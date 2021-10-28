每天花3小時看YouTube 台大物理學霸多益近滿分

【文／黃筱珮】

剛成為大學新鮮人的周子玄是同學公認的「學霸」，他學科成績優異錄取臺灣大學物理系，英文能力也突出，在多項英文競賽及測驗中取得高分。身為「數位原住民」，周子玄善用網路，每天上網涉獵有興趣的數學及科普影片，在學習新知的同時，英文能力跟著提升，一舉兩得。

「網上衝浪」看影片 長知識學英文

因為父親工作關係，周子玄從小在上海念書，小學六年級回台灣定居。他曾參與全國數學、物理學科競賽，自學寫程式一年多，對於理工科系非常有熱情，並熱衷於學校社團，除了參與校內熱音社擔任吉他手，也會吹薩克斯風、喜歡打棒球，興趣多元，是「允文允武」的學霸。

善用線上學習工具，讓周子玄在各學科領域都有出色的表現。（照片提供／周子玄）

在理工領域表現傑出的周子玄，英文能力也很出眾，高二代表學校參加「109學年度高級中等學校英文單字比賽」獲得三等獎。高三考取 TOEIC Listening and Reading Test 980分、 托福ITP測驗 657分。

英文能力卓越，與善用數位工具關係密切。周子玄說他從小就喜歡「網上衝浪(surfing the internet)」，從網路獲得資訊，回台後因使用YouTube更方便，他每天平均花二、三小時閱聽自己有興趣的知識型影片。

他發現許多國外的YouTuber用輕鬆詼諧手法製作數學解題以及科學領域的影片，例如《Numberphile》、《3Blue1Brown》、《Vsauce》以及《Veritasium》等YouTube頻道都很有知識性，影片拍攝手法也非常吸引人。

興趣多元的周子玄也熱愛觀看知識型YouTube頻道《3Blue1Brown》吸收理工知識。（照片來源／YouTube）

「起初我選看有中文字幕或雙語字幕的影片，國中開始可以略去中文字幕，直接聽英文。」周子玄分享自身經驗指出，看英文影片或電影，一開始勢必有很多字彙、片語或文法不是很懂，不懂就查字典，或問國外網友，或是對照中文字幕學習，漸漸熟練之後，英文能力在不知不覺中提升，不用透過翻譯也知道意思。網際網路就像「取之不盡」的知識寶庫，周子玄說，從有興趣的領域入門，覺得有趣就會繼續拓展下去，達到潛移默化的學習效果。

活用社群平台 知識取之不盡

影音平台不只能增長知識與見聞，也可以從中學習英文。若想精進英文能力，跟上國際流行時事，不妨再多善用FB和IG等社群軟體，進一步加入外國社群和社團，與國外的朋友交流。周子玄舉例，現在很多年輕人喜歡關注網路迷因（Internet meme），追蹤網路爆紅事物，除了國內資訊以外，社群軟體上也有很多國外的迷因社團或粉絲專頁，若有時間不妨追蹤國外的「meme account（迷因帳戶）」，掌握國際流行元素，學習一些很「潮」的英文單字，不要把學英文當成很枯燥的事，從樂趣中學習，效果更好。

周子玄說，學好英文好處多多，特別是科學領域有許多新發表的研究資訊，立即就能閱讀，不用等待翻譯，獲取「第一手訊息」，且閱讀原文最能體會作者要表達的「原汁原味」，因為有些口語化的內容，翻譯之後會喪失原文特有的趣味性。

他建議善用網路工具學習英文之外，「基本功」也不能偏廢，認真跟著學校老師的進度，用功筆記，學習正統的文法和詞彙用法，再分出一些時間學習自己有興趣的領域，若有比賽的機會也不妨把握。

即便網路是很好的學習工具，「也不要過度沈迷」，周子玄提醒，手機、平板和電腦等3C產品，很容易接觸就上癮，要提醒自己減少「漫無目的」的使用，以免浪費時間，與其只是用3C產品來聊天或玩遊戲，還不如好好地去看一部比較有意義的影片，才不會事後再來懊惱虛擲光陰。

About周子玄

出生：2003年

學校：臺灣大學物理學系一年級

學歷：武陵高中

英語程度：高三同時考取TOEIC (L&R) 980分、TOEFL ITP 657分

線上學習工具讓我⋯

線上學習工具：YouTube

使用方式：每天平均花二、三小時選看有中文字幕或雙語字幕的影片，不懂的單字查字典、問外國網友，也可對照中文字幕學習。

推薦原因：有很多具知識性，拍攝手法吸引人的影片，可從自己感興趣的領域入門。

使用成就：累積字彙，能立即閱讀最新原文資訊，可從第一手文本中體會作者原意。