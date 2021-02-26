個人經驗結合系所特色 他攻進台大財金

【文／程芷盈】

把握網路資源、社團活動等多樣化學習管道，去（2020）年自宜蘭羅東高中語言實驗班畢業的李昆昌，在備審資料中將個人學習經驗結合系所特色，成功以個人申請方式錄取台灣大學希望組商管院，並依照志願排序，進入台大財金系。

運用數位學習 加強英語技能

李昆昌國中時經由老師推薦，參加英語單字王競賽，並一舉獲得全校前三的好成績，即便後來到校外比賽並無得名，但他在訓練及比賽過程中發現學習英語的樂趣。在上了高中後，一次討論貨幣經濟議題的課堂，激起他對財金及商業管理的興趣。為了大學進入相關學系，他下定決心加強 英語 與數學能力。

身為新移民之子，考量家中經濟狀況，李昆昌在國高中階段沒有補習過英文。為了能多方面獲取教學資源，除了上課專心聽課，他更善用網路資源學習英文、數學等課程，例如用VoiceTube，選擇是否開啟中文字幕，同時訓練口說及聽力。他大量聽讀英文影片，加深英語單字、聽力印象，並內化為自身的知識，「觀看同類型的影片，可以重複學習相關資訊，自然而然就會將單字記下。」

長期著重聽讀英語，李昆昌了解自己的弱點在於口說能力，為彌補不足，他報名線上英語課程AmazingTalker，透過與外師交談，矯正英語發音及文法，並增加口說練習機會，使用網路資源多年，他認為，「適時地投資自己是有必要的」。每個人學習進度及狀況都不一樣，透過網路能找尋適合自己的學習方法。

專心課業之餘，李昆昌參加課外活動豐富高中生活。他是校內自然科學研究社成員，透過各式有趣的實驗，稍微放鬆課業壓力，更學到許多課本沒教的知識。他舉例，老師曾教「大象牙膏實驗」，在雙氧水中加入催化劑與清潔劑，就會因化學反應產生大量泡泡，有趣又紓壓。

此外，李昆昌也在宜萱婦幼關懷協會擔任志工。宜萱協會以關懷弱勢家庭孩子和新二代族群為宗旨，在李昆昌成長過程中給予許多幫助，現在他以所學回饋。不只定時幫忙協會舉辦活動、為協會小朋友課後輔導，他還自學電腦，協助解決協會電腦問題，成為小小幫手。李昆昌認為，在申請大學時，也可結合志工經驗申請科系，「這樣會讓教授更想了解你。」

以希望組身分錄取台大財金系之外，李昆昌同時申請台大圖資系、台大生物傳播系、政大資管系以及政大經濟系，並通過第一階段。

李昆昌在準備申請的書審資料時，結合自身經歷與科系，客製每份資料。他建議，書審內容要簡單扼要，盡量以條列式重點清楚表示。他說，教授不喜歡長篇大論且沒重點的資料，以清楚明瞭為要，用能力讓自己在人群中發光。」

李昆昌（前）長期在宜萱婦幼關懷協會擔任志工，不僅協助舉辦各式活動，更自學電腦，幫忙解決疑難雜症。（照片提供／李昆昌）

書審面試簡明扼要 用能力展示自己

申請台大生物傳播系的書審資料中，他放入自學影片剪輯所製作的社福團體宣傳影片，強調對媒體傳播的興趣。在申請台大希望組商管院時，將課堂中專題研究Moba（多人線上戰鬥競技場）遊戲行銷方式的經驗，加入書審資料中。他一再強調，「要透過實際案例的support，才能支撐你的論點。」

除了書審資料要有亮點，面試也不可馬虎，李昆昌說，事前可先找歷屆考古題練習，並將重點統整記下，面試前靜下心看整理好的資料即可。面試中態度務必莊重，切記避免太緊張，「要落落大方有自信，讓教授了解你的氣場不一樣。」

答題要緊扣系所特色，強調自己與系所的關聯性。台大圖資系面試時，教授詢問要如何向學校同學介紹自己的新住民文化。他表示，因母親為越南人，透過在圖書館展示越南相關文化文獻、資訊，應可達到台越交流之目的。

進入台大校園後，李昆昌深知大環境下一定要走出舒適圈，看看外面的世界，並期待未來有機會出國留學，在經濟造詣中更上一層樓。

About 李昆昌

出生：2001 年

學校：台灣大學財務金融學系一年級

學歷：羅東高中

錄取：台灣大學財務金融學系

我的學習歷程多元表現

競賽成果：國中參與英語單字王比賽獲得全校前三名

社團參與：高一到高二參加自然科學研究社

學生幹部：高三擔任資訊股長

社會服務：高一到高三在宜萱婦幼關懷協會擔任服務志工