台中女中廖子媛追劇、玩IG、跳hip hop 以英語豐富生活與課業

【文／謝維容】

對多數台灣人來說，想保持國際社會所需的英語能力，是需要勤奮學習才能達成的目標。但台中女中二年級的廖子媛不這麼想，她將英語納入生活中、使接觸英語成為生活的一部分，即使不刻意維持，也能興趣與學習兩得意。

廖子媛國中時喜歡上歐美明星，對英語萌生興趣。正好也因為國小時曾參加過兒童美語補習班、從小培養不錯的英語能力，到海外媒體搜尋明星的最新資訊更遊刃有餘，自此開啟她的英語日常。

細數英語帶來的樂趣，廖子媛從影集如《后翼棄兵》、《母女姊妹花》、流行歌手Little Mix，一路數到YouTuber MrBeast和Kennedy Walsh，直呼喜歡的事情太多，無論是追劇或追蹤明星的社群帳號，一律都看英文，天天接觸，英語能力自然不差。

由於海外影集的主題多元，廖子媛在不知不覺間接觸許多平時不會關注的議題。比如看過介紹美國女詩人Emily Dickinson的影集，轉而閱讀她的作品〈Wildnights – Wild nights!〉等原文詩，了解到英文在學校課本與流行文化之外的不同面向。

也因為熟悉海外娛樂，廖子媛愛上即興舞，喜歡聽hip hop 的音樂即興舞蹈。更因為想練習英語口說，嘗試匿名隨機配對的海外交友網站，和美國人、英國人通信聊天。有很多事情是實際接觸後，才會知道原來他們是這麼想的，比如美國打字超常用『wyd』表示『what’re you doing』。」

接觸歐美流行文化，廖子媛愛上即興舞，練出一身好舞藝。（攝影／楊佳穎）

也因英語口說流利，廖子媛不僅在校內的即席英語演講比賽摘下第二名，還受到學校推派、在中區東南扶輪社的英文說故事比賽拿下冠軍。她說參加即席英語演講比賽時，花了將近一個月準備，每天午休都請老師幫她特訓、練習臨場反應。「可惜因為比賽時時間不夠只拿第二名」，但過程令她非常有成就感。

穩定維持的英語能力，也讓廖子媛在學業表現上更優異。不需花太多時間就能維持英文科的好成績，因此能將精力分配到不擅長的科目。心血來潮報考 TOEIC Listening and Reading Test 時，也順利拿到910的高分，希望能以此免修大學英語。現在她想鑽研理科，為電機工程系、資訊工程系的目標做準備。

廖子媛形容，「我做自己，不會拘泥於框架。」因此無所畏懼，多方探索，每當行動的靈感響起，便毫不猶豫地投入各式活動中，更能享受當下全心準備，與最後收穫甜美報酬的快樂。她也以此激勵學弟妹，找到自己的學業平衡點，有喜歡的活動、有想達成的目標就盡力去做。

廖子媛TOEIC考取910高分，希望未來能以此免修大學英語。（攝影／楊佳穎）

About 廖子媛

出生：2003年

學校：台中女中二年級

興趣：影集、電影、素描

多元學習歷程：

● 幹部經歷：數學研究社公關

● 競賽參與：高二取得中區東南扶輪社英文說故事比賽冠軍、校內即席演講比賽第二名

● 檢定證照：高一考取 TOEIC (L&R) 910分