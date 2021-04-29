大學先修課／多樣化互動教學 中大大一英文學習效果大增

【文／李宗祐】

中央大學英文先修課程「大一英文：聽力與會話」開設逾八年，除了透過繁星推薦與個人申請等管道錄取的準新生，也開放同屬台灣聯合大學系統的清華大學、陽明交通大學與政治大學等校錄取新生修讀；同時也接受中壢地區高二、高三學生申請，讓更多對英文有興趣的學生都有機會修讀。

「我們的目標就是希望把考試的語言，轉化為日常生活中真正能夠使用的語言。」中央大學語言中心專任英文講師劉愛萍談到每年暑期為準新生開設的英文先修課程規畫目標，開宗明義地說：「我們希望學生經過暑假的密集學習，能夠聽懂公共場所的英語廣播，上台做最基本的簡報，讓英語融入他們的生活，真正可以開口 說英語 。」

主題式多元教學 打造營隊氛圍

大一英文先修課並未設定英文成績報名門檻，但歷年申請者的學測成績多位在13級分上下。「即使程度沒有這麼好，只要有學習意願，我們都很歡迎。因為不同級數的學生一起上課，有助於互相帶動學習氛圍。」劉愛萍指出。

配合正規課程規畫，課程選用大一英文中級組教材，並針對國高中英文教育不怕考、就怕開口說的缺點，採取主題式教學讓學生在預修班儘量開口說，讓英文成為學生真正可以使用的語言。

「我們使用的教材由任課老師與課程委員會開會選書，從書裡面各式各樣的主題中篩選出較接近時事的重點。」劉愛萍以群眾募資為例，學生雖然較少接觸，卻是時下熱門議題，不但鏈結財經金融，也關乎創新創業，再延伸到新興科技發展，從點線面慢慢鋪陳就是日常生活觸手可及。主題式教學不僅書面教材，也搭配電影或Youtube影音教學，訓練學生聽力，並跟著影片練習對話，透過讀聽說達到深度學習與實際互動。

大一英文先修課採密集式教學，每周上課兩天，每日三小時，將大一上學期的英文課「聽力與會話」濃縮在六周課堂中上完；不同於正規課程每周上課一次，節奏明顯不同，能從集中的練習中快速精熟。劉愛萍透露，先修班的氛圍比較像暑假營隊，學生旺盛的學習動機，連老師都不知不覺被感染，想方設法維持他們的學習熱度，充分利用語言教室的多元功能，設計不同課程活動讓學生練習說英語。

電腦隨機配對讓學生兩兩練習會話，是先修課程中最受歡迎的說話課。全班戴著耳機由電腦「盲配」，在老師設定的主題下，以兩人一組的形式用英語隨意閒聊五分鐘，時間到再重新配對，換不同的搭檔交流，「每次上到這堂課，就看到學生忙著東張西望搜索自己的隊友，十分有趣」。劉愛萍則透過中控系統隨機加入各組對話，讓學生沒有偷講中文的機會。此外，劉愛萍也設計其他讓學生組隊以英語錄製角色扮演故事、期中上台做英語簡報等豐富內容。

預先修課不僅能透過全英文授課增進英語聽說與簡報能力，更可以提早熟悉學校環境，認識不同院系朋友。

──中央大學光電科學與工程學系三年級 康容

打破院系分野 開口滔滔不絕

「可能國高中沒有類似的教學活動，所以學生給我們的意見回饋都非常好。尤其是全英語的上課環境更讓大家驚豔。」劉愛萍表示，學生最直接的收穫就是聽力變好，也開始習慣用英語溝通。儘管英文程度無法馬上達到頂尖，但至少可以知道自己的不足之處、需要努力的方向、如何與本科系專業領域的學習相輔相成等。

此外，先修課打破院系分班上課的方式，也讓學生提早體驗大學生活，認識更多不同科系的同學，就像參加營隊般放開心胸，融入歡樂的學習環境，並且提升學習力，收穫滿滿。

光電科學與工程學系三年級的康容以親身經驗建議學弟妹，如果想要增進自己的英文能力，當然值得提前修課。尤其是光電系課業吃重，利用進大學前的暑假預修課程，將兩個學分的大一上英文修完，把更多時間花在專業科目上面。「除了增進英語聽說能力，透過先修課認識不同院系的同學，在未來碰到不同專業上的困難時，就有人能幫忙。」

大一英文先修課程主攻聽力與會話，更著重用英語說話，對普遍把英文當作考試語言的國內學生，確實有相當的困難與挑戰，但經過六周密集課程與各種活動設計導引，課後再到圖書館借DVD或看電影，利用更多的時間自主學習，每個學生上台侃侃而談四到五分鐘都沒問題。劉愛萍也觀察到，「有些原本程度較弱的學生，在先修課透過同儕之間互相砥礪，展現出各種可能性的進步空間，達到老師要求開口說英語的目標，進步飛速。」

大一英文：聽力與會話

開課學校：中央大學

授課老師：中央大學語言中心專任英文講師劉愛萍

授課特色：

◆ 電腦隨機配對讓學生兩兩練習會話。

◆ 體驗英語錄製角色扮演故事、上台做英文簡報。

◆ 訓練能夠聽得懂公共場所的英語廣播，真正可以開口說英語的能力。

授課方式：實體授課

這堂課大家都在開：

◆ 逢甲大學／大一英文線上先修班

◆ 中原大學／英文（一）

◆ 淡江大學／暑期大一準新生英語先修班