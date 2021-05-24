喜愛數學、音樂和扯鈴 薇閣中學柯梓筠線上自學探索興趣

【文／朱韻縈】

喜歡嘗試不同的事物，但只要認定一件事，就會努力完成。薇閣雙語高級中學二年級的柯梓筠從小熱愛數學和扯鈴，她更加入由一群熱愛扯鈴的夥伴組成的團體「華健藝群」，將民俗技藝融合音樂及舞蹈，為文化傳承盡一份心力。

在團體中，柯梓筠也學到許多學校沒教的事物。一開始是由指導老師下指令，但現在她會與夥伴們一起討論，從動作設計、音樂搭配、到服裝風格等等。也因為是校外的活動，「我有更多犯錯的空間。」但她也從錯誤中學習，將各種經驗轉化成自己的能力。

國小時因為老師的啟蒙，開啟柯梓筠對數學的興趣。「我喜歡算數學、推導公式，推導過程中會有不斷重複但又有所變化的地方，感覺很酷。」因為覺得有趣，柯梓筠會耐下心來思考，進而練習邏輯思維，這也讓她較容易接受新事物。

柯梓筠認為，高中就應該多涉獵不同領域的知識、多接觸不一樣的事物，除了更加確定自己的興趣所在，生活也能更精采、多元；而線上自學課程也是她探索自己興趣的方式之一。

經常上網自學的柯梓筠推薦英國的MOOC 平台FutureLearn，該網站提供不同領域的課程，像是數學、工程、人文、商業、藝術類等，可以先從有興趣的分類著手，再考量時間成本，選擇適合自己的課程。「FutureLearn 比較入門，還可以在網站上發表想法，與世界各國的人交流。」

想要上網自學，首要條件就是英文要好，因為許多線上課程都是全英文。從小就接觸英文的柯梓筠直言，「我不會說我對英文有興趣，因為英文已經是我生活中的一部分了。」她將英文視作一項必備工具，不僅幫助她吸取新知，更看到不同面向的視野。

柯梓筠去（2020）年參加 TOEIC Listening and Reading Test ，考取975分的佳績，她也打算在今年挑戰TOEIC Speaking and Writing Tests，瞭解自己的不足之處。

柯梓筠的大學志向是進入數學系，並同時修教育學分，希望未來能從事相關領域，「教育是件很崇高的工作。」也因為上過統計與資料分析相關課程，若能結合統計學，還能往大數據分析發展；或是增進財務方面知識，成為精算分析師。

最重要的，柯梓筠未來仍會保有對扯鈴、體操以及長笛的熱情，當作業餘愛好成為表演者，朝斜槓人生邁進。

扯鈴少女柯梓筠，從幕前到幕後經過無數次的討論及練習，完成每次的演出。（攝影／林衍億）

About 柯梓筠

出生：2003年

學校：薇閣雙語高級中學二年級

興趣：中英文演說、扯鈴、舞蹈、體操、音樂（鋼琴、長笛）

多元學習歷程：

●競賽參與：校內英語話劇比賽，最佳女主角、最佳服裝獎

●檢定證照：高二考取TOEIC (L&R) 975分、三月考取S 170分、W 190分

●志工服務：國際特赦組織2020 寫信馬拉松

●自主學習：清華大學北區高中科學人才培育計畫－數學組、交通大學數學人才培育計畫、MOOC 線上課程

●其他多元表現：高一及高二參加TOEFL Young Students Series GO English! Project、高二參加Oxford University Project Competition 2020