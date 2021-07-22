新北中正國中情境式英語教學 打造雙語實驗基地班

【文／程芷盈】

隨著108課綱上路，如何設計素養導向的課程，讓學生得以學以致用，已成當前教育銳不可當的最新趨勢。同時，為了配合2030雙語國家政策，各校無不全力備戰，不論是將素養導向評量設計於雙語課程中，亦或開設雙語班級，就是要讓學生上課「很有感」，意識到英語學習不再是為了應付考試，而是生活中必備的技能。

位於新北市土城區的中正國中，於去（2020）年首度開辦雙語實驗基地班，並採用 TOEIC Bridge (L&R) 測驗成績作為參考依據，聚集對英語有興趣、能力好的學生，每周課後加開四節英語實驗課程，提升學生英語能力。課程由外師或英語老師協同學科教師進行雙語教學，並視學生學習狀況調整各學科英語單字、片語，增加學生接觸英語情境的機會。

「雙語實驗基地班的課堂提供更多英語資源，我學到英語的同時更加深許多專門的知識。」——新北市中正國中七年級 蔡汶諺

英語檢定評量實力 學生信心大增

「核心素養」代表學生為了適應日常生活並有能力面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。因此，為落實課綱理念與目標，中正國中秉持「結合學習與生活」的課程發展主軸，主張學生應實際走出校園，透過實作與體驗，領悟學習樂趣。

「我們學校設計的課程，強調學習不應侷限於學科知識及技能，而是要讓學生發現這些是真正用得到。」中正國中校長楊明源表示，讓學生能學以致用是校方設計課程的宗旨。談起雙語實驗基地班的源起，楊明源指出，早在兩年前見證新北市三所國中成立雙語實驗班後，他就明白雙語教育是未來的教育走向，不只呼應「2030雙語國家政策」及「2030新北雙語城」目標，更為提升學生英語程度與實力，接著他便邀請學校老師，共同著手打造雙語實驗基地班。

中正國中在參考許多私立國中的經驗後，選定TOEIC Bridge測驗作為雙語實驗基地班的入學檢測，「因為考試具有效度，學生較好做準備，也能實際測出學生當前的英語能力。」楊明源分享，過去英語能力較佳的學生必須透過競賽等經驗，呈現個人英語程度，但現在只要透過TOEIC Bridge測驗成績，就能證明自己的英語能力，不只讓學生立即獲得成就感，家長也較容易掌握孩子的英語學習狀況。

另外，熟悉TOEIC Bridge測驗的應試方式，也可以為未來進階報考TOEIC測驗預先準備。「這是一個從簡單進入困難的途徑。」雙語實驗基地班的課程藉由學科老師與英語科老師協同教學，讓學生在學習專業知識的同時，能將英語融入生活，例如在健教課中，學習如何保護自己的身體、怎麼洗臉才能洗乾淨的同時，英語老師便會介紹身體各個部位的英語單字，輔助英語教學。

自然課也與外師搭配，以上學期介紹颱風主題為例，外師先介紹 2005年在美國造成嚴重災害的卡崔娜颶風作為開頭，讓同學了解颱風的形成原因，會造成什麼困擾及災害，又為何會有如此嚴重的影響？並假設提供一筆預算給學生，讓他們擔任小小工程師，建立虛擬水壩，學生了解颱風的生成要素及背景後，還要思考如何利用水壩的功能防災。

中正國中主任陳玉珊（左二）、家長會長李幸笛（左一）與七年級英語老師都致力為中正國中雙語基地班提供最好的教育資源。（照片提供／中正國中）

情境式語言學習 將英語帶入生活

透過創造情境與問題發想，學生能實際將英語帶入生活。「我們不會要求學生能聽懂、理解每個單字，但至少多了吸收不同字彙的機會，並在這樣的情境中習慣雙語教學的模式。」雙語實驗基地班英語老師王美蘭分享，透過各科課程的結合，學生隨時都能沉浸在英語環境中，學習效果倍增，英語老師鄧碧玉也說，不少學生反應，這樣的教學模式讓學英文變得更有意思。

「星期五課後輔導的課程內容很有趣，老師會以當前時事或活動為焦點，介紹英文單字及片語。」七年級的蔡汶諺是雙語實驗基地班的學生，他分享英語老師曾以體育賽事為主題，介紹美國四種大型體育比賽，分別為MLB美國職棒大聯盟、NBA職籃、NFL美式足球及NHL美國冰球聯盟等，並透過問答等互動式學習方式，讓他不只學到英語，更進一步認識體育賽事。透過時事帶入相關單字片語，不僅提高他學習英語的興趣，更能運用在考試上，「這些新學到的單字片語有很多會出現在考試上。」

家長也肯定這樣的課程設計，家長會長李幸笛表示，「當初讓兒子就讀中正國中實驗基地班不只是因為學校風評好，更因校方努力推廣英語教學。」她認為，現在家長同樣在乎學校的課程設計是否能結合生活，不再只是以升學為發展導向。

雙語實驗基地班學生在全英語環境中學習，學習成效倍增，也更願意與外師互動。教務主任陳玉珊表示，過去一直都想發展英語學習方針，現在因應教育趨勢，正好透過雙語實驗基地班，推動素養導向的英語教學，讓學生能更自然地用英語表達。

中正國中

課程名稱：雙語實驗基地班

雙語學科：健康教育、資訊科技、生活科技

教學模式：學科老師、英語老師及一位外師協同教學

課程特色：情境式教學及議題發想，讓英語教學生活化

能力培養：接軌時事、英語結合生活

評量方式：以TOEIC Bridge測驗作為入學檢測

課綱核心素養：系統思考與解決問題、規畫執行與創新應變