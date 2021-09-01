大谷翔平史上最強二刀流 英文用這個字！

【文／陳涵瑋】

近日國際運動賽事熱門新聞不斷，除了東奧中華代表隊成績超亮眼，選手刷新歷年的奧運獎牌數，更有不少人的目光聚焦在美國職業棒球大聯盟天使隊球員大谷翔平（Shohei Ohtani）身上！這位年輕的MLB球員因此也被稱為二刀流（two-way player）。

Once-in-a-century 百年一遇

Ohtani is a once-in-a-century player in a year when we need to be awed, inspired and distracted.(SI.com 07/05/2021)

（大谷是個百年一遇的球員，尤其是在我們需要嘆服、激發和轉移注意的一年。）

知名體育雜誌《Sports Illustrated》的評論者用once-in-a-century、in a year we need to be awed, inspired and distracted來描述大谷翔平，顯示全球目前對於大谷評價之高。

once-in-a-century是個簡單又到位的複合形容詞。以往常見的雙字複合形容詞，有固定詞性的搭配使用，但還有一類是屬於三字以上的片語組合而成的形式，也是英語母語者常使用的方法，如：state-of-the-art（最先進的）、up-to-date（最近的；現代的）、non-profit-making（非營利性的）、one-of-a-kind（獨一無二的）、out-of-work（失業的）、top-of-the-line（頂級的）。

State-of-the-art training facilities provide athletes to maximize their talents through unique training methods.

（最先進的訓練設施讓運動員能夠藉由獨特的訓練方法，最大限度地發揮他們的才能。）

大谷翔平在棒球方面的表現與成就，也替他帶來巨額的附加經濟效益。我們從《富比世》雜誌的分析，來認識三個在 多益測驗 中高頻率出現的詞彙，同時也是學測與統測的常用字。

The first two-way All-Star in baseball history, Ohtani is a hit with marketers on two continents, with a league-best endorsement portfolio. Is he willing to capitalize? (Forbes.com 07/08/2021)

（身為美國職棒大聯盟明星賽史上第一位二刀流球員，大谷擁有聯盟最佳的代言組合，受到兩大洲行銷者的歡迎。他願意善用這機會嗎？）

Endorsement 代言

公眾人物公開支持某產品、品牌、服務，為其所作的「代言」，即用此字。「代言人」我們就稱為product endorser或advertising endorser，與政治新聞中常聽到的府院黨「發言人」spokesperson， 以及地方機構的「代表；代理人」representative有很大的不同。

YouTube influencer endorsements have emerged in the digital age.

（YouTube網紅代言已在數位時代崛起。）

LeBron James has been a lifetime Nike's advertising endorser since 2015.

（自2015年以來，LeBron James已是Nike的終身廣告代言人。）

追溯此字動詞endorse，原意表示「公開支持或贊同」，也就是「代言」，但請勿與sponsor (v)(n)「贊助（人／商）」混為一談。

Portfolio 組合

《富比世》分析中所用的endorsement portfolio代表「組合、集合」。也有些雙關語的用法，不僅為代言夥伴的組合，同時也有個人在理財規畫上的「投資組合」之意，是多益商務情境常見用詞。

但學生最常看到的portfolio（複數portfolios）， 應該是「資料夾、文件夾」與「作品集」。在申請學校（applying to university）、求職（job hunting）中提出「作品集」來展現個人或創作者過往的作品及經驗，即用此字。portfolio可搭配不同性質作品使用，如design portfolio（設計作品集）、career portfolio（職業檔案）等，目前台灣學生最耳熟能詳的「學習歷程檔案」，則用academic／ learning／process portfolio表示。

A complete career portfolio can serve as proof of one's skills, abilities, and potential.

（一個完整的職業檔案可作為個人技能、能力和潛力的證明。）

Capitalize 利用

《富比世》分析的最後一句「Is he willing to capitalize?」也是很高招的使用方式。capitalize從capital(n)(a)「資本（的）、資金（的）」衍生而來，表示「核定⋯的資本額」、「使資本化」，但capitalize在此做為不及物動詞，意思為「（善加） 利用機會以獲取好處」，搭配介係詞on。

It's essential for modern retailers to capitalize on digital influence for lucrative businesses.

（對於現代零售商來說，要有利潤豐厚的生意， 就必須善用數位影響力。）

多數學生都知道capital (n)表示「首都；（某行業或活動的）中心」、「大寫字母」、「資本（金）」等，但是否知道當它做為形容詞，還有「可處死刑的」之意呢？「死刑」可用capital punishment／sentence或death penalty表示。

Since 2007, New York has been commonly referred to as the financial capital of the world.

（自2007年以來，紐約通常被稱為世界金融中心。）

Arguments for and against capital punishment/sentence have been under debate for years.

（多年來，贊成和反對死刑的論點一直在爭論不休。）

這位年輕的MLB球員，是現代職棒罕見的投打雙修（pitcher／hitter or batter）選手，也被稱為二刀流（two-way player），同時也是MLB史上單季最多全壘打的日本球員，還是第一位擔任先發投手的全壘打大賽參賽者。

無怪MLB明星賽宣傳廣告獨厚大谷翔平，宣告2021年「It's Sho-Time」。

【多益模擬試題】

1. Undoubtedly, the coronavirus pandemic is a(n) _______ crisis that changes our lifestyle dramatically.

(A) state-of-the-art

(B) top-of-the-line

(C) up-to-date

(D) once-in-a-century

2. As branding goldmines, Maria Sharapova has been an advertising _______ for numerous top brands, like Nike, Motorola, Tag Heuer, etc.

(A) endorser

(B) sponsor

(C) spokesperson

(D) representative

3. The high-profile artist _______ on her ideal self-image for endorsement deals with incredible payment over the past few years.

(A) capitalized

(B) was capitalized

(C) has capitalized

(D) has been capitalized

解析：

1.正解(D)。語意為「毫無疑問地，冠狀病毒大流行是場百年一遇的危機，劇烈地改變了我們的生活方式。」本題為字彙題，測驗點找搭配crisis的多字複合形容詞，以(D)百年一遇的，最適合。選項(A)最先進的、(B)頂級的、(C)最新的，雖非正解，但這些皆為統測或學測文章中常出現的高頻率字彙。

2. 正解(A)。語意為「身為品牌保證，Maria Sharapova已是眾多頂級品牌的廣告代言人，如Nike、Motorola、Tag Heuer等。」本題為字彙題，依照語意與前方搭配advertising一詞，即可推論出正解為(A)代言人。其他選項(B)贊助商、(C)（機構）發言人、(D)（機構）代表，雖在中文表面語意上相似，但實質涵義是完全不同，需要區別。

3. 正解(C)。語意為「這位備受矚目的藝術家在過去幾年中，善用她完美的自我形象得到驚人的收入。」本題為文法題，測驗點為搭配over the past few years的時態，應選「現在完成式」（have + p.p.），故正解為(C)。題幹中的high-profile，是很實用且常出現在報章雜誌上的詞彙，表示「引人注目的，備受關注的」。