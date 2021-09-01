大谷翔平史上最強二刀流 英文用這個字！

聯合新聞網 / English OK
大谷祥平是現代職棒中罕見的投打雙修選手，因此也被喻為百年一遇的球員。（圖片來源／Los Angeles Angels臉書照片）
大谷祥平是現代職棒中罕見的投打雙修選手，因此也被喻為百年一遇的球員。（圖片來源／Los Angeles Angels臉書照片）

【文／陳涵瑋】

近日國際運動賽事熱門新聞不斷，除了東奧中華代表隊成績超亮眼，選手刷新歷年的奧運獎牌數，更有不少人的目光聚焦在美國職業棒球大聯盟天使隊球員大谷翔平（Shohei Ohtani）身上！這位年輕的MLB球員因此也被稱為二刀流（two-way player）。

Once-in-a-century 百年一遇

Ohtani is a once-in-a-century player in a year when we need to be awed, inspired and distracted.(SI.com 07/05/2021)
（大谷是個百年一遇的球員，尤其是在我們需要嘆服、激發和轉移注意的一年。）

知名體育雜誌《Sports Illustrated》的評論者用once-in-a-century、in a year we need to be awed, inspired and distracted來描述大谷翔平，顯示全球目前對於大谷評價之高。

once-in-a-century是個簡單又到位的複合形容詞。以往常見的雙字複合形容詞，有固定詞性的搭配使用，但還有一類是屬於三字以上的片語組合而成的形式，也是英語母語者常使用的方法，如：state-of-the-art（最先進的）、up-to-date（最近的；現代的）、non-profit-making（非營利性的）、one-of-a-kind（獨一無二的）、out-of-work（失業的）、top-of-the-line（頂級的）。

State-of-the-art training facilities provide athletes to maximize their talents through unique training methods.
（最先進的訓練設施讓運動員能夠藉由獨特的訓練方法，最大限度地發揮他們的才能。）

大谷翔平在棒球方面的表現與成就，也替他帶來巨額的附加經濟效益。我們從《富比世》雜誌的分析，來認識三個在多益測驗中高頻率出現的詞彙，同時也是學測與統測的常用字。

The first two-way All-Star in baseball history, Ohtani is a hit with marketers on two continents, with a league-best endorsement portfolio. Is he willing to capitalize? (Forbes.com 07/08/2021)
（身為美國職棒大聯盟明星賽史上第一位二刀流球員，大谷擁有聯盟最佳的代言組合，受到兩大洲行銷者的歡迎。他願意善用這機會嗎？）

Endorsement 代言

公眾人物公開支持某產品、品牌、服務，為其所作的「代言」，即用此字。「代言人」我們就稱為product endorser或advertising endorser，與政治新聞中常聽到的府院黨「發言人」spokesperson， 以及地方機構的「代表；代理人」representative有很大的不同。

YouTube influencer endorsements have emerged in the digital age.
（YouTube網紅代言已在數位時代崛起。）

LeBron James has been a lifetime Nike's advertising endorser since 2015.
（自2015年以來，LeBron James已是Nike的終身廣告代言人。）

追溯此字動詞endorse，原意表示「公開支持或贊同」，也就是「代言」，但請勿與sponsor (v)(n)「贊助（人／商）」混為一談。

Portfolio 組合

《富比世》分析中所用的endorsement portfolio代表「組合、集合」。也有些雙關語的用法，不僅為代言夥伴的組合，同時也有個人在理財規畫上的「投資組合」之意，是多益商務情境常見用詞。

但學生最常看到的portfolio（複數portfolios）， 應該是「資料夾、文件夾」與「作品集」。在申請學校（applying to university）、求職（job hunting）中提出「作品集」來展現個人或創作者過往的作品及經驗，即用此字。portfolio可搭配不同性質作品使用，如design portfolio（設計作品集）、career portfolio（職業檔案）等，目前台灣學生最耳熟能詳的「學習歷程檔案」，則用academic／ learning／process portfolio表示。

A complete career portfolio can serve as proof of one's skills, abilities, and potential.
（一個完整的職業檔案可作為個人技能、能力和潛力的證明。）

Capitalize 利用

《富比世》分析的最後一句「Is he willing to capitalize?」也是很高招的使用方式。capitalize從capital(n)(a)「資本（的）、資金（的）」衍生而來，表示「核定⋯的資本額」、「使資本化」，但capitalize在此做為不及物動詞，意思為「（善加） 利用機會以獲取好處」，搭配介係詞on。

It's essential for modern retailers to capitalize on digital influence for lucrative businesses.
（對於現代零售商來說，要有利潤豐厚的生意， 就必須善用數位影響力。）

