找到出國留學目標 一年多益進步近200分

【文／蘇怡和】

台北和平高中三年級的蔡定寬高一時多益分數只有500分，高二再次挑戰進步近200分，TOEFL iBT測驗也有97分的好成績。就是這個出國念書的目標，讓他的英語在短短一年內突飛猛進。

「高一聽了一場演講，讓我想要出國念經濟學，從那天起，不管遇到任何學英語的困難，我都會試圖克服。」台北和平高中三年級的蔡定寬高一時 多益英語測驗（聽力與閱讀） 分數只有500分，高二再次挑戰進步近200分，獲得699分，TOEFL iBT測驗也有97分的好成績。就是這個出國念書的目標，讓他的英語在短短一年內突飛猛進。

蔡定寬一直想朝人文學科發展，且希望所學能與喜歡的數學結合。高一時聽了一場中研院主辦的經濟學講座，主題與他關心的人口老化議題相關，讓他發現經濟學是使用科學方法解釋社會現象的一門學問，恰好符合他對未來領域發展的想像，相信經濟學能滿足他對學術探究的渴望，與解決問題的期待。

同時，蔡定寬也關注全球暖化議題，在發現2018年諾貝爾經濟學獎得主是研究相同主題後，更加強想往經濟學領域發展的決心，「我要的解答就在此領域中」。因景仰的教授在日本教書，為了跟隨前輩的腳步，他便下定決心要前往日本讀大學並於教授身旁學習。蔡定寬就像一隻飛鏢，當標靶定好，就鎖定方向勇往直前。

為了能如願前往心所嚮往的大學就讀，蔡定寬全面提升英語聽說讀寫的能力，他從培養閱讀英語的習慣著手，初期從童書開始，到後來讀英語雜誌、BBC網站新聞，都是他涉獵的領域。

「要從合乎自己英語能力的文章開始下手，才不會因為沒信心或挫折而排斥。」蔡定寬強調循序漸進的重要性。他說，當初也曾還沒讀通國內的英語學習雜誌，就跳級看一般的外國文章，「若非有強勁的出國動機，我可能中途就因為挫折放棄了。」因此他建議跟他一樣對英語信心不足的同學，一定要先給自己一個強烈的動機，打破先天對英語的排斥感，以創造學習英語的動力。

日常生活 創造英語學習環境

除了閱讀能力外，蔡定寬自我要求每天背誦20個單字，穩定增加字彙量，並自雜誌和美劇中累積對單字的敏銳度。學校訂閱的空中英語、常春藤、彭蒙惠等雜誌教材，到CNN、TIME等國際媒體資訊都是他的英語自學口袋名單。

在準備托福考試階段，蔡定寬每天花五個小時在學習英文上，為了創造英語環境，他將手機、社群平台等日常接觸的介面都設定成英文版。看到任何事物都先用英語思考，潛移默化地把英文融入生活。

蔡定寬還用「口述日記」的方式，將每日生活用英語總結並錄音，盡可能深刻描述細節內容，隨時可回放收聽檢討，「這個方法效果很明顯，聽兩周前的音檔，就能感受到自己的英文口說進步了。」

在口說與聽力加強後，英語作文能力也要一併提升，「作文最常出現的問題就是語法錯誤，這點我是靠仿作來解決。」蔡定寬透過分析優質英文文章的句子結構，並模擬撰寫佳句，使他的英文寫作能力突飛猛進，「我的英文作文一直以來都不太好，當我發現逐漸看得懂外國文章、作文錯誤減少，就會有種每天都在進步的感覺。」

蔡定寬曾參與學校舉辦的日本高校交流活動，他從中體認到英語的重要性。（照片提供／蔡定寬）

英檢耐力戰 野心加技巧

至於學習續航力，蔡定寬則是透過「訂定標靶」來保有追夢的野心。他給自己的第一個目標，就是二次報考多益時要進步10%。標靶定好了，再透過考前頻繁演練試題來保持手感。

「英語檢定考試是一場耐力戰，我每天練考題半小時，到了考前兩天則是一次練完一整套。」除了平日藉由練習量增加自己的精準度，蔡定寬在考前一刻，即使休息時間隨意滑手機，也只看英文內容，減少被其他語言干擾。

英語聽說讀寫能力全面提升後， 蔡定寬開始從線上教學平台 Coursera的課程接觸大學課程，目前已上過美國耶魯大學的「Financial Markets」及台灣大學的「經濟學概論－誘因與市場」，並完成作業取得課程證書，他推薦中學生可透過Coursera，選擇感興趣領域的國際頂尖大學線上課程自學，這對中學生而言是大學學術界的入門。

蔡定寬不只對英語與經濟有興趣，也對熱門音樂、軍武、棒球等多元領域有所涉獵，「我會看國外Bass或樂器的教學影片，學習如何詮釋一首曲子，只要影片中出現不懂的專有名詞我就會暫停，立刻查詢把疑問解決。」

對於未來，蔡定寬希望如願前往日本讀經濟，透過經濟學所掌握的資訊來解決問題，未來期許自己能成為經濟研究員或分析師，透過自身所學的知識及能力，用科學的方法解決像國家健保或民生財務等領域的問題。

About 蔡定寬

出生：2002年

學校：台北市立和平高中三年級

多元學習歷程：

檢定證照：高二考取多益英語測驗（聽力與閱讀）699分、TOEFL iBT測驗97分

自主學習：Coursera線上學習，完成耶魯大學「Financial Markets」課程、台灣大學「經濟學概論：誘因與市場」課程