當賽事翻譯、到LINE實習 豐富國際經驗讓他起薪高於同儕

【文／羅思雅】

因熱愛運動加上英語能力優異，大學期間當國際志工經歷，使他畢業後爭取到中興紡織國內外業務的職務，在國際舞台發揮所長。

輔仁大學經濟學系畢業的晉偉，因熱愛運動加上英語能力優異，大學就讀期間擔任2014亞洲女子排球錦標賽、亞洲青年田徑錦標賽和2015亞洲子俱樂部排球賽隨隊翻譯。親眼目睹選手練習實況與分秒必爭的比賽現場，更與運動員朝夕相處培養出革命情感。

因英語能力突出，晉偉（左一）得以擔任輔仁大學親善大使，接待外賓。（照片提供／晉偉）

獨特經歷成了他難忘的大學回憶外，更使他畢業後爭取到中興紡織國內外業務的職務，在國際舞台發揮所長。

工作難找 更需英語力

除了擔任賽事翻譯，晉偉從大學時期就喜歡創新嘗試，曾在學校擔任親善大使，有接待國際外賓的經驗，大四下學期就通過英語面試，到即時通訊平台LINE當工讀生。

「當時每天一踏進辦公室，就像陀螺般轉不停，但也因此獲益良多、忙得很有成就感。」晉偉說，那時負責LINE購物平台，除要處理客戶訂單、幫忙聯繫系統工程師解決平台問題，還要協助網站行銷，幫忙比價挑出物美價廉的節慶主打商品。

主管是韓國人，平常書信往來與對話都得仰賴英語溝通，儘管每天要處理的大小事很多，但對他來說，這裡也是提升求職競爭力的練功場，讓他得以練就職場溝通、團隊協調、英語應用等十八般武藝。

也因有豐富的外商公司任職經驗，服完兵役後的晉偉可以在景氣低迷的時刻，順利獲得中興紡織國內外業務職缺。不僅起薪比許多畢業生來得高，更發揮經濟系畢業的所學專長，與各國客戶聯繫、商討國際訂單，從中學到斡旋、議價等能力。

晉偉笑著說，擔任國際業務後，才發現原來每個國家的商場文化與英語發音可以說是百百種。像是巴基斯坦客戶很喜歡殺價，這時就考驗業務人員為公司利潤把關的談判能力；而孟加拉客戶則因英語口音非常重，讓他一開始只能努力從英語關鍵字串聯上下文，與客戶多往來幾次後才逐漸習慣。

所謂術業有專攻，不同產業所需的英語能力也不盡相同。有別於外商公司會用到的購物平台等詞彙，踏入紡織產業則要懂得與布料功能相關的專業詞彙，才能在國際客戶前展現自家產品優勢。

因此他平日除了會搜尋與工作相關的各種布料專業英文用語外，還特別下載英漢字典App，每當看到不認識的單字時，就立刻查字典，了解涵義與用法，藉此擴充自己的詞彙資料庫。

用證照當上國際志工

其實晉偉的國際交流經驗，早在高中階段就開始。他談到，小時候因父親工作外派印尼，四至八歲在當地就讀國際學校，不只打下英語根基，也培養出對運動的興趣。回到台灣後，他常主動瀏覽國外體育報導，上國中後為了強化英語力，就連觀看英文電影也都刻意選擇英語字幕。

高三時因想檢視英語程度而首次報考 TOEIC Listening and Reading Test，並拿到840分，同時為了申請大學時能在自傳簡歷上多一項語言能力的證明，也報考TOEFL ITP測驗，考出517分的好成績。

他同時在TOEIC網站看到招募翻譯志工的訊息，就利用高三升大學與大一升大二的暑假，擔任保加利亞、沙烏地阿拉伯田徑隊和斯里蘭卡排球隊隨隊翻譯。

晉偉解釋，隨隊翻譯是各國選手身處陌生國度時的重要幫手，不僅能解決當地語言不通問題，緊急時刻還能扮演救火隊角色，幫助選手跨越難關。透過隨隊翻譯的經歷，一圓他身為運動迷的夢想，亦提升英語表達力、從中累積許多運動英語專業詞彙，甚至還培養緊急應變能力。

在擔任沙烏地阿拉伯田徑隊翻譯時，有位隊員比賽時不慎從六米高的高處摔下來、當場頭破血流，比賽結束後趕緊陪他前往醫院急診。當時選手父親也陪同來台，看到孩子受傷，一直比手畫腳詢問醫生情況，卻又因語言不通而急得如熱鍋螞蟻。

好在他及時翻譯，選手與父親都十分感謝，也讓晉偉首次深刻體會學英語的好處，不僅能擴展生命視野還能幫助他人。

「工作愈難找，愈需要豐富經歷與英語力為自己加分。」晉偉認為，身處經濟尚未復甦的後疫情時代，社會新鮮人更需透過大學多元經歷與良好英語力提升職場競爭力。像是擔任國際志工、具備TOEIC及TOEFL ITP測驗等英語證照就是很不錯的加分優勢。

因此他鼓勵學弟妹要把握大學四年時光、積極參與校內外活動，不僅能讓大學生涯不留白，還能藉此增加學習經歷、畢業後找工作也能吸引面試官目光，讓自己從茫茫履歷海中脫穎而出。

About 晉偉

出生：1996年

現職：中興紡織國內外業務

學歷：輔仁大學經濟學系

經歷：大一至大二擔任2014亞洲女子排球錦標賽、2014亞洲青年田徑錦標賽、2015 亞洲子俱樂部排球賽的隨隊翻譯、大一至大四輔仁大學親善大使、大四擔任LINE Corp EC ASSISTANT

英語程度：TOEIC (L&R) 940分、TOEFL ITP 517分