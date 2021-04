汽車工程專業加值英語力 他統測全國17錄取北科大

【文/謝維容】

因家中經營遊覽車玻璃事業,臺北科技大學車輛工程系的連世翔從小就對汽車抱有強烈興趣,國中會考前就決定修讀汽車科,並進入高雄中山高級工商職業學校汽車科就讀,三年後順利進入北科大,繼續鑽研他喜歡的汽車。

「讀高職時會學習基本的汽車維修,到大學則是以研發為主」,連世翔舉例,車身的流體力學、油路配置和燃油系統、內燃機等汽車相關的工業教育,都是汽車科的學習內容。對專業詞彙如數家珍,連世翔談起汽車言語中盡是熱情。

對比不少學生到學測時才選擇進入科大等技職體系,連世翔的目標非常明確。考量到若選擇讀一般高中,可能只有在社團活動時,才有機會接觸與興趣有關的知識,「我在高職能更早投入專業領域,在學校內就學到更多技術的應用方式。」

他並補充,「台灣的技職教育其實做得很好,現在就有不少企業家是北科大的校友,可見台灣的技職有不錯成效。」對台灣技職教育的信心,也讓他更願意進入以培養專業人才為目標的體系。

雖然自己有明確目標,並進入高職就讀,但連世翔其實在校內看過不少僅因會考成績不佳,而進入技職體系的同學,不知道自己的興趣何在,懵懵懂懂虛度光陰。對此他建議平時要大量閱讀,從中找出自己喜歡什麼。「通常人都想自己擷取喜歡的知識,從多方領域下手,就能認定自己想走什麼樣的路。」

多方找新知 探索興趣與目標

對於新知的熱情,也讓連世翔發現具備外語能力有助於他達成蒐集最新汽車資訊的興趣,更能使他在技術的精進與學業上更上層樓。他曾聽老師分享,有一位在台灣汽車品牌納智捷工作的頂尖技師,正是因為語言程度不足,而難以前往海外學習更新的科技,因此侷限了自己的發展。若以相同能力前往海外發展,薪水更有翻倍的潛力。

此外,連世翔平時以臉書與IG追蹤美國電動汽車品牌特斯拉等品牌的訊息,也常上各大論壇,與板友討論汽車品牌推出各項的新科技。他解釋,由於美國的汽車工業發展相對成熟,且不少學校也以機械工程為主打,因此技術領先台灣不少年。他為了取得第一手的最新資訊,也花了不少時間在進修英語上,高中一年級時更休學一年到澳洲與紐西蘭修讀當地高中,藉由沉浸在全英語的環境中,強化英語聽力與口說能力。

連世翔(右二)學習有成,以統測全國第17名的好成績進入北科大車輛工程系。(照片提供/連世翔)

結交異國朋友 跳脫既有框架

在澳洲,連世翔不僅收穫語言能力,也找出跳脫框架的勇氣。他說剛到當地時,對同學的「自來熟」感到很驚訝。「他們會昨天才開學,今天主動找我們交朋友,晚上就去彼此家中開派對。不像我們台灣學生,可能要一兩個禮拜才敢去接觸別人。」

看見對方的開放,也讓他願意鼓起勇氣 說英語 ,與當地同學成為朋友。而這些在異國結交的朋友,也改變他的人生觀。勇敢、跳脫框架、多認識他人,就能取得更多的資源。他形容朋友像是一本一本的書,藉由閱覽他人的經歷,能從中找出值得學習之處。

好不容易在海外精進的口說與聽力等語言能力,連世翔回台之後也不忘維持,經常閱讀英文文章,保持時時接觸英文的習慣,或上YouTube收看全英語的澳洲新聞節目《60分鐘》,也會在Netflix上收看《The grand tour》等汽車主題的節目,並刻意不開中文字幕,直接收聽英語報導,以此維持英語聽力。

這也使得他高三時參加高雄市政府舉辦的ASEP亞洲學生交流計畫,能與韓國、越南、印尼等國的學生,以全英語視訊交流,並發表以聯合國永續發展為主題製作的專題,認識來自世界各地的同儕。

孜孜不倦的學習與對新知保持開放心胸,他在去(2020)年統測中取得全國第17名的出色成績。連世翔認為秘訣在於「不要為考試而考試」,他就設下「考上北科大」的明確目標,並適時調適心情,不因壓力而影響讀書進度。

且追蹤各大汽車品牌時,他也練就尋找自學資源的能力,遇到跨不了的學習關卡時就會到大學開放課程、磨課師等開放平台搜尋資源。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)曾說:「There is no better time to be alive.」(現在就是最好的時代。)因此連世翔認為,在這個資訊爆炸的時代,學習資源豐沛,不必只讀教科書;試著享受讀書的過程,反而能從中收穫不少意想不到的新知。

對於未來,連世翔也很有想法,計畫雙主修電機,用電腦程式加值自己具備的汽車工業專業知識。他表示,汽車結合電腦、感測等智慧科技已成為趨勢,不過目前業界人才多為分別專精於汽車工程與程式設計的人,程式專業人員不知道如何透過程式發揮汽車的最大效能,汽車技工雖清楚程式的需求,但不會寫程式總成為他們的致命傷。「我想雙主修電機,成為這兩方中間的橋梁。」

About 連世翔

出生:2001年

學校:臺北科技大學車輛工程系

學歷:中山高級工商職業學校汽車科

多元學習歷程:

競賽參與:高三參加亞洲學生交流計畫ASEP

志工服務:高三擔任光明文教慈善協會印度國際志工