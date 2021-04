可口可樂要漲價！rise、raise、price、prize你分得清楚嗎？

【文/李海碩】

可口可樂執行長James Quincey近期表示,可口可樂將迎來2018年之後的再次價位調漲。可口可樂這個在許多餐廳與派對場合中幾乎不可或缺的品牌,為什麼會在此時調漲呢?關於調漲又有哪些關鍵字詞需要了解呢?我們一起來看看吧!

怎麼說漲價

漲價的英文是raise price,這兩個字都是非常容易混淆的多益字,最常與raise弄混的就是rise,而price最常弄混的是prize。raise所表示的是「沒有離開依附物的提升」,例如raise your hand。raise除了提升的意思還能表示養育,例如:

He needs to work hard to raise his kids.

(他需要努力工作養小孩)

另一個常見的用法則是提高音量:

Could you raise your voice?

(你可以大聲點嗎?)

rise則是整體的升起,例如:

The sun rises in the east.

(旭日東昇。)

要表示某個事物的崛起,也是用rise,如:

The rise of the empire.

(帝國的崛起。)

price與prize前者為價位,後者為獎項,唸法跟意思都不同,但是拼字只差一個字,萬萬不要弄錯了。

在聊到未來可能漲價的議題時,請特別注意漲價會在未來發生,所以目前主流媒體的報導都是使用未來式。而其中一個將會發生的表達方式,是用不定詞表達的,是從in order to的概念延伸而來,表示「有這樣的計畫與打算」。

Coca-Cola will raise prices.

Coca-Cola is to raise prices.

(可口可樂將會漲價。)

漲價的原因

這次漲價的原因是因為預期「商品成本」(commodity costs)將會持續上揚。commodity在多益中不常出現,它其實是經濟學的專門用字。在個體經濟學中,commodity被認為是「在沒有強制條件下,人們用來交換的被認可的產權、所有權叫材貨(Wikipedia, 2021)」,也在貿易領域中被視為原料與初級產品。cost作為成本或是花費,則是在幾乎每份 多益測驗 題目中都會出現的單字。

We need to keep the project cost low.

(我們需要保持專案低成本。)

The cost of living has gone skyrocketing in many countries.

(生活的開銷在許多國家中已然飆升。)

上次2018年漲價的原因是川普執政時期(Trump Administration),鋁(aluminum)的關稅(tariff)造成對包裝鋁罐(tin can)的影響。在多益測驗中,administration常常出現,主要用於行政或是管理單位。

You need to get the form from the administration staff and get it filled before next Monday.

(你要從行政同仁那兒拿到表格並在下週一前填寫完畢。)

在多益中很少出現tariff這類的專業貿易用字,但是一般的稅務(tax)很常見,尤其會在閱讀題的圖片中會有tax (X%)這樣的表達方式,也常常是容易忽略的小考點細節,需要特別注意。

The statewide tax rate in California is 7.25%.

(加州全州稅率為7.25%。)

CEO James Quincey說了什麼

“We are well-hedged in '21, but there's pressure built up for '22, and so there will have to be some price increases...We intend to manage those intelligently, thinking through the way we use package sizes and really optimize the price points for consumers.”

「我們2021年避險做的很好,但是2022年的壓力持續攢聚中,所以要有一些價位調升……我們打算聰明地管理這些調升,徹底思考我們包裝的大小並為消費者最佳化價位。」

這段文字中有許多很值得介紹的用字。首先hedge的意思是避險,所以hedge fund就是避險基金。在多益中會出現的投資工具頻率依次如下:stock股票、share股份、fund基金、bond債卷。futures期貨出現的次數非常低。

U.S. stocks retreated from an all-time high.

(美國股市從歷史高點退下。)

Bonds are often seen as conservative investments.

(債券通常被視為保守的投資方式。)

optimize來自於字根「opti-」(最佳),所以就有了optimal最佳、optimist樂觀主義者、optimism樂觀主義等字。而optimize若在企業情境中出現,多是從動詞延伸而成的名詞optimization。

We are going to work on sales process optimization this afternoon.

(我們今天下午來處理銷售流程最佳化。)

consume的意思為消耗,consumer當然就成了消費者,相關經濟學上需要記得的詞語是CPI(Consumer Price Index,消費者物價指數),這也是當你想要了解原物料成本上升對整體市場影響時,不能不談的詞語。

Please dial 9 for consumer service.

(客戶服務,請撥九。)

可口可樂並非近期宣布漲價的唯一公司,同時宣布的還有將會影響更多民生層面的P&G(寶僑,Procter & Gamble)與Kimberly-Clark(金百利克拉克),理由都是commodity cost的增加。可口可樂不喝沒問題,尿布或衛生紙大概不容易不使用。疫情相關造成的衝擊與影響在產品的漲價上,距離結束恐怕還有好一段距離。

【多益模擬試題】

1. Could you please _____ your voice? I can't hear you.

(A) raise

(B) rise

(C) arise

(D) rice

2. The company uses state-of-the-art technology to _____ the semiconductor manufacturing procedure.

(A) optimist

(B) optimize

(C) optimization

(D) optimal

解析:

1. 正解為(A)。題意為「可以勞請您大聲些嗎?我聽不到您。」透過後方的「我聽不到」知悉需求是「提升」音量,故應選答案為(A)。(C)的arise為升起的意思,(D)的rice是米。

2. 正解為(B)。題意為「該公司使用最先進的科技來最佳化半導體製程。」to後方需要加上動詞,僅有(B)為動詞。(A)為樂觀主義者,名詞。(C)為最佳化,名詞。(D)為最佳的,形容詞。