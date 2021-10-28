用英文撰寫周記、學習歷程檔案 文華高中雙胞胎獲多益金色證書

【文／程芷盈】

身旁有一位從小就形影不離的夥伴是什麼感覺？台中文華高中二年級的雙胞胎姊妹鄭恩琪、鄭恩琳從幼稚園到高中都是同班同學，她們說「生活中會有摩擦，但更會彼此幫忙。」

雙胞胎姊妹個性截然不同，姊姊鄭恩琪性格活潑開朗；妹妹鄭恩琳則溫和文靜，就連課業上擅長的科目都不盡相同。鄭恩琪對數理最有興趣，喜歡透過邏輯推理、因果關係，探究數理問題，並能在解題的過程中獲得成就感。鄭恩琳則擅於書寫，喜愛文學讀物。即便各自擁有不同喜好，兩人對英語學習同樣有著極大興趣。

享受閱讀小說樂趣 激發英語學習動機

媽媽從姊妹倆小時候即用心安排英語環境，以聽英文歌謠、故事CD、讀英語繪本，提升英文語感。幼稚園大班時，兩人都能在園內舉辦的說故事比賽大方表現，獲得前三名的好成績，英文自然而然地融入兩姊妹生活中。隨後進入小學，兩人也都盡力爭取代表班上參加全校英語競賽的機會，從中增加更多單字量與口說技巧的練習。

但奠定英文基礎最重要的關鍵是小學五年級，「因為瘋狂愛上《哈利波特》原文小說，我們就此開啟英語閱讀的興趣。」當時媽媽播放原文有聲書給兩人聽，受到精采奇幻的劇情吸引，她們便自行到圖書館找讀物，慢慢讀完七本小說。

自此，兩姊妹感受到原文小說的魅力，經常書不離手，反覆閱讀，因而從書中背下許多喜愛的句子。上了國中後也陸續閱讀《Twilight》、《The Maze Runner》、《The Hunger Games》、《The Darkest Minds》等小說。「原文書的語法比起翻譯更能傳達作者想要表達的情感及信念。」相較中文翻譯，兩姊妹更鍾情原文書的意涵。

談起喜歡的小說，鄭恩琳興致勃勃地分享最近閱讀的《牧羊少年奇幻之旅》，書中敘述主角為追尋夢想，前往金字塔的冒險歷程。她說，閱讀英語小說不僅能訓練語文能力，還能從中得到許多人生的重要啟示。例如書中提到「每人都有自己的天命（destiny）」，只要聆聽內心的聲音，並照著自己的步伐好好努力，就會距離你的人生寶藏愈來愈近。她知道自己遇到事情容易焦慮，因此書中的理念深深影響了她，給她一個面對未知的心情指南。

亮眼英語成績 全靠規律習慣養成

為了檢驗長年的英語學習成果，兩人在高一時參加 多益聽力與閱讀測驗 ，並分別獲得980、975分的優異成績，「另一個報考主因是希望能考取多益滿分成績，並為學習歷程檔案中的多元表現增色。」雖這次未挑戰成功，但兩人希望能在高三畢業前達成目標。

對鄭恩琳來說，英文檢定是增加學習動力的工具，「重要的不是分數，而是成為鼓勵自己學英文的動機。」鄭恩琪也補充，多益測驗的成績對未來升大學、到國外交換，都是證明個人英語程度的最佳工具。

兩人表示，因為多益測驗考試時間長達二小時，需要極高的耐心與定力，聽力測驗更是從頭到尾都不能恍神，否則一不注意就會漏聽題目。閱讀測驗的篇幅較長，要懂得抓住題目要旨，找出正確答案。因此在寫考古題時，經常說服自己看完一篇再看一篇，訓練考試中必備的耐力。考前多做模擬試題，整理高頻率出現的單字，反覆練習，才能在正式考試中游刃有餘。

永續maker課程成果發表讓鄭恩琪體會到，在網路上用英文查詢才能獲得更多相關資訊。（照片提供／王彥妮）

為了保持英語的「手感」，不論是寫周記、學習歷程檔案的課程學習成果，或是投稿中學生閱讀心得寫作等，兩人都盡量使用英文撰寫。就像今年（2021）六月與台中一中、衛道中學的跨校專題成果發表會，她們與同學花費三個月的時間做準備，以Will "Power Crisis" Haunt Taiwan One Day?為題完成12分鐘全英語簡報，成為全場唯一選擇用英語發表的團隊。

傑出的表現，關鍵在於兩人下足苦功與時間，用心維持英語能力。平時除了聽讀CNN雜誌、看英文小說，兩姊妹更要求自己每天要背五到十個單字並造句，隔天再使用昨日背的單字造句，重複練習，養成好習慣。

透過按部就班、規律的習慣，一步步增強英語力。「曾有段時間不看英文小說、不聽英語，發現自己對英語的領悟力鈍掉了」，鄭恩琳強調，英語學習一定要持續不中斷，才能保持好語感。

面對不擅長的自然與數學，鄭恩琳更花時間苦讀練習，「因為知道自己的不足，更會努力要求自己認真學習」高度自我要求，是兩人在課業上保持良好成績的主因。

面對不擅長的數理科目，鄭恩琳花更多時間複習、準備，高度自我要求學習進度。（照片提供／王彥妮）

把握機會說英文 下課聊天也不放過

閱讀英文小說、雜誌、看美劇及聽英語廣播，種種方式都能訓練英語閱讀及聽力，「但英語口說需要刻意練習才能培養」鄭恩琳認為，若不逼自己說英文，很容易就會忘記如何用英語表達。為了增加練習機會，兩人經常趁著下課時間到走廊用英文聊天，「聊生活、聊課業，什麼都可以聊」，有時要討論當前話題或時事，也會乾脆用英文表達，自己創造生活中活用英語的機會。

鄭恩琪建議想學好英文的學生可以從自己有興趣的領域著手，因為閱讀英語小說、看英文影片所能獲得的樂趣和讀中文小說是一樣的，只是使用英文媒介的過程中，英語能力自然跟著提高，不用刻意的去背單字，寫英文作文時，就能選擇更好的字彙與語法，成績與自信心也會跟著增加。

兩姊妹今年分別代表班上參加校內英語比賽，鄭恩琪負責演講、鄭恩琳則發揮寫作專長，優秀的英語力讓她們雙雙獲得優勝佳績。

展望未來，兩人目前都以醫學相關科系作為大學目標，希望能在將來充實專業能力，從容面對已知及未知的健康威脅，照顧家人與需要幫助的人。上大學後，兩人也想多方嘗試不同社團、活動，例如參加登山社、去偏鄉服務教導小朋友，以及出國交換，用英語力豐富人生。

About鄭恩琪（左）

出生：2005年

學校：台中文華高中二年級

興趣：唱歌、運動、旅遊、閱讀

幹部經歷：風紀股長、圖書股長、副班長

競賽參與：全國單字競賽佳作、校內英文演講比賽優勝

檢定證照：高一考取TOEIC（L&R）980分

志工服務：台中惠明盲校志工

其他多元表現：小論文研究，主題「異位性皮膚炎中西醫治療方法比較」

About鄭恩琳（右）

出生：2005年

學校：台中文華高中二年級

興趣：唱歌、運動、閱讀、旅遊

幹部經歷：服務股長、學藝股長、班長

競賽參與：全國單字競賽三等獎、校內英文作文比賽第一名

檢定證照：高一考取TOEIC（L&R）975分

志工服務：台中惠明盲校志工

其他多元表現：109年南投縣青少年文學創作徵文競賽高中組佳作