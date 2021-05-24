TOEIC 870、學測英文滿級分 他錄取交大管科

【文／黃筱珮】

高中就讀中央大學附屬中壢高級中學的丘至恩，在幾乎人手一機的3C時代，他堅持不用手機，拒當低頭族，把滑手機的時間用來準備英語簡報、背單字，專注在英文學習之上，並在學校選修相關課程，朝自己感興趣的英語學習之路不斷前進。最後繳出 TOEIC Listening and Reading Test 870分、學測英文滿級分以及英聽A級的亮眼成績單，如願考取陽明交通大學管理科學系。

把握每個開口說英語的機會

從國中開始，丘至恩就展現對英文的熱愛。由於國中導師是英文老師，除了課本教學之外，經常補充許多課外內容，啟發他對英語的興趣。對他來說，英語不只是一個學科，更是開拓國際觀的重要工具，透過閱讀英文文章，學習到最新的科技發明、奇聞軼事，充滿樂趣。

考慮到家裡的經濟狀況，丘至恩就算想拓展英語學習，也不能參加費用昂貴的國外遊學團。但他仍積極關注國內各項營隊活動，希望能在不出國的情況下，也擁有全英語學習環境，最後參加了北區高級中等學校暑期英語研習營、聖德基督學院高中英語夏令營、桃園起飛模擬聯合國會議等活動，累積各式國際溝通經驗。

「與營隊活動參加者的每一次接觸，都是我練習英語口說的寶貴機會，因此我總是積極地把握時間、用英語跟外師和同學聊天。」丘至恩說，剛開始與陌生人互動難免有點害羞，但只要想起參加營隊的目的就是為了加強英語，就會抓緊機會投入營隊活動。而每次愈主動踴躍與外師聊天，就愈能學到更多東西，獲益良多。

此外，丘至恩也把握學校資源，選修課程他選擇「英文口說訓練」，課堂以全英文分組報告的方式進行，除了要用英文做投影片，上台也是用英語報告。整學期下來，他完成將近十次英語簡報，更累積許多上台講英語的經驗，不論是英語口說或聽力都因此大躍進。

「這證明就算是在國內，只要把握機會，不放棄任何一個學習的契機，不用出國也同樣有許多加強英文的機會，端看自己要不要認真去發掘。」丘至恩肯定地說。

參加英文研習營讓丘至恩（中）有機會與外國人進行面對面互動，與母語者練習英語口說。（照片提供／丘至恩）

自訂高標準 單字比賽獲獎

丘至恩同時也是校內外英文比賽的常勝軍，高中一年級時他獲得全校英文演講比賽第三名。這雖然只是校內競賽，但準備過程也是磨練英文的機會。他表示，照著老師規畫的進度著手準備與修正、不斷的反覆練習，那麼無論獲獎與否，都成為他寶貴的學習經驗。

在背單字方面，丘至恩也有自己的一套方法。學校規定的範圍是高一、高二必須背完學測單字範圍4500個單字，但他認為英文單字的範圍沒有上限，為了比別人更有競爭力，計畫在高三前就要背完指考範圍的7000個單字。

因此，他每天設立固定的背單字進度，除熟讀單字書之外，也運用傳統的單字卡，不浪費每個零碎時間。他還在在家裡的角落、常經過的地方貼上單字便貼紙， 刷牙、吃東西、出門前多看幾眼，隨時隨地都是背單字的好時機。

且丘至恩是基督徒，常閱讀基督教經典《聖經》。「《聖經》是先從希臘文或希伯來文翻成英文，然後才翻成中文，因此到了大學，我開始練習看一些英文的聖經經節，畢竟英文的聖經經節意思比較貼近原文。」他還參加教會中的英文聖經研讀聚會，他發現這樣不只能認識《聖經》，更是能加強英文的口說以及閱讀能力。「畢竟《聖經》內容涵蓋了歷史、人文、地理、自然科學等，英文單字和句子非常的全面，因此藉著《聖經》來學英文非常有效。」

為了不被手機佔用太多時間，在確定錄取目標學系之前，丘至恩從未擁有過自己的手機。因為這個堅持，高中三年間他投注更多時間在課業與課外活動，直到大學申請放榜，才開始使用手機。日積月累的努力全都沒有白費，高三時他代表學校參加北區英文單字比賽區域複賽，獲得三等獎的成績，並達到全國單字決賽的參賽標準。後續更獲得學測英文滿級分以及英聽A級的成績。

如今考取理想大學，展開另一個學習階段，丘至恩說，大學階段他想把課業顧好，預計爭取出國交換學生的機會。因為學校針對交換生有較多補助，花費不會太昂貴，經濟上較負擔得起，很值得參加。

丘至恩建議學弟妹，在這個普遍人手一機的年代，更要懂得時間規畫，控制手機的使用頻率，不要過度沈迷。在人際互動與參與社團之外，也別忘了多留點時間給自己，打造專屬自己的學習和充電時間。

另外就是多把握寒暑假時間參與校外活動與營隊。丘至恩發現，許多學校都會在網站上公布活動訊息，可惜大部分學生不會主動去留意，若能時時關注就能替自己開拓許多機會。他也認為如果寒暑假都用在補習會有點可惜，最好把握機會多參與不同領域的活動，以增廣見聞、踏出舒適圈。

最後，他推薦高中生及早規畫考取TOEIC測驗等證照，除了可提供做為大學入學證明之外，更重要的是，愈早準備考試，等同於愈早開始加強英文能力。尤其學測難度並不如TOEIC測驗，如果測驗準備得好，學測的英文成績一定有機會更好。

About 丘至恩

出生：2002年

學校：陽明交通大學管理科學系一年級

學歷：國立中央大學附屬中壢高級中學

多元學習歷程：

社團參與：模擬聯合國社、羽球社

競賽參與：高三獲北區英文單字比賽區域複賽三等獎；高一獲全校英語演講比賽第三名、全國高級中等學校閱讀心得比賽甲等

檢定證照：高三考取TOEIC (L&R) 870分

社會服務：高一擔任新北青年模擬聯合國志工

其他多元表現：高一參加桃園起飛模擬聯合國會議