設定點線面學習三階段 他英語面試對答如流

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張家菘不僅對英文學習有一套方法，也熱衷於分享天文知識。（照片提供／張家菘）
張家菘不僅對英文學習有一套方法，也熱衷於分享天文知識。（照片提供／張家菘）

【文／楊旻蓁】

英文對你來說扮演什麼樣的角色呢？今年（2021）畢業於板橋高中的張家菘認為，英語是生活中不可或缺的工具，多學一種語言就可以看到更廣大的世界。張家菘高三就考取TOEIC Listening and Reading Test 845分以及TOEFL ITP測驗 603分，英文不僅是他上網獲取最新資訊的實用工具，多益、托福雙證照也幫助他錄取理想校系。

獲取知識 用英語無往不利

雖然台灣主要以中文為溝通語言，但是張家菘認為生活中仍需要有第二個語言來輔助，他舉例說明自己好幾次在火車站遇到外國人問路，這時如果可以用英語應答，就可以多幫助一個人。

英語也是張家菘拓展知識量的重要工具，例如在網路上獲取知識或尋找答案時，有些資料都是用英文呈現，「如果我多學會一種語言，我的資訊量就會是別人的好幾倍。」張家菘舉例，自己曾經為了買一款尚未在台灣上市的藍芽耳機而上網找資訊，透過國外的開箱影片提前了解耳機的規格與使用心得，在沒有任何中文資源的情況下，會英語就能觸及更龐大的世界。

張家菘小時候就讀雙語幼稚園，學習英文對他來說已經成為習慣，但之所以能持之以恆，靠的是好奇心與挫折感兩大動力。他說明，看到一個不會的單字，就會想要把它學會，了解這篇文章在說什麼，而有時候一整篇英文文章有很多單字看不懂時就會產生挫折感。

剛上高中時，因為國中與高中英文詞彙量的落差，他幾乎看不懂整本英文雜誌，但挫折反而成為驅動力，他會抄下所有不認識的單字並背完。他堅定地說，「不會了就把它學會，會了就是你自己的， 別人也拿不走。」

雙證照加持 他讓教授留下印象

在學習英語的過程中，張家菘也養成自己的一套觀念，他說學習的發展性要從點、線延伸到面。點就是單字，線就是句子，面是文章，從每一個小點建構出單字基礎後，往後的學習才能穩固又踏實。他會利用通勤到學校半小時的時間，每天背下20個單字，並且運用同義詞的聯想，當背到某個單字時，就回想列出有相同意思的單字，加深記憶力。

身為天文社的社長兼教學，張家菘（中）經常帶領社團參與各項活動。（照片提供／張家菘）
身為天文社的社長兼教學，張家菘（中）經常帶領社團參與各項活動。（照片提供／張家菘）

平時他也看TED影片精進英語聽力與口說力，他特別強調記住發音的重要性。一來是熟悉發音之後就能較快反應出聽到的單字是什麼意思；另一方面，熟悉外國人常用的連音也可以幫助自己多記下幾組片語，增加腦海中的英文資料庫。

除了出色的英文表現，張家菘也透過社團活動豐富高中生活。他擔任天文社的社長兼教學，過去曾與其他學校一起籌備社團寒訓到玉山塔塔加進行觀測訓練，初次看到沒有光害的星空讓他印象極為深刻；也曾和同學早起殺到嘉義觀看日環蝕，親身體會天體的轉動變化。熱衷於天文學的他，更在師長的鼓勵下於高三參加新北數理及資訊學科能力競賽（地球科學科），獲得佳作。

今年大學個人申請入學，張家菘報名了臺北醫學大學與中國醫藥大學兩所學校的藥學系。北醫面試一開始教授就請他用英語自我介紹，張家菘不僅侃侃而談，還能用英語回覆教授問題，雖然有些醫學專有名詞太艱深讓他用部分中文回答，但自信的口條也加深教授對他的印象，尤其當教授看到履歷表上多益、托福的雙證照成績後，更肯定他優秀的英語能力。而在面試中醫大時，張家菘也因為流利的英語口說受到教授稱讚。

兩次的面試經驗讓張家菘的英文能力備受肯定，他也認為多益、托福雙證照可以為備審資料與面試加分。「用自己的能力製造話題，展現優勢，也能避免教授問太專業的問題被難倒。」良好的英語能力讓張家菘獲得理想科系的入場券，他鼓勵學弟妹，面對很難的科目不要害怕，只要努力去讀就能收獲甜美的果實。

About 張家菘
出生：2003年
學校：臺北醫學大學藥學系一年級
學歷：板橋高中
英語程度：TOEIC (L&R) 845分、TOEFL ITP 603分
競賽參與：高三參加新北數理及資訊學科能力競賽（地球科學科）佳作

延伸閱讀》想要短期衝刺TOEIC高分，學習時數是關鍵！

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