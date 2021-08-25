體驗阿拉斯加哈士奇拉雪橇 她備妥英語力前進南北極冒險

【文／程芷盈】

每年到南極的觀光客大約3萬人，能抵達南極點的只有6、70人，其中台灣人更是屈指可數，畢業於台灣大學政治學系國際關係組的林語萱便是其中一人。她在2018年12月參加橘子關懷基金會十周年的「前進南極點」大夢計畫，頂著陽光，每日在零下30度低溫及強風下，步行滑雪10個小時，一路挺進南極點，是台灣史上首支越野滑雪長征南極點隊伍的一員。

除了征服南極，她也曾參加北極極地長征甄選，體驗從挪威到北極的阿拉斯加哈士奇拉雪橇。獲選美國馬里亞納觀光局秘境旅遊「一周實習生」，擔任尼泊爾海外志工。並在去（2020）年獲選為歐洲論壇學員，與全球頂尖政府決策者、社會運動家與學術先驅者，切磋學習。

豐富國際經歷源自於林語萱喜愛嘗鮮的個性，「看到有興趣的就去試試看」是她對人生的態度。

擔任國會助理 視野更開闊

林語萱從小就積極參加各式海外遊學計畫，就讀中山女高時更獲得至德國交換的機會。德國九、十年級的政治課程，學生需尋找課外實習，原先喜愛小孩的她打定主意要去幼稚園，但在聽聞同學要去當地國會議員辦公室實習後，她便對此難得的機會產生極大興趣，並寫信給議員表達她積極參與的意願，因此獲得實習機會。林語萱強調，「如果不想後悔，就要抓住每次機會。」

林語萱回憶，實習前一星期是跟隨議員到選區進行選民服務，處理行政事務；後一星期則是參與德國總理梅克爾所屬的基民黨黨內會議，討論全民施打疫苗、二戰後與波蘭和捷克的土地糾紛、為何歐洲青年加入ISIS等社會議題。那次的經驗，讓林語萱有了更廣更遠的國際視野，進入國際組織工作的希望種子也悄悄埋入她心頭。

抓住機會 為下段旅程準備

「我高中休學一年去德國交換，回台後當身邊同學在準備考大學，我多了一年的時間準備Kanken台灣區第一屆的北極徵選，也因為有去北極的經驗，所以才得到前往南極的機會。」因「前進南極點」的徵選條件是擁有造訪北極的經驗，「剛好去過北極的人也不多」，林語萱笑說。

獲得前往南極的門票後，為了適應長時間負重，以及心理耐受力，林語萱在出發前就鍛鍊身心。她休學半年苦練體力，為了習慣在雪地拖行重物的感覺，她每周一、三、五訓練拖行輪胎；周四參加極地超馬選手，同為此次夢想導師陳彥博所舉辦的跑團，期間再穿插每周兩次針對滑雪肌群的重量訓練，也學習配速，同時漸進式增加跑步的公里數。

即便出發前積極訓練體力，但同行的隊員長期接受高強度的體能鍛鍊，林語萱始終只能望著他們的背影努力滑行，「我慢沒關係，但讓整隊的人在等，我就不OK。」不想讓隊員因為她是唯一的女生而特別包容，林語萱咬緊牙根堅持滑下去。即便為避免上廁所拉低速度而少喝水，導致身體水腫，徘徊死亡邊緣，她也從沒想過放棄，「沒有任何理由讓我覺得要放棄；既然選擇去做， 就要盡全力地完成。」

2018年林語萱參加由遊戲橘子創辦人發起的「前進南極點」大夢計畫，和隊友於智利時間12月22日以越野方式抵達南極點。（照片提供／林語萱）

她表示，想要活得多采多姿，不僅要抓住每次機會，更需要事前備妥實力，「走入國際，英文不一定要很好，但至少要能溝通。」例如在南極的旅途中，整趟旅程都需與國際團隊合作，語言能力在此時就成為必備條件。

為了學好 英文 ，林語萱在準備大學考試時，關閉所有社群媒體，每天只聽BBC 新聞，營造全英文環境。因為自己一路以來結交許多國外朋友，因此英語是溝通橋梁，也成為激勵她精進英文的強大動力。邁向未來的路途，林語萱希望結合自己政治學系的背景，以及想要幫助別人的心志，進入聯合國底下人道救援組織工作。她也建議想要參與國際活動的學弟妹要盡早培養英語與社交能力，並且勇於挑戰及嘗試，「你永遠不知道這次機會會為你帶來什麼。」

About 林語萱

出生：1997年

學歷：台灣大學政治學系國際關係組

經歷：擔任美國馬里亞納觀光局秘境旅遊「一周實習生」、錄取並參加橫越北極冰原的雪橇之旅、尼泊爾海外志工、參加「前進南極點」計畫、錄取歐洲論壇並獲得全額贊助

英語程度：TOEIC（L&R）935分