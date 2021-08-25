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她自創「五感學習法」 成功擺脫菜英文

聯合新聞網 / English OK
菲律賓、泰國、尼泊爾、敘利亞、土耳其等國的亞洲女孩齊聚一堂，全程英語溝通讓胡源馨體認英語的重要。（照片提供／胡源馨）
菲律賓、泰國、尼泊爾、敘利亞、土耳其等國的亞洲女孩齊聚一堂，全程英語溝通讓胡源馨體認英語的重要。（照片提供／胡源馨）

【文／羅思雅】

對多數中學生來說，完成學業後繼續升學似乎是件理所當然的事，但就讀台南新營高級中學應用英語科的胡源馨卻不這麼認為。目前三年級的她已決定畢業後透過「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，選擇先就業、後升學，希望藉由職場歷練與學習，讓未來的人生走得更踏實、篤定。

而她之所以能夠目標明確、成竹在胸，都有賴於參與的多樣化學習活動與優秀英語力的養成，讓她對於提早步入職場也能信心滿滿、無所畏懼。

提升詞彙量 英語力後來居上

不過令人訝異的是，說得一口流利英語，並和外國人對答如流的胡源馨卻表示，自己小時候的英語可說是糟透了。她笑著說這得歸功於國中時拚了命學英語，靠著自創「五感學習法」後來居上。

「剛升上國中時，發現班上有三分之一同學都已考過英檢，讓我驚覺自己的程度差人一大截。」 胡源馨坦言國一時英語成績幾乎敬陪末座，為提升單字詞彙量，她開始要求自己每天閱讀《空中英語教室》，並在上學前預留30分鐘作為「英語時光」，下課回到家後再重讀一次，假日則是複習較不熟悉的單元內容。

胡源馨會利用空英提供的全英語教學影片練習聽力，並運用口到、眼到、耳到、手到、心到的感官學習法來發揮成效，邊用嘴巴念出聲、邊用手寫來加強印象。不只如此，她還會把英文讀物裡不錯的文句收集起來寫在筆記本，並善用便利貼歸納英文例句、貼在書桌前，只要抬頭看到便利貼就會念出例句，讓英語如影隨形。

而提升詞彙量也是改善英語力的根本之道，胡源馨常利用國中下課與通勤等零碎時間背單字。也因為國中時期累積的單字量，不只讓她會考英語科獲得A的好成績，進入高中後的英語能力也大為提升。

從南科國際實驗高級中學國中部畢業後，胡源馨選擇離家前往重視英語教育的台東均一實驗高級中學就讀，或許是因為自己對實驗教育還不夠了解，以至於不太適應環境，加上父母希望她能就近入學，因此讀完一學期後便參加轉學考回到台南。儘管沒有繼續在東部就讀，她仍感謝均一帶給她的學習養分與不一樣的教育風景，因此轉學後她更積極學習英語，並參加多種營隊與活動，從中培養多元能力，在求學路上展現自信。

在胡源馨眼中，英語不單是很美的語言，更是開展人生視野的好幫手。她曾利用暑假參加勵馨基金會舉辦的「亞洲女孩科技營」，兩天活動採取全英語授課，與各國同儕間的對話不僅讓她受益良多，更令她深刻體會學好英語的優勢與重要性。

主動出擊 找外師練英語口說

胡源馨也建議對學習英語較欠缺信心的中學生，可透過網路資源踏出第一步。像她會利用課餘時間觀看《Breaking News English》、VoiceTube《看影片學英語》等免費線上平台練英聽，例如先前討論熱烈的美國總統大選英語辯論，就是很不錯的主題，既可了解國際趨勢，還能學習新詞彙。

胡源馨利用通勤時間背單字，每周可學300個單字。（攝影／羅思雅）
胡源馨利用通勤時間背單字，每周可學300個單字。（攝影／羅思雅）

除此之外，她還從日常生活開始，努力為自己打造英語環境，除了將手機調成英文模式外，平時只要看到英文招牌或標語都會特別留意；若在街上看見有外國人正在聊天，也會拉長耳朵聽聽看談話內容，藉機訓練英語聽力。她曾在搭公車時遇到一位外籍遊客，因公車司機不會說英語導致兩人雞同鴨講，她見狀後立即「出聲相助」，以流利英語為司機搭起和外籍乘客的溝通橋梁。

她還透露另一個提升英語力的好撇步，就是參加英語檢定來為自己設立目標。

胡源馨笑著說，人難免有惰性，但有了目標就能幫助自己勇往直前，所以她會定期報名檢定，不但能了解自身英語程度，還能讓學習更有動力。像是她高二就報名TOEIC聽力與閱讀測驗，高三時則參加TOEIC口說與寫作測驗，讓英語力循序漸進提升。

胡源馨認為，英語力並非一朝一夕可養成，她也是靠著國中階段的努力追趕才擺脫「菜英文」。她建議若真的不知如何和英語交朋友，不妨先從聽英語歌、看英語動畫來拉近與英語距離，相信總有一天可以和英語成為無話不談的好麻吉。

About胡源馨
出生：2003年
學校：新營高級中學應用英語科三年級
英文程度：高二考取TOEIC (L&R) 805分；高三考取TOEIC S 130分、W 160分
會考英語科成績：A

胡源馨的英語學習私房祕訣
工具：善用英文讀物提升詞彙量，並利用便利貼歸納英文例句
技巧：背誦單字時要搭配聽力，藉此提升記憶成效，同時訓練口說能力
時間安排：上學前預留半小時「英語時光」，培養自己每天學英語的習慣

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