多數學生都知道capital (n)表示「首都；（某行業或活動的）中心」、「大寫字母」、「資本（金）」等，但是否知道當它做為形容詞，還有「可處死刑的」之意呢？「死刑」可用capital punishment／sentence或death penalty表示。

Since 2007, New York has been commonly referred to as the financial capital of the world.
（自2007年以來，紐約通常被稱為世界金融中心。）

Arguments for and against capital punishment/sentence have been under debate for years.
（多年來，贊成和反對死刑的論點一直在爭論不休。）

這位年輕的MLB球員，是現代職棒罕見的投打雙修（pitcher／hitter or batter）選手，也被稱為二刀流（two-way player），同時也是MLB史上單季最多全壘打的日本球員，還是第一位擔任先發投手的全壘打大賽參賽者。

無怪MLB明星賽宣傳廣告獨厚大谷翔平，宣告2021年「It's Sho-Time」。

【多益模擬試題】

1. Undoubtedly, the coronavirus pandemic is a(n) _______ crisis that changes our lifestyle dramatically.
(A) state-of-the-art
(B) top-of-the-line
(C) up-to-date
(D) once-in-a-century

2. As branding goldmines, Maria Sharapova has been an advertising _______ for numerous top brands, like Nike, Motorola, Tag Heuer, etc.
(A) endorser
(B) sponsor
(C) spokesperson
(D) representative

3. The high-profile artist _______ on her ideal self-image for endorsement deals with incredible payment over the past few years.
(A) capitalized
(B) was capitalized
(C) has capitalized
(D) has been capitalized

解析：

1.正解(D)。語意為「毫無疑問地，冠狀病毒大流行是場百年一遇的危機，劇烈地改變了我們的生活方式。」本題為字彙題，測驗點找搭配crisis的多字複合形容詞，以(D)百年一遇的，最適合。選項(A)最先進的、(B)頂級的、(C)最新的，雖非正解，但這些皆為統測或學測文章中常出現的高頻率字彙。

2. 正解(A)。語意為「身為品牌保證，Maria Sharapova已是眾多頂級品牌的廣告代言人，如Nike、Motorola、Tag Heuer等。」本題為字彙題，依照語意與前方搭配advertising一詞，即可推論出正解為(A)代言人。其他選項(B)贊助商、(C)（機構）發言人、(D)（機構）代表，雖在中文表面語意上相似，但實質涵義是完全不同，需要區別。

3. 正解(C)。語意為「這位備受矚目的藝術家在過去幾年中，善用她完美的自我形象得到驚人的收入。」本題為文法題，測驗點為搭配over the past few years的時態，應選「現在完成式」（have + p.p.），故正解為(C)。題幹中的high-profile，是很實用且常出現在報章雜誌上的詞彙，表示「引人注目的，備受關注的」。

延伸閱讀》想要短期衝刺TOEIC高分，學習時數是關鍵！

相關新聞

大谷翔平史上最強二刀流 英文用這個字！

近日國際運動賽事熱門新聞不斷，除了東奧中華代表隊成績超亮眼，更有不少人的目光聚焦在美國職業棒球大聯盟天使隊球員大谷翔平（Shohei Ohtani）身上！

她自創「五感學習法」 成功擺脫菜英文

說得一口流利英語，和外國人對答如流的胡源馨說，自己小時候的英語可說是糟透了。現在的好英文得歸功於國中時拚了命學英語，靠著自創「五感學習法」後來居上。

用心智圖建立寫作架構 他學測英文滿級分

畢業於台中一中科學班的吳建沂，憑藉亮眼學測成績與英文寫作表現，以榜首之姿順利錄取第一志願台灣大學醫學系。而幫助他獲得作文高分的幕後推手正是心智圖提供的思考邏輯與良好架構。

梅西離開巴薩簽新contract！學商業英文合約用法

足球天王梅西離開效力21年的巴塞隆納球隊，無疑是近日體壇上的重磅新聞；根據報導，他與巴黎聖日耳曼球隊簽下高達3500萬歐元年薪的合約（contract），是運動史上總值最高的合約。

體驗阿拉斯加哈士奇拉雪橇 她備妥英語力前進南北極冒險

靠著好英文，林語萱征服過南極，也曾參加北極極地長征甄選，體驗從挪威到北極的阿拉斯加哈士奇拉雪橇。獲選美國馬里亞納觀光局秘境旅遊「一周實習生」...

從小許下廚師夢 精進英文能力出國進修

國中時吳姿億會去圖書館借有趣、好看的英文繪本，從最基礎的幼兒圖畫書起步，再進階到字數較多的圖文書，慢慢開啟英文學習這一扇窗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。