自創英文寫作三步驟 她靠「特定詞彙」攻進台大財金系

【文／程芷盈】

學測英文滿級分，指考英文作文18分。亮眼的英文成績看似是每個班級中都會有的資優生，但目前就讀台灣大學財務金融學系三年級的游敏卻說，「我不是學英文很快的人。」優異表現全靠她分析大考中心對英文作文的閱卷評分標準，以及自行規畫一套完善的英文作文訓練方式。

秘訣一 掌握評分要點 點出關鍵字

為了考上理想大學商學院，游敏自知要保持穩健的 英文 成績。她觀察到英文作文高分的重點，在於文章符合大考中心的評分標準，並研究歷屆佳作文章，分析出三項要點。第一，回應題幹要求的內容。她表示，作文需要依照題目重點提到「特定詞彙」呼應題幹要旨。以109年指考為例，題目主題為如何維護校園安全、校園安全的重要性，游敏指出，這時文章中就必須點出importance（重要性）、safety problem（安全問題）這兩個關鍵字，切合主題。如此一來閱卷老師不僅可確認學生是否回答出題目要旨，考生也容易抓住重點，比較好下筆。

第二，文章脈絡有邏輯。游敏解釋，文章架構的重點在如何以題目為基礎，鋪陳完整故事，或將論點細項分類，並深入討論。「每項論點要寫得深入， 能給出實際建議。」她指出，文章要有深度見解，不能太空泛。

對於不少考生有大學作文要使用大量華麗句子的迷思，游敏有不同看法。她認為，「描述夠、鋪陳好就容易有好分數」，文章詞藻華麗頂多增加0.5～1分，但是文章架構和鋪陳才是寫作整體獲高分的關鍵。她發現，大考中心歷年佳作文章架構好的作文比用字華美的文章多。

最後，字數寫滿120個單字。依據考試規定，文章字數不足會扣總分1分。要詳細描述文章內容，就得有充足的字彙及例句分析論點，游敏建議作文至少要寫到試卷第二面的三分之一。

秘訣二 三步驟準備方式 凸顯文章層次

掌握得分重點後，游敏制定完善的三步驟攻略。第一步，訓練思考脈絡。「多觀摩好的文章，了解別人寫得好的原因。」閱讀作文範例的重點不僅是為了豐富句型、字彙量，更要從中觀察寫作的描述技巧，學習作者好的想法。第二步，牢記不同文體的慣用開頭、轉折、收尾方式。要時常涉略各式句型，短時間才可依各類型文章快速搭配適用句子。

游敏靠著完善的英文作文學習方式考出好成績，並在個人YouTube頻道上分享寫作技巧。（照片提供／游敏）

最後一步，擴增單字庫。除了課本與學校提供的教材，游敏會再額外蒐集相關單字，她會將不熟的單字用Cambridge Dictionary查找用法，學習例句。此外，她更喜歡看美劇學英文。高中時期的她會看《The Big Bang Theory》，這是一齣結合科學與通俗文化的情境喜劇，有時候碰到較艱澀的物理化學字詞，她也會為了看懂劇情，累積各式單字。

針對大考常見題型，游敏也在個人YouTube頻道「土伯ㄟ日常Yumi」給出幾項寫作建議。以常出現的論說文為例，文章開頭就要破題撰寫個人論點，她規定自己一定要寫足三項理由，才能充分論述主觀見解，三個理由也要漸進式由輕到重，讓文章更有層次。

下筆前可圈出主旨關鍵字，並先打草稿，「一開始寫作會擔心時間不夠，想到什麼就寫什麼，但後來訓練自己想好再下筆。」她表示，雖然最初會花較多時間在構思架構，但後續才不會因為不斷塗改而降低寫作效率。

目前游敏在外商銀行實習，負責與對口公司的會計人員溝通，「充沛的作文能力對大學生活及實習幫助很大。」不僅因為商學院繳交報告都是用英文，高中訓練的邏輯架構在此時便能讓教授快速掌握作業重點；實習全英語面試的第一關也是英文筆試，都是完備的英文寫作能力帶來的優勢。

About 游敏

出生：1999年

學校：台灣大學財務金融學系三年級

學歷：台北市私立延平中學

英語能力檢定：高一考取TOEIC（L&R）915分

英文寫作心法

1.破題式描述論點。

2.論說文寫足三項理由，充分論述主觀見解。

3.寫作前先打草稿，構思架構。

如何強化英文？

1.多觀摩大考中心佳作文章，訓練思考脈絡。

2.用Cambridge Dictionary查找單字，同時學習例句。

3.牢記不同文體慣用開頭、轉折、收尾方式。