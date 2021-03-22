文武雙全！復興實驗高中蔡依潔 英語辯論+武術建立自信

【文／張秋蓮】

她從小沈浸在文學辯論、溝通的環境裡，因而也想從事律師工作，流利的英語能力、有條理的邏輯思辨能力，是她必須準備好的利器。

一頭飄逸長髮、甜美笑容的氣質臉龐，是復興實驗高級中學雙語部三年級蔡依潔給人的第一印象。她溫柔的外表下，藏著一份對於武術的著迷，她說：「武術可以很強悍，也可以很優雅。」也因為武術，她連續兩年獲得勵馨基金會主辦的Formosa女兒獎體能運動獎肯定。

蔡依潔參加模聯社培養英語辯論實力，努力朝出國念書目標前進。（攝影／李文欽）

「剛開始爸媽不支持我練武術。」蔡依潔笑著說，爸媽曾讓她學芭蕾，但相較之下她更喜歡可透過肢體展現強悍力道的跆拳道，因爸媽擔心太過男性化而作罷。不久，她驚喜發現學校有武術隊，小四那年偷偷報名參加。為了參加台北市中正盃武術錦標賽，蔡依潔才跟媽媽攤牌，「如果拿第一名，就讓我繼學」，她果真拿到初級拳第一名。2018年更包辦高中女子組三項金牌，她也因而成為一位更有自信的女孩。

至於未來志向，蔡依潔也已有定見。由於爸爸是律師，她從小沈浸在文學辯論、溝通的環境裡，因而也想從事律師工作，並以國際律師為目標。當一名國際律師，流利的 英語能力 、有條理的邏輯思辨能力，是她必須準備好的利器。

從小一到高三都是復興雙語部，英語對於蔡依潔來說不是問題。不過，她回憶剛進入雙語部，「完全聽不懂」。曾有一位同學被歸國小學生取笑英文能力，她才意識到，「會這個語言是一個很強大的事情」。於是，她開始看美國影集、讀哈利波特原文書，遇到不會的單字就貼標籤註記。看完全套哈利波特之後，英文能力已有長足的進步。

此外，為了訓練自己的邏輯、辯論能力，蔡依潔自國三開始加入模擬聯合國社，高二起擔任模聯社社長。同時，她也入選外交小尖兵、擔任兒童及少年諮詢代表，在為期一年的時間裡，代表青少年向台北市政府提案，爭取權益。

繁忙的課業之餘，蔡依潔仍勤練武術、參加模聯社，交出亮眼的多元表現成績單。她認為關鍵在於知道自己喜歡什麼、想往哪個方向前進，學會在時間分配上作取捨。升上高三後，她全心準備申請美國大學，最近還獲得TOEFL iBT測驗111分的好成績。除了平日累積的聽讀能力，她分享拿高分的秘訣就是「不怕說，要有自信」。

蔡依潔先以美國多所大學的傳播學系為目標，預計畢業後再接續攻讀法律研究所。她鼓勵學弟妹，除了要有自信之外，最好盡早找到未來方向，就能比別人早一步做好準備。

About 蔡依潔

出生：2002年

學校：復興實驗高級中學雙語部三年級

興趣：武術、拳擊、攝影、模擬聯合國

多元學習歷程：

幹部經歷：武術隊隊長、模擬聯合國社社長

競賽參與：2018 年台北市中正盃武術錦標賽高中女子組初級棍術、初級劍術及武術基本拳第一名、2019年全國中正盃武術聯賽初級拳術與初級劍術第一名等32面武術金牌、2018＆ 2019年Formosa女兒獎體能運動獎

檢定證照：TOEFL iBT 111分

其他多元表現：2019年外交小尖兵、第六屆台北市政府兒童及少年諮詢代表