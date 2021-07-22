新北中正國中情境式英語教學 打造雙語實驗基地班
【文／程芷盈】
隨著108課綱上路，如何設計素養導向的課程，讓學生得以學以致用，已成當前教育銳不可當的最新趨勢。同時，為了配合2030雙語國家政策，各校無不全力備戰，不論是將素養導向評量設計於雙語課程中，亦或開設雙語班級，就是要讓學生上課「很有感」，意識到英語學習不再是為了應付考試，而是生活中必備的技能。
位於新北市土城區的中正國中，於去（2020）年首度開辦雙語實驗基地班，並採用TOEIC Bridge (L&R) 測驗成績作為參考依據，聚集對英語有興趣、能力好的學生，每周課後加開四節英語實驗課程，提升學生英語能力。課程由外師或英語老師協同學科教師進行雙語教學，並視學生學習狀況調整各學科英語單字、片語，增加學生接觸英語情境的機會。
「雙語實驗基地班的課堂提供更多英語資源，我學到英語的同時更加深許多專門的知識。」——新北市中正國中七年級 蔡汶諺
英語檢定評量實力 學生信心大增
「核心素養」代表學生為了適應日常生活並有能力面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。因此，為落實課綱理念與目標，中正國中秉持「結合學習與生活」的課程發展主軸，主張學生應實際走出校園，透過實作與體驗，領悟學習樂趣。
「我們學校設計的課程，強調學習不應侷限於學科知識及技能，而是要讓學生發現這些是真正用得到。」中正國中校長楊明源表示，讓學生能學以致用是校方設計課程的宗旨。談起雙語實驗基地班的源起，楊明源指出，早在兩年前見證新北市三所國中成立雙語實驗班後，他就明白雙語教育是未來的教育走向，不只呼應「2030雙語國家政策」及「2030新北雙語城」目標，更為提升學生英語程度與實力，接著他便邀請學校老師，共同著手打造雙語實驗基地班。
中正國中在參考許多私立國中的經驗後，選定TOEIC Bridge測驗作為雙語實驗基地班的入學檢測，「因為考試具有效度，學生較好做準備，也能實際測出學生當前的英語能力。」楊明源分享，過去英語能力較佳的學生必須透過競賽等經驗，呈現個人英語程度，但現在只要透過TOEIC Bridge測驗成績，就能證明自己的英語能力，不只讓學生立即獲得成就感，家長也較容易掌握孩子的英語學習狀況。
另外，熟悉TOEIC Bridge測驗的應試方式，也可以為未來進階報考TOEIC測驗預先準備。「這是一個從簡單進入困難的途徑。」雙語實驗基地班的課程藉由學科老師與英語科老師協同教學，讓學生在學習專業知識的同時，能將英語融入生活，例如在健教課中，學習如何保護自己的身體、怎麼洗臉才能洗乾淨的同時，英語老師便會介紹身體各個部位的英語單字，輔助英語教學。
自然課也與外師搭配，以上學期介紹颱風主題為例，外師先介紹 2005年在美國造成嚴重災害的卡崔娜颶風作為開頭，讓同學了解颱風的形成原因，會造成什麼困擾及災害，又為何會有如此嚴重的影響？並假設提供一筆預算給學生，讓他們擔任小小工程師，建立虛擬水壩，學生了解颱風的生成要素及背景後，還要思考如何利用水壩的功能防災。
情境式語言學習 將英語帶入生活
透過創造情境與問題發想，學生能實際將英語帶入生活。「我們不會要求學生能聽懂、理解每個單字，但至少多了吸收不同字彙的機會，並在這樣的情境中習慣雙語教學的模式。」雙語實驗基地班英語老師王美蘭分享，透過各科課程的結合，學生隨時都能沉浸在英語環境中，學習效果倍增，英語老師鄧碧玉也說，不少學生反應，這樣的教學模式讓學英文變得更有意思。
「星期五課後輔導的課程內容很有趣，老師會以當前時事或活動為焦點，介紹英文單字及片語。」七年級的蔡汶諺是雙語實驗基地班的學生，他分享英語老師曾以體育賽事為主題，介紹美國四種大型體育比賽，分別為MLB美國職棒大聯盟、NBA職籃、NFL美式足球及NHL美國冰球聯盟等，並透過問答等互動式學習方式，讓他不只學到英語，更進一步認識體育賽事。透過時事帶入相關單字片語，不僅提高他學習英語的興趣，更能運用在考試上，「這些新學到的單字片語有很多會出現在考試上。」
家長也肯定這樣的課程設計，家長會長李幸笛表示，「當初讓兒子就讀中正國中實驗基地班不只是因為學校風評好，更因校方努力推廣英語教學。」她認為，現在家長同樣在乎學校的課程設計是否能結合生活，不再只是以升學為發展導向。
雙語實驗基地班學生在全英語環境中學習，學習成效倍增，也更願意與外師互動。教務主任陳玉珊表示，過去一直都想發展英語學習方針，現在因應教育趨勢，正好透過雙語實驗基地班，推動素養導向的英語教學，讓學生能更自然地用英語表達。
中正國中
課程名稱：雙語實驗基地班
雙語學科：健康教育、資訊科技、生活科技
教學模式：學科老師、英語老師及一位外師協同教學
課程特色：情境式教學及議題發想，讓英語教學生活化
能力培養：接軌時事、英語結合生活
評量方式：以TOEIC Bridge測驗作為入學檢測
課綱核心素養：系統思考與解決問題、規畫執行與創新應變
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