大谷翔平史上最強二刀流 英文用這個字！

【文/陳涵瑋】

近日國際運動賽事熱門新聞不斷,除了東奧中華代表隊成績超亮眼,選手刷新歷年的奧運獎牌數,更有不少人的目光聚焦在美國職業棒球大聯盟天使隊球員大谷翔平(Shohei Ohtani)身上!這位年輕的MLB球員因此也被稱為二刀流(two-way player)。

Once-in-a-century 百年一遇

Ohtani is a once-in-a-century player in a year when we need to be awed, inspired and distracted.(SI.com 07/05/2021)

(大谷是個百年一遇的球員,尤其是在我們需要嘆服、激發和轉移注意的一年。)

知名體育雜誌《Sports Illustrated》的評論者用once-in-a-century、in a year we need to be awed, inspired and distracted來描述大谷翔平,顯示全球目前對於大谷評價之高。

once-in-a-century是個簡單又到位的複合形容詞。以往常見的雙字複合形容詞,有固定詞性的搭配使用,但還有一類是屬於三字以上的片語組合而成的形式,也是英語母語者常使用的方法,如:state-of-the-art(最先進的)、up-to-date(最近的;現代的)、non-profit-making(非營利性的)、one-of-a-kind(獨一無二的)、out-of-work(失業的)、top-of-the-line(頂級的)。

State-of-the-art training facilities provide athletes to maximize their talents through unique training methods.

(最先進的訓練設施讓運動員能夠藉由獨特的訓練方法,最大限度地發揮他們的才能。)

大谷翔平在棒球方面的表現與成就,也替他帶來巨額的附加經濟效益。我們從《富比世》雜誌的分析,來認識三個在 多益測驗 中高頻率出現的詞彙,同時也是學測與統測的常用字。

The first two-way All-Star in baseball history, Ohtani is a hit with marketers on two continents, with a league-best endorsement portfolio. Is he willing to capitalize? (Forbes.com 07/08/2021)

(身為美國職棒大聯盟明星賽史上第一位二刀流球員,大谷擁有聯盟最佳的代言組合,受到兩大洲行銷者的歡迎。他願意善用這機會嗎?)

Endorsement 代言

公眾人物公開支持某產品、品牌、服務,為其所作的「代言」,即用此字。「代言人」我們就稱為product endorser或advertising endorser,與政治新聞中常聽到的府院黨「發言人」spokesperson, 以及地方機構的「代表;代理人」representative有很大的不同。

YouTube influencer endorsements have emerged in the digital age.

(YouTube網紅代言已在數位時代崛起。)

LeBron James has been a lifetime Nike's advertising endorser since 2015.

(自2015年以來,LeBron James已是Nike的終身廣告代言人。)

追溯此字動詞endorse,原意表示「公開支持或贊同」,也就是「代言」,但請勿與sponsor (v)(n)「贊助(人/商)」混為一談。

Portfolio 組合

《富比世》分析中所用的endorsement portfolio代表「組合、集合」。也有些雙關語的用法,不僅為代言夥伴的組合,同時也有個人在理財規畫上的「投資組合」之意,是多益商務情境常見用詞。

但學生最常看到的portfolio(複數portfolios), 應該是「資料夾、文件夾」與「作品集」。在申請學校(applying to university)、求職(job hunting)中提出「作品集」來展現個人或創作者過往的作品及經驗,即用此字。portfolio可搭配不同性質作品使用,如design portfolio(設計作品集)、career portfolio(職業檔案)等,目前台灣學生最耳熟能詳的「學習歷程檔案」,則用academic/ learning/process portfolio表示。

A complete career portfolio can serve as proof of one's skills, abilities, and potential.

(一個完整的職業檔案可作為個人技能、能力和潛力的證明。)

Capitalize 利用

《富比世》分析的最後一句「Is he willing to capitalize?」也是很高招的使用方式。capitalize從capital(n)(a)「資本(的)、資金(的)」衍生而來,表示「核定⋯的資本額」、「使資本化」,但capitalize在此做為不及物動詞,意思為「(善加) 利用機會以獲取好處」,搭配介係詞on。

It's essential for modern retailers to capitalize on digital influence for lucrative businesses.

(對於現代零售商來說,要有利潤豐厚的生意, 就必須善用數位影響力。)

多數學生都知道capital (n)表示「首都;(某行業或活動的)中心」、「大寫字母」、「資本(金)」等,但是否知道當它做為形容詞,還有「可處死刑的」之意呢?「死刑」可用capital punishment/sentence或death penalty表示。

Since 2007, New York has been commonly referred to as the financial capital of the world.

(自2007年以來,紐約通常被稱為世界金融中心。)

Arguments for and against capital punishment/sentence have been under debate for years.

(多年來,贊成和反對死刑的論點一直在爭論不休。)

這位年輕的MLB球員,是現代職棒罕見的投打雙修(pitcher/hitter or batter)選手,也被稱為二刀流(two-way player),同時也是MLB史上單季最多全壘打的日本球員,還是第一位擔任先發投手的全壘打大賽參賽者。

無怪MLB明星賽宣傳廣告獨厚大谷翔平,宣告2021年「It's Sho-Time」。

【多益模擬試題】

1. Undoubtedly, the coronavirus pandemic is a(n) _______ crisis that changes our lifestyle dramatically.

(A) state-of-the-art

(B) top-of-the-line

(C) up-to-date

(D) once-in-a-century

2. As branding goldmines, Maria Sharapova has been an advertising _______ for numerous top brands, like Nike, Motorola, Tag Heuer, etc.

(A) endorser

(B) sponsor

(C) spokesperson

(D) representative

3. The high-profile artist _______ on her ideal self-image for endorsement deals with incredible payment over the past few years.

(A) capitalized

(B) was capitalized

(C) has capitalized

(D) has been capitalized

解析:

1.正解(D)。語意為「毫無疑問地,冠狀病毒大流行是場百年一遇的危機,劇烈地改變了我們的生活方式。」本題為字彙題,測驗點找搭配crisis的多字複合形容詞,以(D)百年一遇的,最適合。選項(A)最先進的、(B)頂級的、(C)最新的,雖非正解,但這些皆為統測或學測文章中常出現的高頻率字彙。

2. 正解(A)。語意為「身為品牌保證,Maria Sharapova已是眾多頂級品牌的廣告代言人,如Nike、Motorola、Tag Heuer等。」本題為字彙題,依照語意與前方搭配advertising一詞,即可推論出正解為(A)代言人。其他選項(B)贊助商、(C)(機構)發言人、(D)(機構)代表,雖在中文表面語意上相似,但實質涵義是完全不同,需要區別。

3. 正解(C)。語意為「這位備受矚目的藝術家在過去幾年中,善用她完美的自我形象得到驚人的收入。」本題為文法題,測驗點為搭配over the past few years的時態,應選「現在完成式」(have + p.p.),故正解為(C)。題幹中的high-profile,是很實用且常出現在報章雜誌上的詞彙,表示「引人注目的,備受關注的」。