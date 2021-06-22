台北三民國中十年扎根 升格雙語實驗課程學校

【文／張秋蓮】

少子化時代來臨，搶學生成為不少學校共同面臨的課題。為此，各個學校無不使出奇招、辦學亮點，想辦法贏得學生跟家長的青睞。在這樣的困境下，卻有一所學校109學年度的招生率爆增四成、110學年度更預計會滿招，它是怎麼辦到的？

三民國中著重校園雙語情境布置，走廊上隨處可見雙語標語海報。（攝影／張秋蓮）

緊鄰內湖公館山，坐擁豐富自然生態環境的台北市立三民國中，於109學年度正式升格為雙語實驗課程學校，隨之而來的招生成績相當亮眼。三民國中校長莊國彰開心地說，七年級新生人數較108學年度增加40多位，一口氣提升四成;而即將到來的110學年度，截至目前已收到超過滿招人數180人的新生報到卡。

掛上雙語招牌，確實是學校招生的一大亮點，然而在正式升格之前，「這條路走了十年。」三民國中教務處主任徐雅鐘表示，學校從十年前就開始投入國際教育，直到109學年度，才順勢轉型為雙語實驗課程學校。

她笑說，外界只看見爆紅的招生率，但攤開三民國中十年來的辦學軌跡，就知道在升格雙語學校的背後，是十年來按部就班的累積，而非一蹴可幾。

校長莊國彰、教務處主任徐雅鐘（前排左一、右一）是雙語教學的重要推手，雙語音樂老師詹珮琳、雙語美術老師江明芳（前排左二、後排左一）與學生開心分享上課實況。（攝影／張秋蓮）

推動國際教育、雙語教學 成招生亮點

回首三民國中十年來的辦學歷程，徐雅鐘胸有成竹地表示，學校從99年開始執行國際教育，接著於107、108年搭配外籍教師、實施英語融入教學，109學年度轉型為雙語實驗課程學校，她說，「這是一個很自然的銜接過程，我們的成長絕對不是瞬間，是真的耕耘很久了。」

十年的國際教育之路，也搭配許多專案計畫。徐雅鐘舉例，像是教育部推動的中小學學校本位國際教育計畫（SIEP）、台北市教育局與英國文化協會合作的國際學校獎（ISA）認證計畫、國際筆友計畫、國際教育中長期計畫與亮點計畫等。

除了國際教育，三民國中內部的生態環境、彈性課程也發展完善，成為招生另一大亮點。莊國彰表示，「我們準備了許多課程，讓孩子多元學習、適性發展。」例如認識生態保育的「生生不息」、「跨文化理解」、認識公平貿易與自然資源的「一杯咖啡的故事＆綠建築」、「國際議題探究」等，不僅多堂課程採雙語教學，更扣緊108課綱講求的素養能力。

而這些亮點讓家長王文音印象深刻，她十分認同學校的生態、國際教育跟雙語發展，「我覺得對於孩子來說，這是一個很好的學習環境。」

而為了提升學生的語言能力，三民國中於109學年度引進英語檢定課程 TOEIC Bridge 。由於是第一次試辦，徐雅鐘特別到課堂上觀課，她發現學生上課的專注度、跟老師的互動比英文課還高，學期末會鼓勵學生參加測驗，作為英文程度的參考依據。

八年級學生傅世寬在上過TOEIC Bridge課程之後，覺得自己更敢開口說英語了。他分享，學校隔周安排一次TOEIC Bridge課程，每次兩個小時，老師會用全英語講解，訓練學生的聽力跟理解能力。就連玩剪刀石頭布，也必須全程講英語，犯規會有小懲罰，讓全班學生無不卯足全力、互相提醒說英語。

雙語音樂課老師詹珮琳，將英語融入音樂教學，帶領學生學習曲子、樂器的英文說法。（照片提供／三民國中）

協助老師增能 跟學生一起說英語

要順利轉型雙語學校，執行者的配合度也很重要。莊國彰欣慰地表示，「我們沒有反對的聲音，甚至有一些資深老師主動跳下來當領頭羊、做雙語授課。」當然也會碰到老師擔心英語講不好的困境，此時行政端就提供一些學習資源，協助老師增能。

徐雅鐘解釋，由於國中是學科本位，因此推雙語不能光靠外師，學科老師才是主角，學校就提供許多校內、校外增能的機會，如校內找講師開設CEFR B2級別加強班；校外包含教育部的雙語教師培訓、台北市教育局委託師範大學辦理的雙語教師增能、師範大學「雙語研究教學中心」與台北市三所雙語國中的雙語教師合作方案，都是採取CLIL（學科內容與語言整合學習）教學方式；另有一些短期的研習營，學校也非常鼓勵老師參加。

莊國彰指出，目前學校有20位雙語老師，等於有四成的老師能雙語授課。雙語音樂課老師詹珮琳回憶，兩年前學校實施英語融入教學，開始有外師協同教學，為了加強英語能力，從零開始的她偷偷報名美語補習班；而雙語美術課老師江明芳也分享學生第一次上外師課的情景，「學生真的很害怕，每次外師講完話，學生會拉著我們的手問『他剛剛說什麼？』」

進入獨立雙語授課的階段之後，詹珮琳以自己與外師互動的角度換位思考，如何用適當的語言、合適的教材讓孩子聽得懂，「多了這層思考，我發現孩子真的聽得懂我的話。」

而為了將美術課程改成CLIL教學方式，江明芳花很多時間研發教材，也會配合學生的英文程度調整授課進度。她開心地說，現在學生不僅請假會說英語、寫學習單也開始出現translanguaging（跨語言的實踐）了。

目前就讀七年級的邱萌說，在江明芳老師的美術課學到很多英文，不論是PPT或學習單都可以學到句型或單字，學習過程很有趣；而周珈萱則對彈性課程印象深刻，雖然有些單字比較難，但老師會用簡單易懂的英語講解意思，或用圖片輔助幫助理解，她認為現在的自己已經不會害怕說英語了。

下一步計畫 打造學校國際化

走進三民國中，從動植物生態的英文看板到走廊標語海報，皆可見融入雙語情境。莊國彰說，下一步計畫就是校園雙語情境氛圍的營造，目前學校的朝會、廣播都嘗試用雙語，星期四上午更設定為English Day，鼓勵全校師生在這一天都儘量講英語，讓雙語互動從課堂、慢慢融入到日常生活對話。

徐雅鐘補充說明，今（2021）年是教育部SIEP計畫之國際教育白皮書2.0版，特別增設「學校國際化」獎項，針對學校雙語或國際化的建置作評比，而三民國中就是台北市的示範前導學校，並將於下半年開始執行此計畫。

至於未來長期的雙語發展，徐雅鐘表示，為了配合2030雙語國家政策，希望接下來能做好中小學與國高中的銜接。

她發現，已經有許多家長在關心雙語高中的銜接管道，而這也是三民國中接下來要著手的事情，讓每一位家長都能放心地將孩子送到三民國中，不必擔心未來雙語升學之路。

三民國中

雙語學科：視覺藝術、音樂、家政、體育、資訊

教學模式：學科教師獨立授課、部分課程採外師或英語教師協同教學，共20位雙語老師及一位外師

課程特色：國際教育、雙語教育、生態探索教育、適性教學、多元能力發展、創新實驗課程

能力培養：自我認同、語言溝通、國際互動、跨文化理解

評量方式：國際教育課用英文報告、做成果發表

課綱核心素養：多元文化與國際理解