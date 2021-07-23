從小許下廚師夢 精進英文能力出國進修

【文／陳宛妤】

花蓮高級農業職業學校食品加工科高三學生吳姿億，去（2020）年主動報名 TOEIC聽力與閱讀測驗 ，獲得840分的好成績，是花蓮高農近十年來首位考取800分以上的學生。每當有人問起吳姿億是怎麼學好英文，其實她所提供參考的學習管道並不難尋，之所以能成就奇蹟，不外乎「自律」而已。

學習方式翻轉 情境式最有效

吳姿億的英文啟蒙，即是國小時拿著課本背單字、抄單字，但她的英文成績常常只有30、40分，從來沒有及格過。和許多家長一樣，吳姿億的父母認為英文能力非常重要，在她上國中時便被要求補習英文，雖是被動的加強學習，但也就在此時點燃她的「英文魂」。

因為喜歡老師、進而喜歡英文，原來這位老師用情境式的教學打動吳姿億的心。播放電影片段，一邊講解文法與單字運用，且不斷重播加強記憶。因為有劇情輔助，吳姿億恍然體悟，英文不應是背誦的樣版，而是營造情境的旋律。

此外，國中時她還參加全美語的夏令營，笑稱是被家人送去長見識、練膽量，當時所有人玩在一起卻少了對話，吳姿億深刻感受到欲言又止的懊惱，才漸漸「接納」英文的重要性。受到刺激產生動力，吳姿億也開始發掘英文的另一種風貌，她會去圖書館借有趣、好看的英文繪本，從最基礎的幼兒圖畫書起步，再進階到字數較多的圖文書，只要有空檔就翻閱。

透過課外活動與閱讀繪本，吳姿億慢慢開啟英文學習這一扇窗；不過，真正發自內心的主動學習，是進入高職之後。

吳姿億的外公在金門經營超過一甲子的在地人氣餐廳，她的母親也扎實地傳承到外公精湛的廚藝，可謂家學淵源。耳濡目染之下，吳姿億從小就對烹飪及烘焙產生興趣，且立志要成為一名廚師，當年她不但以第一志願考上花蓮高農，目前也正積極準備考取國立高雄餐旅大學。

為了圓夢，英文能力成為首要任務。高職時期的吳姿億，學習英文變成主動出擊，她明白自己無法按照傳統方式死讀書，必須藉由「情境」模式反覆吸收，例如看影片、聽歌等，她還訂閱CNN的新聞，包括政治、社會、生活、時尚等等多領域的內容，每天固定「叮咚」手機提醒，已經成為生活的日常。

積極準備英語面試，矢志考取高雄餐旅大學，期望未來能有機會到國外研習。

從所學出發 活用英文更重要

CNN的新聞一般不會太冗長，吳姿億利用課餘時間閱讀時，會準備一本筆記本，記下看不懂的單字，回家再查翻譯，但每天累積的單字量不超過20個。她認為一旦達到自己能吸收的量就要停止，絕不會為了增加數量而超載，這樣反而容易忘記。

吳姿億從高一開始養成每天閱讀CNN的習慣，起初也很辛苦，閱讀速度不快、要查很多單字，但天天練習後便愈看愈順；倘若遇到比較艱深的議題，吳姿億也不勉強自己，直接跳過。

聽歌曲和看影片能練習聽力，但為了考試而設計的聽力練習，通常沒有生活感，所以吳姿億會聽自己喜歡的歌曲，不會的單字一樣記下來，反覆聽之後便能牢記該單字的意思，平日有空就哼哼唱唱，在聽與說之間悠遊自得。

至於電影，吳姿億會強迫自己看英文字幕，她挑選的片單也不分國界，英語系國家舉凡美國、英國、澳洲及加拿大等，好不好看是其次，主要是能訓練自己的聽力，畢竟準備TOEIC測驗時，需要聽懂不同國家的腔調。

不過，若真要挑選內容時，吳姿億會以自己的所學出發，特別留意關於食物材料與食品加工的影片，或者美食相關的紀錄報導，從中學習專業上所需的字彙，「英語不只是為了要考試，能活用比較重要。」吳姿億說道。

三年來，吳姿億參加過校內外各種英語相關的競賽，屢獲佳績。每當要代表學校參加校外比賽前，吳姿億會主動尋求老師的協助，例如英文造句比賽，她每天練習用一個單字造句，就像給自己一個小測驗，上午寫好請老師修改，下午放學前再找老師取回，還能聽聽老師的講解與建議。

即將面臨升學考驗的吳姿億，準備以英語口說參加高雄餐旅大學的面試，由於該校擁有許多海外締約姐妹校，學生有機會申請出國研修實習，而全方位的英文能力更是加分條件，吳姿億信誓旦旦，努力畫下前進未來的藍圖。

「國中老師還會管我們，到了高中要怎麼學真的是自己的事，」吳姿億認為網路和學校的資源一直都在，端看你要不要去挖掘、肯不肯發問。還有就是自律，找出適合自己的路徑之後，持之以恆，日積月累必會看到成效。

吳姿億（右）參加109學年度全國高中農業類技藝競賽，獲得食品加工職種金手獎第三名。（照片提供／吳姿億）

About 吳姿億

出生：2003年

學校：花蓮高級農業職業學校食品加工科三年級

英文程度：TOEIC (L&R) 840分

會考英語科成績：A+

吳姿億的英語學習私房祕訣

工具：從基礎到進階的英文繪本、各領域CNN新聞

技巧：準備筆記本，不懂的單字先記下，回家再查翻譯

時間安排：利用課餘時間看CNN、聽英文歌；假日觀賞影片