掌握中學階段必備關鍵能力！國中時 我這樣學好英語

【文／謝維容】

學習新知時，基礎很重要；「英語」這門學科，國中正是打好基礎的重要階段。

國中時學好英語為什麼重要？學了有什麼用？又有哪些工具好用？

想學好英語，不用對著考卷和習題乾著急，讓過來人告訴你英語對你人生未來的影響力，

以及有哪些好玩又好用的工具，能讓你的學習如虎添翼。

台灣是海島國家，想往世界的舞台發展，必備條件之一就是溝通所需的英語，英語也因此成為台灣國民基本教育的必修課程。自108課綱上路後，台灣學生在國小三年級就會接觸英語，但有系統地學習單字、文法與文章書寫，則是從國中開始。

而國中是正值發展自我、喜歡到處探索的年紀，要待在教室內學習一門生活中不常用到的語言，想必不少學生曾質疑，英語真的有這麼重要嗎？

英語用途面面觀（製表／English OK）

拓展看世界的眼光 扎穩學習基礎

桃園青溪國中英文老師許綉敏會告訴學生英語很重要，但不是為成績單上出現漂亮數字，也不只為進入理想高中，「學英語是為了探索世界，也是讓世界看見你，能用英語溝通，就有機會被世界看見。」在新莊國中有25年英文教學經驗的曾麗娜也強調，「英文是一種追求新知的工具，對於人生的開展很有幫助。」

且21世紀已是國際化社會，就算接觸感興趣的事物，如偶像團體、職業體育、電玩遊戲，最新資訊多以英文傳遞 ；或出國旅遊前查詢資料、購物買票，這時會一點英語就不是為了分數，而是為了自己。許綉敏就發現，她有許多學生玩電動和其他玩家組隊，溝通自然用英語，「更能好好發表自己的亮點。」

國中階段英語學習重要的另一個原因，是因為這三年對後續高中、大學的英語能力培養是關鍵。後勁國中英文老師李貞慧解釋，「國中所學內容既基本又關鍵，掌握必學單字與句型，之後要做加廣加深的學習，都比較容易。」 在政大附中任教、有國高中教學經驗的張秀帆還建議，國中生不只要掌握課綱的學習內容，更要在能力可及的範圍內，學到3000個高中單字量，分散往後的學習負擔。

不過英語學習重視基礎建立，國中時從課本起步即可。在台北市興雅國中執教的林淑媛多次碰過基礎沒打好、連26個字母都背不全的學生，對這些從零開始的學生，她要求「最少單字要會背、看見課文要會讀。」 如果單字不會念，就先背起拼音 ；如果拼音不會寫，先學著辨識字母。

這時的學習，老師若願意耐心引導、用有趣多樣的活動讓學生探索英語的各種可能性，多能使學生不排斥英語、喜歡上英語。林淑媛會以生活化的素材，如談論被動式時以交通標誌為例，讓學生知道英語不是課本中的生硬知識，而是平易近人的實用工具。

會考程度大解析（製表／English OK）

耐心打基礎 緩解學習焦慮

林淑媛提醒，國中階段的學習，不只老師要有耐性，學生也要有耐心、先按捺住焦慮感，「要知道自己可以努力進步、要勇於挑戰，從你做得到的地方往上爬。每天累積一點點的改變，就能產生巨大的影響。」 張秀帆也強調，剛進國、高中時， mindset（心態） 對學習來說是關鍵。「重點是不能放棄，要相信『我要把英文學好』。就算只是多看幾遍課文，也能有所收穫。」

另一個國中學習常見的障礙，是對學習內容的掉以輕心與一知半解，導致升高中時因基礎不穩固而成績一落千丈，更難追上進度。

曾麗娜曾見過不少國一生，剛進國中以為課本內容和小學差不多，過分放鬆，到國三面對完成式與被動式等較難的文法時，就因基礎不穩而學不會，又要準備會考，讀起書來分身乏術。

