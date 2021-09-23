大學時不識26字母 他靠與英文正面對決被挖角進亞馬遜

【文／張秋蓮】

在學時期愛玩，不愛念書，二專畢業時A到Z的英文字母都不太會，看似與英文絕緣的人設，居然在職場走跳多年後，錄取人人稱羨、且需靠英文技能工作的跨國企業亞馬遜（Amazon）。

目前在亞馬遜子公司Amazon Web Services（AWS）擔任解決方案架構師的廖偉凱，對於這段人生際遇也是始料未及。

雖然英文能力不佳，廖偉凱卻對程式技術情有獨鍾，多年來經營部落格「Mr. 沙先生」、撰寫技術解決文章，在業界小有名氣，也因此獲得104、AWS的工作機會。

2016年他加入104，從資深系統工程師到DevOps（軟體開發與IT運維技術）工程師，更晉升管理職帶領團隊，優異的工作表現，讓他在2018年被挖角到AWS。從104到AWS，不僅是從本土企業橫跨到跨國企業的職涯大躍進，他所接觸的同事、老闆及客戶，也從台灣拓展到國際，他發現自己的視野與眼界變寬了，獲得更多機會與全世界的人互動，成功與國際接軌。

AWS震撼教育 抗壓力激增

雖然工作地點在台灣，外商文化與工作方式的大不相同，還是讓廖偉凱初入職時就面臨第一個震撼，他說：「首先，你要自己想辦法活著。」不同於本土企業習慣提供SOP流程、甚至有前輩手把手帶領教學的新生訓練，他說，外商企業採用KPI導向，除了一份「要完成的工作事項清單」，其他一切靠自己，自由度很大，但挑戰也相對很高。

所幸，他憑著多年來的工作經歷、持續於部落格鑽研技術的實力，順利通過考驗。回想初入職的震撼教育，除了要適應外商工作節奏，公司安排的模擬考核更是一大關卡。由於他的工作在於服務想使用AWS雲端系統的客戶、協助規畫架構設計及雲端轉型，因此公司利用試用期，每月一次模擬與客戶開會的場景，由新人上台簡報、接受提問。

AWS利用試用期模擬實際面對客戶時會遇到的場景、技術需求，「我們甚至需要實際demo一套解決方案」，雖然一開始容易受到挫折，但他很肯定這套訓練方法，除了讓新人擁有某種程度的抗壓力，更關鍵的用意在於「讓你在內部有一個犯錯的機會，而不是到客戶那邊才發現問題。」AWS透過實戰練習，讓員工及早適應工作中可能需要面對的狀況。

通過內部多次訓練與磨合之後，廖偉凱發現技術能力只是這份工作的基礎門檻，他必須再精進溝通與表達能力、高機動性與學習強度以及英文能力。他坦言，溝通能力一直是技術工程師較弱的部分，進入AWS後，必須強迫自己學習表達，例如如何在五分鐘內取得客戶信任，所幸透過公司的模擬訓練讓他進步不少。

其次，是高機動性與學習強度。身處瞬息萬變的科技產業，「解決方案架構師什麼都要會」，他說，比如市場出現比特幣，他們就必須快速學會背後的技術運用，以迎合客戶需求。最後，則是讓他頭痛的英語能力。

報名線上課程 與英文交鋒

由於在學時荒廢學習，廖偉凱坦言英語程度極差，雖然出社會後靠著寫部落格、工作中大量閱讀英語技術文件，但使用英語溝通的能力仍然是零。

當年進入104，在公司鼓勵下他曾與同事報考 TOEIC Bridge測驗 ，但成績慘不忍睹。來到AWS後，從客戶和同事間的信件溝通、與外國老闆的一對一報告到跨國會議等，全都要使用英文，才迫使他不得不與英文正面對決。「畢業時根本就沒想到未來竟要用英語工作，不然早知道如此，當初就乖乖學英文了。」他想起就學時的回憶就覺得好笑。

他開始硬著頭皮學習英文，除了在工作環境中多聽、多講，他也報名線上英語課程NativeCamp，每兩天上線練習對話一、二個小時。「我後來抓到一個重點，即使只是單純將單字拼成句子，外國人其實都聽得懂。」他意識到，英語是用來溝通的，不必太執著文法，能夠勇敢開口才是最重要的。

如今，廖偉凱已習慣使用英語工作，這個轉變連他自己都覺得不可思議，他笑著提醒年輕學子「英文真的很重要，要走上國際舞台更是不可或缺」，並鼓勵學弟妹一定要趁在學時期提早學習，同時培養興趣、探索將來想發展的領域，未來才能在職場中發光發熱。

談及未來的目標，廖偉凱希望有朝一日能將自己部落格談論的技術內容分享於公司官網上，「因為過去我一個人做，沒辦法做到這個等級，但是我現在在亞馬遜，我可以透過這間公司去影響全世界。」

廖偉凱（下排右二）於去（2020）年參加AWS開發者年度盛會AWS Dev Day，與AWS專家、技術同好交流開發心得。（照片提供／廖偉凱）

2020年，廖偉凱獲選為AWS Community Hero，即AWS所認可的社區技術精英殊榮，這項殊榮在台灣僅有四人獲選，優異的工作表現更讓他朝目標與夢想往前邁進了一大步。

About 廖偉凱

出生：1989年

現職：Amazon Web Services解決方案架構師

學歷：台北海洋科技大學（二專）電腦與通訊工程系

獲獎：2020年獲AWS Community HERO