語文力加國際經歷 她獲台大公衛青睞

【文／樊語婕】

對於許多事情都充滿好奇和興趣，期待未來能夠改善人類生活的黃映潔，就讀台中女中期間持續拓展學習，不但會說英、日、義、德四國語言，到日本留學一年，更積極參與班上、學校各式活動與模擬聯合國社，以豐富的課外活動經驗，一舉錄取因新冠肺炎疫情爆發而成為大黑馬的科系─台灣大學公共衛生學系。

多元活動豐富學習 時間管理成利器

黃映潔的多元學習始於國小，當時她不但學習英文，也跟著哥哥一起接受日文啟蒙。國中後加入外語補習班，開始接觸義大利文、德文，更熱愛閱讀《哈利波特》、《飢餓遊戲》等原文小說。

這樣的多語優勢，即使國高中也沒有補過英文，黃映潔仍能靠著小時候打下的紮實語言能力，高三取得 TOEIC Listening and Reading Test 970分的高分。她說，英文能力好就能享有時間優勢，只要跟上學校進度，就不必花太多時間在英文上，而能投入在其他學科或是課外活動。英語更是她探索廣博知識、世界大事的最佳途徑，「不必等待別人翻譯，自己能夠在第一時間獲得第一手的國際資訊。」

高中三年間，黃映潔不僅維持優異的課業成績，也多方參與課外活動，如對語言能力有高度要求的模擬聯合國社。她在社內擔任教學幹部，規畫幹部訓練等活動，並幫助社員熟習聯合國會議規則、強化辯論發言等能力。在高二時得知日台交流協會獎學金的訊息，就積極參與徵選，至日本東京都就讀順天高中。

豐富的活動經歷讓她深知時間管理的重要性，她會搭配手機和紙本行事曆安排行程。黃映潔習慣把一件重要事情拆解為許多步驟，再細分每個步驟需時、截止期限等。她以爭取日台交流協會獎學金為例，當時為了準備面試，擬定了預想面試官提問的問題，準備回答問題內容，自己反覆練習，與日文老師練習等步驟，並為每一個步驟設定需要的時間與完成日期。

因為積極參與各式課外活動，讓黃映潔確認自己熱愛與人溝通、喜歡生物第三類組領域，一步步聚焦自己對於公衛專業領域的興趣，因此能在申請大學準備個人資料時大大加分。她強調，在準備書面審查資料時，包含自傳、各式證明，如證書、獎狀、參加證明等，必須強化個人特質，連結想要申請的校系。

具備多語能力，幫助黃映潔（左三）在模擬聯合國社大展身手。（照片提供／黃映潔）

結合學習經歷與動機 書審面試展現亮點

黃映潔分析錄取的關鍵，提出高中在模擬聯合國社的經歷，再加上持續關注世界與社會議題，期待未來加入國際組織，改善人類的生活，解釋自己與公衛領域很契合，順利申請到台大公衛。

她分享申請入學時準備書審的四大重點，分別是參考前人的風格、列出大綱、注重美感簡潔、符合申請校系要求。

以列出大綱為例，她會在檔案最前面放入目錄與簡歷，在成長經歷中加入對照，說明自己為何對此校系萌生興趣，接著簡單描繪對於校系的了解，並說明自己適合就讀的理由。此外，她還特地查詢各校系需要的人格特質並找到與自己相符的部分，再由這些特質延伸到個人經歷，以實例證明自己確實擁有這些人格特質。

面試部分，黃映潔提醒，一定要了解申請系所的歷屆面試問題與方式。另外也要關注系所領域的相關議題時事，為準備面試時的專業題跟時事題，她製作了許多小冊子，在每頁記錄不同的標題，底下加註相關的知識。

此外，黃映潔認為面試前一定要非常熟悉自己的備審資料，做好個人經歷的問題準備，事先擬定最佳回答。為了凸顯自己的特色與優勢，她擬定了簡潔有力的自我介紹，「具體跟真心是面試的重點，還要創造一些關於自己的好記重點句。」面試前要多找人練習，強化臨場反應，並且確認自己說的內容對方是否聽得懂，或有太過冗長等問題。

現在黃映潔期待在公衛系之外，能夠攻讀輔系或雙主修，擁有更多元的專業，還希望參加社會或創新類的社團，畢業後計畫赴海外留學，未來職涯鎖定進入國際組織或國家公務體系服務。她也向高中的學弟妹喊話：「不必要求自己樣樣頂尖，找到你專屬的價值，朝向心中的目標努力邁進。」

About 黃映潔

出生：2001年

學校：台灣大學公共衛生學系一年級

學歷：台中女中

錄取：台灣大學公共衛生學系、台灣大學心理學系、成功大學藥學系、清華大學工學院學士班

我的學習歷程多元表現

競賽成果或特殊表現：第1屆高中地理奧林匹亞個人賽通過校內初選、高三參加日台交流協會獎學金赴日留學一年

社團參與：高 一至高二參加台中女中模擬聯合國（TCGSMUN）

學生幹部：擔任台中女中模擬聯合國教學幹部

英語能力檢定：高三考取TOEIC (L&R) 970分

社會服務：高三在日本擔任台灣季活動志工