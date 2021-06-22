高雄仁武高中國中部用英語討論跨學科 師生齊進步

【文／謝維容】

政府推動雙語教育喊得震天價響，不過對於公立學校而言，既有教師的養成過程不一定含雙語教學，外師融入校園需銜接一段時間，學生程度若又出現M型分布等問題，如何讓老師願意以英語授課、學生願意上課聽講，是個大挑戰。

對此，鄰近高雄仁武工業區的仁武高中國中部選擇「Just do it!」去（2020）年引進外師、今年加入教學行列，一步步讓雙語走入學生的生活，意外引發不只學生英語變好，老師也一起進步的良性效應。

「我們是有國中又有高中的完全中學，設計雙語課程時更著重在串聯國高中的教育，以及如何向下銜接國小的教學。」仁武高中教務主任黃宏文表示，學生多來自工業區，家庭的社經地位非頂尖，國中部採常態分班，班內程度落差明顯。

因此學校希望能推動普及化的雙語活動，讓每一位學生都能參與。江春仁校長認為，「學生敢說 英語 ，在這個階段比其他能力都重要，之後學生在英語領域就能走出自己的路。」

彈性課程引進雙語 學生興奮玩英文

在此理念下，仁武高中國中部除了藝術表演、體育、家政等課程融入外師協同教學，還將彈性課程規畫為雙語教學，學生每周一節由外師授課，並根據其餘科目的教學進度，安排課程主題，國一為節慶、國二為繪本閱讀、國三為小說閱讀，讓外師融入各年級課程。

上課不到一學期，全英語授課的節慶課程已成為不少國一學生每周最期待的事。學生不僅會認識歐美的主流節日，耶誕節、萬聖節，或學習用英語介紹台灣節慶文化，如端午節、農曆年節、鹽水蜂炮等，還會探索各種有趣的地區節慶，如英國的「滾起司大賽」。負責設計課程的外師Ronnie Lee Nunez解釋，「因為內容很有趣、是他們沒見過的，學生就願意專注聽我在說什麼。」

因為上課時會進行小組討論，鼓勵學生發言，不少學生的口語能力與開口意願都大有進步。Ronnie說他剛進學校時，幾乎沒有學生會主動和他打招呼，如今學生慢慢願意與他對話聊天，如穿著打扮、感情狀況。在這些課堂外的隨性談話中，Ronnie不會糾正學生的文法錯誤或單字發音，「當他們能自在地跟我講話，就有更多的練習機會。未來找工作的時候，比起很高分的英語成績，會使用英語流利的自我介紹，就足夠證明他們的能力。」

國一的江妍慈說上課時「不會拘束英文課本的文法也不用在意課業，能讓我好好玩一下英文。」同為國一的金長樂則發現自己碰上外籍人士，更敢開口與他們對話。「不管是搭飛機、搭船或在市區內的百貨公司逛街都會碰到外國人，現在他們來問路，我就會更敢講話。」

節慶課程不僅讓學生更敢開口，也開啟了他們對英語的學習興趣，使正規的英語授課現場出現變化。英文老師王銘瑋發現，程度較好的學生願意和程度較低的學生合作，學生也知道如何主動尋找答案，而不是消極地等待老師提供正確解答。英文老師周文媛在討論課文中的閱讀測驗時，也不再侷限於正確答案，學生願意分享想法，更有助於她了解學生。

仁武高中國中部的七年級彈性課程為全英語授課的節慶主題課程，Ronnie帶學生玩復活節找彩蛋的活動。（照片提供／仁武高中國中部）

有配套 可鼓勵老師投入雙語教學

由於彈性課程沒有與學科成績掛勾，選材上更自由，意外達成跨領域教學的效果。設計國二的繪本課程時，王銘瑋選讀改編自童話《小紅帽》的繪本《Little Red》，帶學生討論小紅帽機智應對大野狼的過程。這時國文課的進度正好到《木蘭詩》，引發學生討論公民課程涉及的性別氣質、性別角色等議題。「學生不會覺得講英語那麼可怕，而且學習不會侷限在單一科目，期望能帶來長期的正向循環。」

學生反應好，家長也樂見其成。家長陳美憓就表示，很開心在離住家只有三分鐘的學校內，就能讓孩子接受到雙語教育、外師授課，也期待學校能提供更多英語教學。

外師進入校園不只影響學生，連老師也因此改變。負責推動國際專班事務的蔡淑婷就因為與Ronnie共事，培養了在生活中使用英語對話的勇氣，甚至在職進修、朝向英語能力達CEFR B2等級的目標邁進。

未來黃宏文希望能進一步擴大雙語教學團隊，說服更多老師加入教學。他表示，「有時老師會抗拒，不是擔心自己英語不好，而是怕課本進度上不完。而且學校做雙語教育，如果行政上有配套、減少老師的課務量，對我們這種偏遠地區型的高中，更有助於落實雙語教學。」

仁武高中國中部

課程名稱：校定課程 – 英語節慶（以七年級為例）

教學模式：外師教學，英語老師協助

課程特色：除了大型節日，另納入特殊小型節慶，啟發學生的學習興趣

能力培養：學生能了解中西方節慶的由來與意義，並藉由蒐集相關資料、閱讀文章，增進自學能力

評量方式：學習單、分組報告

課綱核心素養：多元文化與國際理解