

李瑞霖的父母極為重視英文教育，三歲就送他進英語補習班。雖然身旁全是六、七歲的孩子，老師還擔心年齡差距會造成學習障礙，他卻十分享受每周五天、每天下午一小時的英文學習時間，興趣加上天分，每次考試都在班上名列前茅。

天天使用英文 強化聽說讀寫

科技的便利也讓李瑞霖每天浸潤在英文的環境下，他會利用網路工具不斷強化聽說讀寫的能力，例如「聽」的部分善用YouTube、Netflix，觀賞政治、科幻、反烏托邦等主題的電影與歐美影集。透過線上英文家教教學、模聯活動強化「說」的能力；搜尋、查找英文資料，閱讀外文書與小說，累積英文「讀」的實力；持續使用英文記筆記，更為「寫」的能力加分。

他最常使用Cambridge網路字典，也會透過google查詢同義字、反義字、例句等資訊。他也善用YouTube觀看國際時事專題報導，例如為了解阿富汗塔利班重奪政權等中東政治議題，他就會觀看總部設在卡達的半島電視台頻道，或是觀看美國脫口秀節目「The Late Show」了解美國時事。

李瑞霖也運用線上英語家教平台，強化申請國外大學的優勢，他會搜尋平台上頂尖名校畢業的師資，例如畢業於加州大學柏克萊分校的老師，或是美國高中老師，諮詢美國大學申請資料準備、生涯規畫、美國教育與生活環境等實用主題。而每當老師講到自己沒學過的單字，李瑞霖就會立刻詢問老師這些單字的意思與應用，藉此把握機會擴增自身的單字量。

合作溝通並重 實現模聯在地化

具備出色英語能力的李瑞霖，高中期間也積極參與模擬聯合國的活動，他就讀的中興高中並沒有模聯社，但他一開始參加校外舉辦的模聯活動，就獲得了最佳代表、傑出代表等肯定，模聯培養他的英文即席反應與台風，他也在活動中不斷成長，展現平日累積的英文能力。

有了多次參加模聯活動的經驗後，他高二在學校成立南投縣第一個公立學校的模擬聯合國社，在大家不看好的情形下，社員規模提升至學校社團規定的上限38人，還舉辦了中區四校模擬聯合國會議。

在社團從無到有的歷程中，他學習到團隊合作與溝通的重要，還與朋友合作推動「在地模聯行動實施計畫InterMUN Glocalization Program」，透過免費參加、中文舉辦等方式，消弭經濟與語言障礙，將模聯在地化，證明模聯並非專屬於富人階級、英文優異族群才能參加。關注兒少議題的他，還是行政院兒童及少年福利與權益推動小組的委員，持續深入了解並倡導各個兒少議題。

英文不只幫助李瑞霖與全世界的人溝通、拓展視野和國際觀，也為他帶來收入。他在線上英語家教平台擔任遠距教學教師，目前已擁有超過20個學生、已完成超過百堂教學課程，學生年齡從6歲到40歲，教學範圍囊括學測、會考、英檢、閱讀、會話等。

對於英文較沒自信的高中生，他建議，可以從自己喜歡的領域為起點培養興趣，例如喜愛電玩的學生，都會為了電玩而努力查相關單字，就從興趣產生動機。他也給學弟妹關於高中生活的建議，「高中在學時，必須培養敢開口說英文的能力、解決問題的能力，更要多方嘗試、無懼失敗，打造更充實的高中生涯！」

About李瑞霖

出生：2004年

學校：南投中興高中三年級

英語程度：高一考取TOEIC (L&R) 935分

線上學習工具讓我⋯

線上學習工具：線上英語家教平台

使用方式：搜尋平台上的國外師資練習聽力，同時擔任家教練習口說能力。

推薦原因：與老師線上互動，能立即詢問不懂的單字文法。

使用成就：增加個人申請國外大學的優勢。