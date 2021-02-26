國際競賽展現能力 他錄取成大電機

【文／羅思雅】

畢業於嘉義協同中學科學研究班的黃育庭，從小便能動能靜、積極培養多元興趣，不僅透過大量活動、競賽展現絕佳學習力，也很早就確定朝理工領域發展的志向。申請大學時，他充分掌握備審原則，以去蕪存菁的備審內容凸顯自身參加校內外競賽等學習優勢，締造台成清交電機系全部入選的好成績，最後選擇進入成功大學電機系就讀。

妥善掌握時間 兼顧課業與活動

以電機系為大學唯一申請科系的黃育庭，談起為何對電機領域情有獨鍾，性向明確的他表示，因為喜歡理解與思考、不愛強背死記，加上父親鼓勵，認為工程師薪資與工作較為穩定，因此就讀高中時，很早就確定要以電機與工程領域作為未來個人申請學群。

不只明確展現理工志向，黃育庭在音樂、辯論方面的表現，也成為書審申請的加分亮點。國小開始學小提琴的他不只自組樂團，還與團員代表學校參加弦樂四重奏比賽並獲南區決賽第一名。他連續兩屆獲得「徐有庠盃台灣青年物理辯論賽」金牌，更因出色表現獲頒個人傑出獎。隨後，他成為「國家隊」一員，代表台灣飛往波蘭參加第32屆國際青年物理辯論賽（IYPT），和來自德國、新加坡、中國、南韓、美國等33國辯論好手一較高下，並在強敵環伺下以穩健台風抱走銅牌獎。

多樣化的參賽經歷令人好奇他是如何在學測壓力下兼顧學業與課外活動，創造如此豐富多采的校園生活？對此，黃育庭分享自己的時間管理秘訣就是把事情分成輕、重、緩、急等處理次序，以當下最重要且急迫的事情為第一優先，並投入心力專注完成。像是當時參加弦樂四重奏比賽，他每天利用下課時間專心練習彈奏；參加青年物理辯論賽時，更是連續利用四個月的周末於嘉義、台北兩地往返，與教授討論實驗與理論細節，藉此掌握辯論賽的致勝先機。

因為花費不少心力投入比賽，使得黃育庭必須更加專注於課業。以學測為例，他會在第一次複習考前規畫複習進度表，要求自己考前一周要全部重新複習一次；但他也談到，有時不見得要完全「按表操課」，而是可以有所彈性，像是當下心情比較想先複習英文，就不要勉強自己要依進度表演算數學公式，以免成效不彰。

回首求學歷程，黃育庭慶幸當初有花時間參加比賽，因而成為他撰寫備審自傳的好題材。例如他在自傳中談到如何透過閱讀論文、向學長姐學習設計實驗架構、使用軟體分析實驗數據等方式克服英文物理辯論賽的各種挑戰，並提到當自己入選辯論賽國手時，曾掙扎是否要因學測而放棄資格，幸好因不放棄的堅持態度，讓他有機會為台灣爭光。

他也在自傳中巧妙鋪陳比賽為自己帶來的挑戰與收穫，並在參賽過程中激發科學研究熱忱與培養實作能力，進而立定科學志向；並在文末引用溫斯頓・邱吉爾（Winston Churchill）說過的名言，「使我們釋放最大潛能的，不是力量或知識，而是鍥而不捨的精神。」藉此凸顯優勢，獲得教授青睞。

透過競賽參與、讀書計畫，黃育庭於書審展現強烈就讀動機，順利錄取成大電機。（攝影／羅思雅）

掌握自傳技巧 聚焦個人實力

「書審資料應主題明確，與申請科系相切合，才不會失焦。」從考完學測的寒假開始準備書審的黃育庭，一語道出箇中訣竅。他表示，有捨才有得，不要什麼內容都想放進書審中，精準掌握「重質不重量」的備審原則。以自傳為例，他的內容是以高中生涯為主軸，除非國中有很精采的學習表現，否則不見得要放入其中，以免淪為流水帳。

同時，他也強調應透過書審彰顯自己具備的能力，以及與申請科系之間的關聯性。例如他參加弦樂競賽從中培養專注力，參加辯論賽則學到與電機相關的科研能力、表達力及團隊合作能力。

出色的 英語能力 也為黃育庭加分不少。他表示，因父親重視英語教育，不僅從小讓他就讀雙語幼兒園，國小至高中更進入協同中學科學班，除有機會接受外籍教師的全英語教學薰陶外，學校也常舉辦英語話劇競賽等活動，讓他得以逐步提升英語力。目前就讀大一的他表示，進入大學才知道原來電機系課堂都是用原文書教學，就連作業亦是英文居多，加上要修課的學分眾多，讓他不禁慶幸自己一路走來有持續在英語學習下苦功，才能讓英語力為繁重課業助上一臂之力。

About 黃育庭

出生：2002年

學校：成功大學電機工程學系一年級

學歷：基督教協同高級中學科學研究班

錄取：台灣大學電機工程學系、成功大學電機工程學系、清華大學電機工程學系、交通大學電機工程學系

我的學習歷程多元表現

競賽成果：高二獲國際青年物理辯論賽（IYPT）銅牌獎；高二獲徐有庠盃台灣青年物理辯論賽金牌獎、個人傑出獎；高一獲徐有庠盃台灣青年物理辯論賽金牌獎；高一獲澳門物理學術論證賽最佳團隊獎（冠軍）；高一獲賽弦樂四重奏南區決賽優等第一名

社團參與：科學論壇研究社、校內弦樂團中提琴部首席、微電影社

英語能力檢定： 高三考取TOEIC (L&R) 925分

社會服務：高一參與台東基督教協同會短宣（暑期營隊）志工服務、高三擔任英文物理辯論賽助理指導老師