在地文化結合雙語跨域！彰化鹿江國際中小學將英語融入學科

【文／羅思雅】

鹿江的學生從七年級就開始進行在地探索課程，並結合雙語教育訓練他們的獨立思考與實作能力。藉由全英語教學方式，為學生打造情境化的英語學習環境。

走進彰化鹿江國際中小學校園，映入眼簾的除了占地近七公頃，綠意盎然的寬闊校景外，印象最深刻的，就是那宛如鹿港老街般的紅磚校舍與斜屋頂建築，獨樹一格的設計風格，讓鹿江中小學從創校之初就獲得有「工程界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎。

鹿江國際中小學以主題式雙語教育，培養學生跨文化思維及素養整合能力。(左起:英語科教師李瀅涓、教導主任李亞珊、校長黃俊偉、學生黃品彥、陳芊蓉)（攝影／羅思雅）

不只校園建築別具特色，鹿江更是彰化縣第一所公辦公營的實驗學校，校方期盼透過跳脫傳統教育框架來激發孩子天賦，培養帶得走的能力，幫助每位學生成為獨一無二的自己。

「鹿江中小學以傳藝傳承、雙語教育、科技展能、國際教育為辦學四大核心，藉此設計出具有鹿港文化特色的跨領域主題課程。」校長黃俊偉一語道出鹿江的教育理念，由於學校位於歷史悠久的鹿港小鎮，因此如何結合在地文史優勢與特色來傳承鹿港美好的傳統文化，一直是教育團隊重要的核心理念。

幫助學生融會貫通英語聽說讀寫能力

此外校方也透過教學模組設計，培養學生具備基礎能力與人文等素養，並藉由雙語教育與現代科技等跨域實作課程，以「做中學」的方式協助學生接軌世界、擴展國際視野，以體現 108 課綱精神、邁向 2030 雙語國家之路。

為此，鹿江的學生從七年級就開始進行在地探索課程，並結合雙語教育訓練他們的獨立思考與實作能力。黃俊偉表示，學校目前聘任三位外籍老師，學生每周十堂英文課中，就有三堂是由外師授課，藉由全英語教學方式，不只為學生打造情境化的英語學習環境，更能透過外師之眼引領孩子看見不一樣的異國觀點與教育風景。

教導主任李亞珊認為，國中英語教學不需要很難，但要能活用，因此鹿江的本國籍各科教師會與外師共同備課、協同教學，思考如何透過生活經驗的融合與課程模組設計，幫助學生融會貫通英語聽說讀寫能力，塑造一個自然學英語的環境。

例如本國籍與外籍教師就以知名國定古蹟「鹿港龍山寺」為主角，攜手研發課程內容，還運用 VR 實境科技拍攝影片，讓學生戴上 VR 眼鏡探索躍然紙上的龍山寺之美，藉此認識鹿港在地信仰文化。

結合時事設計主題課程，學生在實作過程中激發主動學習的能力。（照片提供／鹿江國際中小學）

不只培養學生世界觀 也點燃學習動機

外師還會引領學生進行「不同宗教文化的思辨」，像是希臘與台灣都是屬於多神信仰，在台灣每逢考試會去拜文昌帝君，而希臘則是以雅典娜作為智慧之神；並在課堂上介紹復活節的由來，帶領學生找蛋、彩繪蛋，利用東西方信仰的比較來達到國際連結。

也有外師重視對社會議題的探討，會帶著七年級生探究海洋保育課題、引導八年級生思考風電科技議題，從課堂討論與對話，激盪學生的多元觀點。李亞珊笑著說，有時外師也會發想創新課題，學校必須即時反應、提供所需素材。像是有外師希望讓學生在課堂上檢測土壤的酸鹼值，校方得知後就趕緊通知總務處提供園藝資源，並結合自然科老師來進行跨領域教學，讓雙語教育可以對應到國、數、自、社等學科，使學習更加全面。

