跟Tom Hiddleston念詩練發聲 他靠線上學習資源增強英語力

【文／樊語婕】

網路世界中，有各式好用又免費的線上工具，助攻英文學習。今年（2021）九月剛就讀建國中學一年級的黃品睿就善用YouGlish、Netflix、VoiceTube與Cambridge Dictionary線上字典等豐富資源，搭配Echo Method（回音法）發聲練習，逐步墊高英語能力。

回想起童年的英語學習經歷，黃品睿用「快樂」兩個字總結。幼稚園與國小的英文課程活潑有趣，開啟了他的英語學習旅程。除了課堂上的學習，他也積極參加課外活動，例如台北市國民小學多語文學藝競賽等英文活動，還曾獲得英語讀者劇場比賽優等佳績。此外，他也善用寒暑假期間參加英國文化協會舉辦的英語營隊，從中學習人際溝通、團隊合作的技巧，並在過程中培養自信心，面對外國人時更有勇氣開口說英文。

進入國中後，黃品睿意識到自己的英語能力在班上僅屬於中上；同時，因為缺乏應考技巧，他在 英文 考試上頻頻遭遇挑戰。「簡單的小考，很多同學都拿到滿分，我卻錯了好幾題！」黃品睿從失敗經驗中找出原因，發現自己並非能力不及、或學習不努力，而是經常粗心答題錯誤；於是他改正缺失，學會選擇題答題技巧、避免掉入選項陷阱，半年後終於在英文考試取得佳績。透過梳理考試失利原因，他從錯中學，逐漸增強英語實力。

每日十分鐘 看英文新聞學時事

英語學習是黃品睿的日常，他每天觀看CNN 10，從每則10分鐘的新聞接收國際大事；為了增進閱讀能力，他也維持天天讀英文的習慣，包括空中英語教室等雜誌，或是造訪NASA、地質科學、海洋科學相關主題網站；為了增加學習樂趣，他也會在網路上挑選感興趣的影片，搭配回音法練習發聲。每當聽新聞、讀文章、看影片發現有生字，就會記在筆記本，方便日後查詢、背誦，好習慣讓他在英語學習的道路上更扎實穩健。

今年五月會考結束後，黃品睿開始在Netflix追劇，他最喜歡用英文字幕看《新世紀福爾摩斯》，如果發現聽不懂的句子，就改用中文字幕重播，「雖然主角講話都很快，但靠著字幕加上聽取關鍵字的方式，還是能看懂內容。」看了愈來愈多的影片後，他發現有些句子常常出現，印象就會更深刻，也能學習道地的語助詞使用方式。

黃品睿平日喜歡看Netflix學習英文，透過英文字幕與聽取關鍵字，同時練習聽力與口說。（照片提供／黃品睿）

強化口語能力 用回音法練習

黃品睿經常好奇相同詞彙或句子，不同國家、地區的人會如何發音，這時YouGlish就成為他的好幫手，只要搜尋關鍵字或詞句，並且勾選英國、美國、澳洲、愛爾蘭等七種發音，就會連結YouTube上的影片，輕鬆認識各國的口語發音。他不藏私自己的秘訣，每次上台報告英文前，他都會善用YouGlish，把不確定發音的單字與句子都查詢好，提前做足準備。

為了強化口語能力，去年起黃品睿開始使用回音法發聲練習。首先在VoiceTube搜尋影片，並將影片劃分段落，追隨影片中的每一句，應用回音法「在腦中重播聽到的聲音、再模仿回音念出」的方式練習。同時，他也跟著VoiceTube的「每日口說挑戰」，先以自己的口語唸一遍句子並且錄音，再播放VoiceTube的示範發音，比對發音的差異，再加以調整修正。經過半年的努力，口語表達進步飛速。

因為喜歡英國男星Tom Hiddleston的聲音，黃品睿找了YouTube影片「30 minutes of poetry with Tom Hiddleston」，搭配回音法練習發聲，花了十多天每日跟著念誦英文詩集，從模仿中持續進步。

進入建中校園後，黃品睿期待未來三年的高中生活中，持續培養自學、自律、適應、溝通、表達等能力，也計畫加入吉他社，並且多多參與校際聯合活動，認識更多新朋友。同時，他也會持續靠著豐富的線上學習資源，不斷精進英語能力，為將來考大學打下好基礎。

About黃品睿

出生：2006年

學校：建國中學一年級

英語程度：國中會考英語科A++

線上學習工具讓我⋯

線上學習工具：YouGlish

使用方式：搜尋欲查詢的單字或詞句，並勾選想聽的國家口音，就會連結相關段落的YouTube影片。

推薦原因：可以查詢英國、美國、澳洲等七國發音，將來面對英語聽力測驗，也可快速適應不同口音的題目。

使用成就：英文發音進步快速、可以認識各國口語發音。