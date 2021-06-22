甜豆老師線上教學日記》老師身兼直播主 化身教育界「二刀流」！

【文／吳詩綺】

新冠肺炎疫情升溫，全國停課，但停校不停學，課程都轉以線上教學。面對與實體授課截然不同的線上教學，老師及學生該如何快速適應數位設備、調整學習狀況呢？「甜豆老師線上教學日記」由師大附中英文科老師吳詩綺，分享她的線上教學趣事及心得。

三句話綜合甜豆老師的第一周線上課心得：#教師界二刀流、#功力光速長、#眼睛要顧別忘運動

倒帶轉播

還記得上周一（5/17）清晨六點多，我紛紛收到不同家長因為疫情升溫要幫孩子請假的簡訊。當天第三節英文課，我還在跟導師班學生說我們要在這堂英文課全班練習Google Meet的上課方式，以備「不時之需」。

原本班上同學還生嫩地問著「Google Meet連結在哪裡？」、「怎麼開鏡頭？」，我也在講台前嘗試摸索著如何擔任線上會議主持人的角色， 突然有學生大喊「明天5/18開始，雙北學校停課不停學！新聞出來了！」Line簡訊登登登的的消息聲也紛紛響起。這一喊，全班的氣氛全都炸了！沒想到我們剛剛講的「不時之需」立刻在當下變成「燃眉之急」！

隨著消息的發酵，剛剛還在開鏡頭扮鬼臉的孩子，臉色開始拉下。一股陌生的緊張、不知疫情有多嚴重的焦慮、竟然要停課的不知所措、馬上要打包回家的慌亂、以及要帶多少分量的書回家的疑惑，立刻席捲整間教室。同時，我更是接到學生爸媽紛至沓來地簡訊轟炸，表示中午就要接學生回家；再加上學校教師各個群組的政策指示等，才一晃眼，手機上的未讀訊息已達三位數。

雖然宣布停課是上周一的事，但是那天混亂的場景依舊歷歷在目，彷如昨日。而這一周下來的線上課實戰，對於我這個任教高中二年級的第一線老師來說，簡直就如同穿越電影《奇異博士》中的火圈任意門，進到另一個異世界一樣。

我們將所有在校的課堂內容全都搬上網路作業，不論是在線上檢討月考、正常授課、開班會、進行自主學習課、進行多元選修課，就連英文雜誌考試都已經完成一周了！而這樣的線上任務在5/17之前，簡直就是Mission impossible，但我希望透過本次的線上教學日記專欄，跟大家分享我們如何把它變成Mission I’m possible！

我也是二刀流

要讓線上課程的任務在不到20小時內立刻執行（因為上周一中午宣布停課的隔天，我就有早上八點的課），我認為在這個虛擬異世界平台上課的老師們，都已經從《不可能的任務》中的阿湯哥，進化成美國職棒大聯盟MLB的「二刀流」選手大谷翔平！棒球界用這專門術語形容日籍球星大谷翔平的能力，說他擔任投手跟打擊兩者的表現皆相當優異，是一名百年難得一見的投打雙棲「二刀流」。

我們不也是如此嗎？一星期以來在「虛擬異世界」的日日歷練，第一線老師的線上課生存力與戰鬥力紛紛大爆發。不但要專業授課、還要設想如何增加互動提升學生興趣，更得同時監控網路順暢，並身兼老師與直播主的角色，正是教育界「二刀流」無誤啊！

以下我也想跟大家分享線上課的幾個「眉角」，希望甜豆老師的經驗能夠幫助你在未來一一破關，讓我們的線上課「二刀流」，左右開弓順利。

線上課流程眉角

#上課前

1. 老師開好google meet後先登入。（記住老師要先登入，再分享會議連結。否則若學生第一個先登入，就變成學生擔任會議主持人。）

2. 準備兩台設備。一台筆電用來播放簡報切換頁面，錄製會議等；一台iPad + 觸控筆，顯示手寫註記，也可當作學生視角。

這就是我二刀流的方式，雙機左右開弓。（照片提供／吳詩綺）

#上課點名與系統測試

1. 點名。（到google應用程式商店，新增Attendance for Google Meet、Meet視訊會議點名或Google Meet Attendance等擴充功能，安裝後系統會自動記錄登入的學生名稱與時間，並存成檔案可以在雲端中備查）。

2. 早上讓每個同學開麥、開視訊問候，亦可隨點同學「分享個人的螢幕畫面」，測試功能（或者專注度？）

3. 也可用GoogleMeet的舉手功能：測試「舉手、放下」功能，並簡單問問題。（簡單來說，就是有沒有專心聽我說話啦）

#上課中

1. 導入主題：利用 google classroom 分享資料讓學生自讀，老師前情題要說明主題。

2. 單字教學：開啟「簡報 google slide」，裡頭已經內建好全班的表格，意思是同一個表格複製貼上，不一樣的只有每一頁上頭有「座號」，「姓名」跟「內容」要同學自己填寫。表格分三欄位：Words I know / Words I don’t know / Words Interest Me。給予同學若干時間（約10分鐘）自己翻閱單字，填寫在表格裡。這是每位同學生字學習任務的第一個簡報頁面。若有同學網路不穩，無法線上即時編輯，我的彈性作法是請他寫在紙上，最後翻拍照片貼在共編簡報，即可完成此部分任務。

這就是簡單的分類表格，因此我會看正中間那個欄位。全班哪些字在「words I don’t know」重複的越多，那就是我們可以精選挑著講的重要單字。（照片提供／吳詩綺）

學生單字閱覽、分類，10分鐘左右製作出來的成果，有的還可以美編呢！（照片提供／吳詩綺）

不方便用電腦的學生可以用書寫方式，翻拍照片，貼在自己的 google slide頁面。（照片提供／吳詩綺）

#給同為老師的重要提醒

1. 全程開啟螢幕會議錄製：google 會把檔案存在「Meet Recording」檔案夾裡頭，檔案很重要千萬別刪，可以隨時備查。

2. 每堂課程的點名，會用「Meet Attendance +日期」 的檔名存在雲端，我們自己進去改檔名，加上班級，就可以分類存查。

3. 很多作業可用線上共編模式，如：google slide、google sheet、google doc，一來看的到編輯過程、時間、誰在編輯；二來檔案都在雲端，能隨時備查。

4. 至於為什麼上面三點，每點的結尾都有「備查」兩字呢？因為老師們轉由線上上課，付出的心力與準備時間，真的是傳統授課的5倍以上！然而有些制式的流程看見的只有「帳面上的數字」。因此在無法調整制式體制之下，辛苦的老師要懂得用現代化的方式、線上數位的紀錄系統，聰明又無痛地保護自己，我們一起加油！

後記

當自己是踏上這個異世界的旅人，才著實體會老師自己的健康與心情愉快是最重要的。我們也未知這趟路途的摩擦係數有多大，但只有當老師擁有好的狀態時，我們身為「停課不停學」的重要推手，才有能耐繼續前行（對不對？請掌聲！）關於如何授課、如何透過科技無痛點名等細節，歡迎鎖定「甜豆老師線上教學日記」專欄，記得分享、訂閱、開啟小鈴……（喂！）

吳詩綺

現職：國立師大附中英文科教師、ETS認證托福網路測驗專業發展工作坊講師

學歷：國立中央大學英美語文學系碩士

經歷：美國佛羅里達大學教育系訪問學者、教育部行動研究特優教案得主