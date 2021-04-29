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提前修課累積個人實力！超夯先修課 高中就當大學生

聯合新聞網 / English OK

【文／程芷盈、樊語婕】

要如何確認選系方向符合想像，對理想科系的課堂內容感興趣？
大學先修課程能替你解決以上煩惱。
高一高二生可以趁寒暑假，修習各大學開設的先修課程，
了解系上授課內容，確認自己的性向，
還能在學習歷程及大學面試中，展現就讀的強烈企圖心，增加教授好感度。
高三生選先修課，更可提前儲備大學必備技能、抵免學分，讓大學生涯更多彩豐富。

高中三年，所有學生無不把考上「好」大學當作最重要的目標，但在進入心之所向的校系前，你真的已經確定好未來志向了嗎？根據中華適性發展協會調查發現，每年有1/3的大一新生後悔選錯系，1/4的大一新生想轉系或轉學。1111人力銀行的調查也顯示，近半數上班族後悔當年所選的科系。

但人生不能重來，不想在未來後悔，現在就要好好了解自己到底要什麼。各大學開辦的先修課提供高中生修習系上課程、全校性通識課程等機會，學生可在課堂中預先探索系所的課程內容，了解系上特色、課程教學宗旨，並確定是否符合自己的期望。

由大學招生聯合委員會委託中央大學承辦的「全國大學先修課程暨認證資訊平台」於2019年正式成立，結合了全國13所大學共同開課，開設27門大學先修課程，修課學生約有2000人，提供查詢課程、抵免資訊、線上選課及成績查詢等功能，是全國準大學生及高中生選修大學先修課程的單一窗口。除此之外，不少大學也各自開辦先修課程，協助準大學生快速融入大學生活。

五大問題一次瞭解大學先修。（製圖／English OK）
五大問題一次瞭解大學先修。（製圖／English OK）

確認個人興趣 為升學扎穩馬步

大學各系所專業度相差甚遠，未深入了解之前，很容易混淆，例如社會系與社工系同為人文社會學院，實際授課內容卻大不相同，前者訓練理性分析及觀察批判；後者則注重感性關懷與溝通協調能力。而像資工系與資管系都是資訊相關系所，但卻分別隸屬理工學院及商管學院。

高中生可透過參加先修課程、大學營隊、多元選修等探索性向的方式，確認自己興趣。藉由事先修課的過程，高中生可了解授課內容與方向，判斷系上課程是否符合想像，深入探索專業知識，並有助於未來生涯規畫。

「因為學術專業有很多分支，高中生在不清楚自己興趣的情況下，上過課後會比較了解課程內容，知道基礎概念及未來方向。」元智大學電機通訊學院院長趙耀庚舉例，同個電機領域有許多方面，學生進入大學前最好先了解不同課程的內容，再依照個人未來規畫與發展方向選擇技術或理論導向的課程，儘早培養未來職涯所需要的能力。

他也表示，高中生事先修習與申請科系相關的先修課，在未來申請大學時有一定優勢，「因為學生已有明確的目的，對課程有了基礎概念後，未來修課較容易駕輕就熟。」不論是在準備學習歷程或大學面試中，都能舉實際修課經驗及學習過程，向教授強調個人企圖心，增加對方好感度，為面試大大加分。

大學先修課程對我有什麼幫助？（製圖／English OK）
大學先修課程對我有什麼幫助？（製圖／English OK）

提前累積個人實力 學涯更無礙

確定志向後，準大一生可在正式踏入大學前的暑假選修先修課，順利銜接大學課程，「高三生可藉此改善對專業知識不足，難以銜接大學課程的狀況。」趙耀庚提到，大學課程相較高中課程，學習深度、廣度都大大提升，不少家長都反應先修課程有助於學生的學習發展。而除了各系專業課程，各大學先修課也設置許多通識、自我技能加值等課程。

元智大學、清華大學、中央大學等多校皆有開設的程式設計課程，就屬通識課的重點，「程式設計是高教深耕的指標，因此各大學都會開設這類型的課程，希望增進學生相關背景。」中央大學教務長王俊傑解釋，隨著人工智慧時代來臨，具備Python程式設計技能進行資料分析的能力，尤為重要。不只資訊科系，就連中央大學的客家學院、文學院學生也需要修這門課，「我們希望學生擁有競爭力，並且能跟上社會趨勢。」

為了讓學生進入大學前，可先充實自我多元技能的實力，各大學也開辦特色先修課程，例如逢甲大學於2019年開設「大學必知簡報技巧大公開」、「來拍片吧！一日的YouTuber鍊成術！」「電子書製作∼大學的必備技能」與「威力導演輕鬆上手」等多樣化課程。

由逢甲大學育成與技術授權中心新創業務總監郭培聖主導授課的「大學必知簡報技巧大公開」先修課，是一門0.2學分的微學分課程，鎖定不擅長設計簡報、上台發表簡報、想加強簡報能力的準大一新生。在四小時的線上課程中幫助學生快速吸收初階簡報技巧，從講述簡報的重要性、實際簡報製作，最後透過上台分享成果並相互交流學習，超前部署未來課堂簡報的實戰能力。

特色大學先修課程選例。（製表／English OK）
特色大學先修課程選例。（製表／English OK）

大學先修課程對我有什麼幫助？

郭培聖強調，「不論是在課堂上或是職場，簡報是分享觀念、行銷自我的利器」，課程可以幫助學生提前體驗大學課堂氛圍、拓展跨院系人脈，更學會簡報技巧與行銷自我等實用知識。學生通過先修課後，可在未來依照各校規定，抵修或免修學分。進入大學後，學生將擁有更充分的時間規畫大學生活，例如社團活動、雙主修、校外實習，或是出國交換等豐富體驗，學生將於學涯中獲取更多發展可能性。王俊傑認為，「修過先修課程的學生在大學期間比較容易進入狀況」，提前學生提早適應教學風格，較不會對新環境太陌生，有助於學生提高適應能力。

為因應不同需求的先修課，課程主要分為實體以及線上兩種型式授課，王俊傑介紹，為讓準大一生體驗與高中單向式教學不同的上課方式，中央大學的「微積分」先修課以實體方式授課，學生能透過實際操作電腦軟體，了解程式運用等細節概念，若遇到任何問題，教師也可當場回答，學習效率大大提升。

大學先修課程開課平台選例。（製表／English OK）
大學先修課程開課平台選例。（製表／English OK）

線上課程彈性大 實體課程互動多

實體課程可以加深師生間交流的溫度感，透過雙方密集的互動更可增加學習成效，「但線上課程的效果也不輸實體課程。」趙耀庚表示，因應學生進入大學前，所在地分布全台各地，要集中於同一地點授課，實屬困難，也容易降低學生學習意願，線上課程正可解決困擾，他解釋，老師事先錄下的線上課程可重複回放，不僅可加深課堂印象，更能依據學生個人時間調配學習進度，彈性很大，「在全國各個角落都可以上課」。

延伸閱讀》高中五校與大學合作開課 培養學生故事行銷、設計商品的跨域軟實力

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