除了從在地文化出發的龍山寺主題課程外，英語科教師李瀅涓表示，重視國際教育的鹿江團隊也融合時事設計「擁抱奧運」主題課程，藉由「模擬奧委會」的分組實作，讓學生從代表國家的角度發想，如何爭取到奧運主辦權。

透過這樣的學習歷程，也讓學生在培養世界觀的同時，進一步點燃學習動機。校方談到，當各組學生在台上報告時，坐在台下的老師和其他學生會一起透過電腦投票，不只能展現師生共同參與評分的民主精神，各組進行成果發表時，更會促進見賢思齊、自主學習的正面成效。

八年級學生陳芊蓉的分組是以法國巴黎為代表，為獲得奧委會青睞，她和另外兩位夥伴分工合作努力尋找資料，從巴黎的歷史、地理位置、資源等面向切入來介紹，並拍攝英語影片加以行銷。多管齊下的方式讓他們獲得全校第三名，也從中學到許多運動相關的專業英語詞彙。更重要的是，藉由實作過程也激發他們主動學習的能力。

陳芊蓉認為，鹿江的雙語教育並非只是打開課本教文法、單字，而是將課程結合眾多國際議題，讓她愈來愈熱愛閱讀國際新聞，針對自己感興趣的議題也會再瀏覽BBC等國外媒體報導，並加入自身想法，藉此掌握國際動態。

「透過主題課程讓我學會用英文搜尋、整合資訊，以及英語口說技巧。」——鹿江國際中小學八年級 黃品彥

TOEFL測驗 推動雙語教育的得力助手

這樣的成長也顯露在黃品彥的自信臉龐上。同樣就讀八年級，說起話來落落大方的他談到，「鹿江不是只有在英語課才學英語，而是將英語融入各個學科中」。藉由學校主題課程的帶領，也讓他更加喜歡英語，不只學到如何用英文搜尋資料、整合資訊，還學會不少抑揚頓挫的英語口說技巧，分組作業的方式也培養他團隊合作能力。

對此，李瀅涓表示，對鹿江老師而言，「英語不單是語言工具，也是引領孩子認識這個世界與理解多元文化的思維模式。」以這學期為例，就是以TED Talk為主題，透過影片來引導學生有所思、有所得。

除了課程創新有特色，鹿江也依照學生年級來結合TOEFL Primary及TOEFL Junior測驗進行評量，七年級新生考TOEFL Primary Step 1、八年級考TOEFL Primary Step 2、九年級考TOEFL Junior 測驗，藉此了解學生的學習程度。李亞珊表示，國中部學生在就讀鹿江的三年期間，平均會進行四次 TOEFL 系列測驗，透過評量結果也讓校方了解到鹿江學生普遍是英語聽力比閱讀能力來得好。

此外，隨著未來愈來愈多屆學生參加TOEFL系列測驗，校方希望可以逐漸將評量結果歸納整理成可以和國中會考成績相互對照的統計資料庫，讓TOEFL測驗可以發揮更好的效益，進而達到因材施教、適性學習的成效，成為校方推動雙語教育的得力助手。

對此，家長會會長陳志昇也談到，當時家人在討論是否要讓孩子去讀鹿江時，心裡其實有些舉棋不定，畢竟這是一所新創立的公辦公營實驗學校，在無法得知過往教學評價的情況下，難免有些疑慮。但隨著時間日積月累下來，他看見孩子的蛻變，尤其是孩子每天放學後回來開心分享上課收穫的神情，更讓他確定當初的選擇沒有錯。

鹿江國際中小學

雙語學科：國、英、數、自、社等學科，以延伸議題的方式雙語教學

教學模式：外師與本國籍老師共同備課、協同教學；聘有三位外師

課程特色：傳藝傳承、雙語教育、科技展能、國際教育

能力培養：美感創造力、溝通表達力、思辨精進力、人際合作力、數位科技力、全球競合力

評量方式：英語實作與口說、作品成果展示、TOEFL系列測驗

課綱核心素養：多元文化與國際理解