面對學習困境，不需要獨自一人苦惱，要適時尋求協助，無論是找老師或者身邊英語能力好的同儕都可以。李貞慧建議學生遇到學習難點不要放著不管，與其後續要花更多時間補救，不如一有問題就尋求協助，而且釐清觀念後學習更有利，面對有規律邏輯的文法時更是如此。「英文很談邏輯，學習時要盡量理解。」 林淑媛在帶學生學文法時，也會設計活動讓學生認識文法設計的邏輯與使用情境，使學生達到真正理解的目標，讓學習打下穩定基礎。

國中英語程度解析（智表／English OK）

選有興趣的主題自學 接觸現實中的英語

在接觸課本內容之外，也可以嘗試把英語加入生活中。「每天多接觸十個英文單字、或背一句英文佳句都好。」 曾麗娜提醒學生要依照能力調整進度，在制定計畫時，可先嘗試執行一周後檢討達成率，再依照自己能做到的程度調整。

這些課堂外的多方嘗試，主題自然不需侷限於課綱中的內容。「選你喜歡的東西」 是許綉敏最推薦的素材選擇法。喜歡流行音樂就多聽英文歌 ；喜歡漫畫就找海外的漫畫 ；喜歡逛IG可嘗試用英文發文，或追蹤有英文內容的帳號。由於接觸這些素材是自己的興趣，就算使用英語也較不會有壓力。

且如今大家都住在地球村，只要連上網，就容易找到各種語言與主題的學習題材。老師們異口同聲地推薦Cool English英語線上學習平台，「不只是教科書內的資料，還有很多自學資源，如果不想補習，上這個平台是最簡單的方式。」 林淑媛表示。曾麗娜則推薦教育廣播電台的「Fun English瘋英語」 單元，以五分鐘示範四句國中小學生通用的簡短對話，彌補上課時沒有開口或練習聽力的問題。

張秀帆常推薦學生閱讀英語學習雜誌，坊間有各難易程度的雜誌，每篇多附有閱讀內容、練習題、搭配單字與句型，內容豐富又多元，每天花半小時讀一讀是CP值非常高的投資。若想嘗試寫作，李貞慧則建議寫日記，無論是手寫或用DayOne等APP培養寫作習慣都好，「寫的時候就是將自己的思考模式轉換為英文腦」，若搭配閱讀增進詞彙量，更能達到相輔相成的效果。

此外，還能嘗試在考試之外應用英語，由於國中正是認識世界的年紀，課內也開始學世界歷史地理，用英語接收新知正是拓展國際視野的好方式。林淑媛很推薦學生看點討論國際議題的繪本，接觸人權、童工、氣候變遷等議題。繪本文字少容易讀，但簡單繪本也能談論重大議題，看完後試著整理大意、評論內容，「你就會知道怎麼看到外面的世界」。

英語工具大補帖（製表／English OK）

用測驗訂目標穩定學習 準備會考免擔心

不過埋頭苦幹若沒有設定目標，就難有成就感，也容易半途而廢。這時張秀帆會建議學生找適合的標準化測驗，比如 TOEIC Bridge 、 TOEFL Junior 等，以客觀角度評量自己的英語能力。「段考適合檢視一段時間內是否有認真實習，想了解整體實力，我比較推薦有具體分數的測驗。」 比如這次考60分，就以下次80分為目標，一年考一次就足夠了。

如果三年都跟上進度、課餘也不排斥接觸英語，到國三面臨會考大關，就不必擔心看到試卷不會寫。「108課綱強調應用課堂所學來解決真實世界中的問題，除了批判性思考和對文章的體裁結構要注意，若有認真上課的話，不需要特別準備。」許綉敏解釋。

張秀帆則建議學生增加閱讀量，由於會考出題逐年重視生活中實用的英文，搭配詞、閱讀題的靈活程度高，出現過標示、廣告、電子郵件等情境，若增加各類文章、雜誌、小說的閱讀經驗，培養語感，面對會考題目就會更得心應手。

國中英文是承先啟後的重要學習階段，只要做到跟上課本進度、打穩基礎，就能為高中、大學乃至培養一生受用的英語能力，預備堅實實力。迎向精彩人生，你準備好了嗎？