英文面試不卡關 4大句型助你過關斬將

【文/羅伊伶 Janet Lo】

Tell me about yourself(請介紹一下自己),這是個看似簡短卻絕不容許閃失的面試必考題。不少人會掉入陷阱開始高談與工作不相關的私人經歷與喜好,但畢竟這是針對工作的自我介紹而非以交友為目的,千萬別忘了回覆的重點是讓對方認識專業的你而非私下的你。本次就來學英文自我介紹必備4句型,讓你能專業地介紹個人學歷背景與特質,成功向雇主推銷自己並獲得理想工作。

介紹學歷背景

由於新鮮人剛畢業缺乏工作經驗,因此關於個人背景最重要也最相關的項目就是畢業學校與系所,我們可透過以下句型來介紹自己的學歷背景:

● I obtained my undergraduate degree in ______.

(我是______科系的學士。)

obtain一字為及物動詞「得到;取得」,後面可直接接上undergraduate degree「學士學位」,並用介係詞in來說明主修學位的系所名稱,如I obtained my undergraduate degree in the Foreign Language Department(外文系)/Computer Science Department(資訊工程系)/Department of Architecture(建築系)等。

如果是研究所或博士的畢業生,便可將undergraduate「學士」改為graduate「碩士」或PhD「博士」,若要再加上畢業的學校名稱,便可在後面接上from…University。

I obtained my graduate degree in the Industrial Design Department from Cheng Kung University.

(我是成功大學工業設計系的碩士。)

● I’m a recent ______ graduate from ______.

(我剛從______學校的______科系畢業。)

第二種句型則是用來描述自己是剛從某科系畢業的畢業生,recent為形容詞「最近的」,graduate一字在此為名詞「畢業生」,與上段的graduate作形容詞用法表「碩士的」不同,graduate一字當名詞用時可以作「畢業生」的統稱,包含高中、大學及碩博士的畢業生。空格處便可以填上自己主修科系的名稱,如a recent interior design(室內設計)/mathematics(數學)graduate,from後面接上畢業的學校名稱。

My name is Chia Wei Lin, and I’m a recent law graduate from Soochow University.

(我的名字叫林嘉葳,我剛從東吳大學法律系畢業。)

描述個人特質

在履歷表或求職信中幾乎沒有機會讓求職者談到自己的個性或工作態度,因此在面試時的自我介紹便是能展現自我性格的最佳時機。

● As a ______ , I’m good at ______.

(身為______,我很擅長______)

as在此為介系詞表「身為」,be good at為片語表「擅長」,經常出現在 多益測驗 中,前面介紹自己是個怎麼樣的人,後面再加上相關的擅長技巧或強項佐證前段提到的特質,更能展現你的說服力。

As a team player, I’m good at communicating with people who have different opinions and am patient in resolving conflicts between team members.

(身為一個很有團隊精神的人,我擅長與持有不同意見的人溝通,並很有耐心解決團隊夥伴間的衝突。)

除了team player之外,此句型還能套入各種性格類型,不過由於是以as「身為」作開頭,後面接的一定得是名詞或名詞片語,如independent thinker(能獨立思考的人)、people person(喜歡與人互動的人)、fast learner(學習能力強的人)、workaholic(工作狂)、innovator(勇於創新的人)等。後面的動詞片語be good at也可更換成其他動詞或動詞片語如enjoy(享受)、be passionate/enthusiastic about…(熱衷於…)等。

描述專長

在工作面試時的自我介紹最重要是說明自己的專業特色,並連接自己的專長和應徵職務,強化你是此職務的最佳人選。

● My (skill or strength) will allow me to ______ easily.

(我的(專長技能)能讓我輕易地______)

前半段空格處應提到自己的專長或技能,allow someone to do something指的是「使…能夠…」,最後加上副詞easily(輕易地),整句便可用來描述你在某方面的技能與專長能使你輕鬆完成應徵職務的相關任務,表達自己有潛力擔任此職務。由於此句是my開頭為所有格,後面空格處必須是名詞型態。

My excellent interpersonal skills will allow me to approach people and talk to them easily.

(我優越的人際溝通技巧讓我能輕易地與人接近並展開話題。)

【多益模擬試題】

1. Whether you’re still a student ______ a recent graduate, WebTech is the perfect place for tech nerds to explore jobs and start your career.

(A) and

(B) in

(C) or

(D) as

2. ______ a middle manager, Eddie is extremely good at fulfilling his superior’s requests while being a trustworthy mentor for his subordinates.

(A) For

(B) As

(C) With

(D) Of

解析:

1. 正解為(C)。前段文意為「無論你還是學生或者是剛畢業的畢業生」,因此空格處應填入「或者」的單字or,且whether A or B為慣用句型表「無論是A或B」,故(C)為正解。句意為「無論你還是學生或者是剛畢業的畢業生,WebTech是技術宅探索工作並開始職涯的理想場所。」

2. 正解為(B)。句意為「身為一個中階管理者,Eddie非常善於達成長官的要求,並同時能擔任輔佐下屬的良師」,故空格處應填入文意為「身為」的介係詞,(B)為正解。