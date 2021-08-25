用心智圖建立寫作架構 他學測英文滿級分

【文／羅宣雅】

你畫過心智圖嗎？今年（2021）畢業於台中一中科學班的吳建沂，憑藉亮眼學測成績與 英文寫作 表現，以榜首之姿順利錄取第一志願台灣大學醫學系。而幫助他獲得作文高分的幕後推手正是心智圖提供的思考邏輯與良好架構，讓他英文寫作時能言之有物、條理分明。

秘訣一 建構思維地圖 釐清脈絡

不少人好奇如何將心智圖運用在作文中？對此，吳建沂以作文題目「是否贊同讓流浪動物進入校園？」為例解釋。他表示，這是一道論述題型，因此下筆前會先思考要闡述哪一方觀點，並透過繪製「心智圖」來建立贊同與不贊同的寫作方向與架構， 從中歸納出各有哪些優缺點。

心智圖舉例：贊不贊同流浪狗進入校園（資料提供／吳建沂；製圖／English OK）

他大方分享自己的想法，會在首段先談到此議題長期以來一直是討論不休的話題，提到有些人會認為流浪動物進入校園可增加校園生命力；但從另個角度來看則可能造成疾病傳播，整體來說弊大於利。藉由這些敘述發揮作文第一段的破題功效，並引導出自己贊同與否的立場。而他也談到，自己在英文寫作時常會運用問句作為文章開場白，藉此吸引讀者目光。

而第二、三段則可依照心智圖繪製思考架構，進一步說明流浪動物可能造成環境衛生、吠聲吵鬧與流浪動物繁殖等問題，以及如何因應的措施；第四段則綜合以上論述進行結論。吳建沂認為，心智圖就如同大腦中的一張「思維地圖」，可以幫助我們在寫作時釐清文章脈絡與思考方向，建立一個起承轉合的思維架構，讓文章讀起來言之有理、觀點更具說服力。

除了靠心智圖當得分助攻員，另一個提升寫作力的好方法就是「勤能補拙」。吳建沂談到，有些人一看到寫作題目時就容易腦袋當機、大腦一片空白，往往是因為欠缺寫作經驗，對各類型題目的熟悉度不足。

秘訣二 勤練考古題 和同學交流寫作技巧

為此，他每周要求自己撰寫三篇英文作文，並從高三開始跟同學同組「英語寫作互助會」。每周持續練習寫作考古題，寫完後請學校英語老師幫忙修改給意見，同學之間也會互相交流寫作技巧。這樣的累積方式，讓他在學測前完成30 篇英文作文的練習，更有助於掌握多元類型的寫作風格。

吳建沂還有一個獨特的好習慣，就是從國中起就會隨身攜帶筆記本，只要看到不錯的英語例句或不懂的詞彙就會記在筆記上，提醒自己去找出相關文法運用與中文解釋；另外，學校老師也會將《Time》等國外雜誌作為補充教材，這都有助於學習跟國際時事相關的英語詞彙與文法結構。這些日積月累的整理與歸納，也讓筆記本成為他英文寫作時的「data base」，幫助自己在寫作上更得心應手。

吳建沂還會觀看摔角來練習口語對話，他說，有些人會以為摔角比賽是一種競技賽，其實這些國際摔角好手都會在節目中運用許多生活化詞彙，看比賽時就如同上一堂英文課。

吳建沂也透露一個小技巧，就是每當拿到英語科試卷時，他會先翻到後面看這次的英文寫作題目是什麼，再開始寫英語試題，有時會從英語試題的敘述句或是閱讀測驗激發靈感，爭取更多構思時間。他說，不少人因為不知道如何下筆而對英文寫作感到懼怕，他建議「不要因為害怕寫作就不去動筆，可試著讓自己靜下心來先寫十分鐘看看。」再循序漸進提升文句的流暢度與詞彙水平，一步一腳印累積，英文寫作力自然水到渠成。

About 吳建沂出生：2003年

學校：台灣大學醫學系一年級

學歷：台中一中

吳建沂的英文寫作心法

1.利用心智圖釐清思維架構。

2.用問句開頭引發讀者好奇。

3.考試時先閱讀寫作題目，讓靈感有時間發酵。

英語學習小撇步

1.閱讀英文繪本、小說、雜誌。

2.用筆記本記下新的詞彙與句型。

3.勤練習，熟悉多元題型。

4.和同學組讀書會交流學習。