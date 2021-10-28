不懼成為新課綱「白老鼠」 他自架網站解高中生疑難雜症

【文／程芷盈】

隨著108課綱學習歷程檔案上路，不少家長與學生對前無古人的新制都感到不安。中央大學附屬中壢高中三年級的許云澤同樣是新課綱的「白老鼠」，因為在網路上找不到需要的資訊，便乾脆一肩扛起提供資訊的角色，透過自學架設的《高中生資訊網》，分享他彙整後的訊息給需要的人。

架網站兼行銷 全方位人才

「一開始會架設網站的初衷是因為我找不到想要的資訊。」高一時的許云澤想要尋找大學營隊懶人包、相關訊息，卻找不到想要的資訊，因此意識到網路上缺乏因應新課綱的工具型資訊。他明白除了自己，同樣是第一屆課綱的同學，勢必需要許多這類型訊息，「所以我乾脆自己架設網站」。以國中時就自學架設網站的能力，提供平台、整合資訊，協助釐清各種課綱的疑難雜症。

除了擔任工程師的角色，許云澤在網站成立的初期也一手包辦撰寫所有文章，他濃縮自己學習線上課程、參加營隊的心得，不只彙整實用資訊，更寫文章教學「學校沒有教的知識」。

以學習歷程檔案為例，許云澤說，學校只會教如何上傳檔案，卻沒有機會告訴學生如何撰寫、排版學習歷程、字形又該如何轉換，「這些對我們來說必備的能力，卻沒人告訴我們該怎麼做」。所以他扛下知識傳播者的重責大任，透過自己不斷地學習與吸收，用淺顯易懂的文字呈現給讀者。

許云澤在經營網站之餘也撥出時間加入模擬聯合國社團。（照片提供／許云澤）

隨著網站逐漸成熟，在搜尋引擎查詢「2021高中營隊」的關鍵字，第一個跑出來的建議網站便是《高中生資訊網》。談起網站成立至今的困難，許云澤表示，最難解決的就是如何把自己整理好的資訊呈現到高中生面前。他坦言高中生搜尋資訊偏向被動，因此要如何主動把內容呈現給讀者，懂得行銷就很重要。

他將網站資訊分享到高中生常看的論壇、老師和家長會關注的教育網站，成功將內容傳遞給更多人。開站至今，許云澤收到不少高中生與家長的回饋，感謝他提供一個匯集高中生實用資訊的平台。目前，每月就有15至20萬的網站流量。

用英文查資料 自學成達人

為了兼顧網站營運及學校課業，許云澤將平日時間用來專注於課業學習，並試著提前預習，上課心態從被動轉為主動，等於老師上課的同時就是複習，而剩

下的時間則從事他喜歡的活動。

「我的興趣太廣泛了，光是報名的線上課程就有二、三十堂」。許云澤將學習當作興趣，透過累積軟實力，投資自己的未來，他目前修課的種類，包括自媒體經營、如何當講師、時間管理、影片剪輯、錄音、平面設計以及魔術等。對節奏口技beatbox也很有興趣的他更是小露了一手。他認為高中生要廣泛的涉略、探索興趣，才能在未來有更多的發展，「絕對不會有找不到的內容，只有自己想不想學。」

自學架設網站、解決程式bug問題，還要提供讀者準確資訊，許云澤耗費許多時間在網上搜尋大量資料。他從中發現，在網路上用 英文 查詢能獲得最多訊息，以目前網站使用的郵件發送系統mailchimp為例，因為軟體並無中文版，遇到無法處理的系統問題時，他得寫英文信與開發者溝通。「會一種語言開啟了一個世界，會第二種語言就開啟了另一個世界」，許云澤認為要把學習英文當作吸收新知識一般，便能真正享受學習過程。

許云澤今（2021）年二月受邀至ICRT，分享他成立網站以來的心路歷程。還在語音聊天社交軟體Clubhouse上與推廣翻轉教學的台灣大學電機系教授葉丙成討論高中生的教育議題。現在他自己籌辦網站設計全攻略研習營，聘請專業工程師、網頁設計師，教高中生如何架設網站。面對未知的未來，許云澤仍會不停創新、創業，挑戰各種困難。

About許云澤

出生：2004年

學校：中央大學附屬中壢高中三年級

幹部經歷：高一擔任班長、高二擔任模擬聯合國社資訊長

競賽參與：十六軸機器人舞蹈競賽技術組第一名、小論文優等

檢定證照：高一考取TOEIC（L&R）620分