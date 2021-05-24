大學先修課／從需求端下手 雲科大大數據的設計思考掌握最新趨勢

【文／樊語婕】

大數據已經是當代的顯學，相關應用更改變職場與產業的樣貌，在資料為王的時代，人人都必須規畫出有價值的大數據設計思考專案，或是具備與資料科學家對話的能力，才能「讓資料變現」。 雲林科技大學特地開設「大數據的設計思考」先修課程，幫助準大一新生在課業超前部署，掌握最新趨勢與專業。

大數據的設計思考是由雲科大通識教育中心助理教授胡詠翔設計、授課，胡詠翔強調，「千金難買早知道，未來人才若能聰明應用資料，觀察趨勢進行預測，便有機會快速累積經驗，快速上手。」而這一切，正是他規畫課程的初衷。他期許學生在修課完畢後，能應用大數據分析，進一步解決問題。

培養自主學習 投資專業探索

大數據的設計思考課程在2017年首次開課就吸引612位學生同時選修，是雲科大創校以來最大規模的一門通識課程，熱門程度不言而喻，也因為課程內容扎實、鏈結社會趨勢、使用工具實用，被交通大學、臺北醫學大學等多所大學採認，成為跨校通識學分或自主學習學分課程。

胡詠翔指出，先修課程可幫助準大一生運用零碎時間投資於專業領域，試探自己對開學後跨領域專業學習的性向。而且先接觸大學課程，能夠提早了解不同於高中階段的上課方式，藉此驗證與培養自主學習的能力，即早調整，不僅能在上大學後無縫接軌，學習效率加倍，更能提前養成良好的學習習慣。「在高度自主的狀態下也能學習，是完成這門線上課程，最需要具備的能力和心態。」

「這堂課幫助學生擁有三個具體的學習收穫。」胡詠翔列舉，修課學生可從中多學到一套方法、多學會一個工具、多培養一個技能。他進一步說明，學生能輕鬆建立當代應用統計的實用知識，並認知數據資料如何影響生活，還能學會蒐集、處理與呈現資料，再轉化為決策、行動、評鑑方案的現代素養和技能，並且有效詮釋問題及發現結果。

透過熟練掌握分析工具，能應用於個人學習、職場、組織中取得的資料或公開數據，搭配視覺化資料分析工具軟體，即時呈現資料內涵；課程更幫助學生精熟「資料加值應用」技術，強化在學習、職場或組織創新的能力。

跨領域專業對話 培養數據洞見

由於課程屬於跨領域的學科，不只受到資工、資管背景的學生喜愛，更吸引醫學、法律、管理、財經、人文、藝術領域學生的青睞選修。胡詠翔認為，課程讓跨領域專業的學習者相互對話，確保學生可以真正善用大數據，組織團隊，發揮價值，成為有意投入產業智慧化領域的學生最佳的基礎。

大數據的設計思考特別導入史丹佛大學設計思考術的跨領域課程，帶領學生規劃、應用大數據分析、進一步解決問題，培育學生具備發起研究議題、盤點檢視資料、應用分析結果、簡報口語傳達等專業職能。幫助大學生以數據思維出發、思考，發想出「以數據驅動的實務專題」題目，這樣的能力更能夠延伸至畢業後，善用「數據洞見」展現超越同事的業績或創新力。

課程採全遠距教學的數位學習模式，學生在線上上課，就有如在Netflix追劇一般，可以自訂時間、橫跨設備、場域進行網路學習，有助於學生善用零碎時間彈性學習。

大數據的設計思考透過陽明交通大學「高中人才培育計畫」、ewant平台「SOS暑期線上學院」等計畫，直接以專班邀請高中生和全台大學生一同修課，專班已經吸引眾多高中生搶先選課。平台系統運用新興教育科技，提供學生個人化的通知預警資訊推播服務「AI線上學習管理經紀人－ChatBot茄爸」，協助學生自訂學習目標，調整學習策略，提升學習成效。修課完畢後，平台會發放證書，豐富的學歷經歷不僅是高三學生展現自主學習能力的利器，更成為學習歷程及大學面試的加分好方法。

雲科大工業工程管理系三年級陳彤恩表示，數位學習課程最大的好處是可以自主運用個人時間，上課比較自在，「不必在既定的課程，到固定的地點上課。」除了學習不受時間與空間限制， 「茄爸會針對每周進度評分，並且透過訊息方式告知學習現況、督促我學習，還會提供讀書方法等建議。」她補充，此種線上學習模式讓學生可以追蹤學習狀況與進度、分析學習問題、修正學習方式，並了解通過課程的機率，對修課十分有幫助。

透過大數據的設計思考，我懂得如何應用數據去分析並解決問題，在未來職場上將會更有競爭力。

──雲林科技大學會計系三年級 吳思儀

大數據的設計思考

開課學校：雲林科技大學

授課老師：通識教育中心助理教授胡詠翔

授課特色：

◆ 認知數據資料如何影響生活。

◆ 精熟「資料加值應用」技術，厚植創新能力。

◆ 培育發起研究議題、盤點檢視資料、應用分析結果、簡報口語傳達等技能。

授課方式：線上非同步授課

這堂課大家都在開：

◆ 政治大學／成為Python數據分析達人的第一堂課

◆ 中原大學／讓數字說話的統計學