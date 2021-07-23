將語言融入生活創造海外交流優勢 他養成多益945實力

【文／樊語婕】

「英文是拿來用的，是貼近生活的。」就讀國高中期間，范以芃維持每天平均接觸兩到三小時英語的頻率，以生活化、貼近興趣的方式持續大量接觸英語。

國中時期的好英語，能替未來的自己開創更多國際機會。目前就讀台灣大學工商管理學系一年級的范以芃，國三時就擁有 多益 855分的成績，高中就到美國等地進行交流，並取得全國英文單字比賽一等獎、地理奧林匹亞全國個人組第一名等獎項。

「英文是拿來用的，是貼近生活的。」范以芃說，自從有記憶以來就很喜歡英語，從國小開始，他就喜歡跟英文課的外師聊天對話，覺得英語好玩又實用。就讀國中時，在各式口說報告場合，他發現擁有與外師對話經驗的優勢，使他能夠輕鬆上台全英語報告，卻也同時了解自己在閱讀與查找資料速度較慢。

學習結合興趣 善用資源打造英語生活

范以芃於是調整學習方式，以了解內容架構與脈絡為重點，持續進行快速閱讀的自我訓練。他從國一開始就持續接觸YouTube影片，鎖定Vox、CrashCourse等教育類型頻道，也會選定英文翻譯較為精確的電影，區分為打開中英字幕對照意思、打開英英字幕了解生字拼法、完全不開字幕練習聽力，達到不同目的的英文能力強化。

等聽力達到一定程度後，他開始使用Podcast，活用它只有聲音沒有字幕、探討主題較為專業等特性，有時還會將播放速度上調到1.5或2倍，不斷提升英語聽力。他更結合自己喜歡籃球的興趣，經常造訪NBA官網、閱讀球星相關報導，也透過聽音樂、看球賽、聽廣播等方式，創造使用英文的環境。

除了活用各類型的線上資源，生活化是范以芃強化英語的秘訣，例如參加社團與營隊，確認學習英語是有幫助的、產生成就感。他在高中時就加入模擬聯合國社，學習使用英語和社員討論國際議題，並主動報名參加美國休士頓太空學校參訪，跟智利隊友大聊足球、國家時事與文化差異，還跟著學校到日本教育旅行，自行挖掘更多使用英語的機會，也增進他的國際觀。

如此一來，就讀國高中期間，范以芃維持每天平均接觸兩到三小時英語的頻率，使用YouTube、Podcast、新聞，以及各式興趣主題的IG、臉書粉專等，以生活化、貼近興趣的方式持續大量接觸英語。到高三他為了準備個人申請的備審資料時，再次報考多益，考出945分的好成績，也可見他長時間累積的英語實力。

因為英文能力佳，我得以參與美國休士頓太空學校營隊、模擬聯合國會議、輕鬆面對大學課程相關原文書。

開啟接軌世界的道路 爭取國際機會更有利

范以芃認為，對於國中階段的英語學習來說，背單字十分重要，是累積英文實力的必要方式。而在聽說讀寫等能力方面，建議讀跟寫可以透過課堂學習、撰寫報告強化能力；聽與說則要自己去爭取與英文老師、外師互動的機會，還能嘗試與同學之間使用全英語交流。

他所就讀的衛道國中，老師就曾要求學生用課餘分組練習，自訂生活化的話題、如家裡最常見的菜色分享討論。此外，為了強化即席口說能力，若課程中有英語口說簡報的機會，他上台報告時，刻意規定自己不看事前準備的講稿、不看PPT內容，就是希望模擬真實世界的狀況，強化自己臨場的口語對答能力。

由於持續接觸，范以芃的英文能力不僅反映在學業成績上，高二參加模擬聯合國會議時，他更驚覺自己的大幅進步。當時會議聚焦在Crisis（危機）各式議題中、互動於不同團隊成員，在轉換、協商、溝通的過程中，他都能夠勝任。「之前參與的模擬聯合國會議或美國休士頓太空學校營隊，與英語母語參與者互動時，有時覺得跟不上，程度有落差的感受已經不存在了。」

如今英語對於范以芃來說，就像是與世界接軌的一扇窗，幫助他了解不同文化、族群、生活、歷史背景。進入大學後，他進一步學習德文與法文，更有助於融合不同文化，因為英語優勢，他得以認識更多人，與新朋友互動獲得新觀念、新想法。「如果只懂中文，資源就侷限在中文地區，英語是國際語言，所有大活動都可以使用英語溝通。」

對於正值中學階段的學弟妹，范以芃建議，學校的課業要優先顧好，避免為自己帶來龐大的學習壓力，之後可嘗試在自己的興趣與研究專長外，拓展多元學習。多向學校老師詢問學習資源，也可參加課外學習機會，並從每一個活動啟動反思，帶動自己的改變。

國中時打下穩定基礎，讓范以芃在高一就有足夠英語能力，赴美參加太空學校的營隊。（照片提供／范以芃）

About 范以芃

出生：2002 年

學校：台灣大學工商管理學系一年級

學歷：台中一中語文資優班

英文程度：TOEIC (L&R) 945 分

會考英語科成績：A++

范以芃的英語學習私房祕訣

工具：YouTube

技巧：使用中英字幕對照意思、英英字幕了解生字拼法、不開字幕練聽力等三種方式自我訓練

時間安排：課餘閒暇時觀看