2021申請入學決勝關鍵！七大書審面試秘技大公開

【文／謝維容】

面臨升大學關卡的高三生，是舊課綱的最後一屆，

由於甄選入學制度為銜接108課綱而有調整，

現在勢必要一股作氣，把握機會進入目標校系。

抱著破釜沈舟的決心，用書審資料鋪陳你的就讀動機，

在面試時展現你的個人特質。大學教授和高中老師面授機宜，

教你善用時間，安排升學行事曆，讓你掌握必勝關鍵。

今（2021）年的學科能力測驗是採用舊課綱的最後一次，甄選入學制度上也為銜接108課綱而有調整，學測考試科目五選四、五選三的校系增加，個人申請、繁星推薦名額占比變多。

從申請入學制度分析，自從2019年開放五選四後，不少校系直接改成五選三，有超過四成校系只採三科。台南女中教務主任胡瑞原指出，這表示比起成績，大學更想透過在校成績、書審和面試了解學生的特質和學習態度。因此申請時須緊抓甄選與指考等其他入學管道的不同之處，也就是展現學業成績以外的亮點，製作書審與準備面試。

五選三占多數，從學測組合看校系能力需求。（製表／English OK）

研究校系 更要探索自我

甄選入學的第一步，清華大學招生策略中心助理研究員彭心儀指出，是「研究校系、剖析自我」。高中生申請大學不僅是校系挑選學生，也是學生在挑校系。入學前兩方先透過校系官網、書審等資料互相認識。她形容，「就像交朋友」，大學端會透過書審和面試去看學生，學生也要先調查你想讀四年的科系有哪些特質與自己相符，兩方的友誼才會長久。

彭心儀建議學生及早思考自己的人格特質，對哪些事情最有興趣。最簡單的測試方法是，「回想你做哪些事情的時候會做到忘記時間」，找出個人發展與校系學習內容的共通項目，凝聚就讀動機。

她過去碰到不少學生按照家長的安排填志願，入學後就想休學或轉系，所以「不只是學生要思考哪個領域最適合自己，家長也要願意放手。」

對學科的興趣不能只是嘴上說說，教授更想知道學生有沒有深入探索，參與活動。「如果你真的想進我們系，我們會預期你曾做出某些努力。」彭心儀解釋，教授都知道高中生的時間有限，因此慎選一個領域，專注於一兩次競賽，完成作品，就足以證明自己對此有興趣，有能力做到時間分配並達成目標。

證照、活動紀錄 佐證個人特質

除了與科系相關的能力，外語、人際溝通等軟實力也受不少校系喜歡。彭心儀說，招生策略中心分析數據發現學生入學後的表現和 英文 成績呈現正相關，因此會參考學生的英文在校成績。且英語好也代表學生能跟上大學課程讀原文書的需求，不妨在資料中附上英語能力證明。到了大學還有許多小組報告、團隊合作機會，附上體育競賽、擔任社團幹部等活動紀錄，佐證自己擅長團隊合作，也是教授所樂見。

若具備跨領域學習經驗，也能適度展現。不過彭心儀補充，教授希望看見的跨領域能力並非指在各個領域表現都非常好，「我們不會要求高中生十八般武藝樣樣精通，只要在單一個領域專精、對另一個領域有創新想法，表現出你有舉一反三的能力就很棒了。」

就算高中三年準備充分，書審仍是教授建立學生印象的第一關，最忌諱草率。彭心儀和台北教育大學教育系助理教授賴秋琳都直言，學生有沒有花心思做書審、是否經過補習班或家長潤飾，教授一眼就能看出來，要用心準備。

胡瑞原和延平高中國文科教師詹志超，常提醒學生不要等高三下學期開學再做，放寒假時就應先梳理高中三年間的學習紀錄。「先看學校要求的分類，按照社團、競賽、幹部等主題來整理，等學校公布書審項目時就比較好做」，胡瑞原說。

與製作書審資料需要同步進行的是填寫志願，每個學生有六個志願可填，不少學生會先拿學測的成績進行落點預測後，再決定填寫的學校。

不過胡瑞原提醒，學測改為五選四和五選三後，落點預測變數更大，比起選定學校，他更建議參考學校範圍即可。

比如確定成績可申請上中字輩的大學，就在此範圍內選擇感興趣的校系。也無須因為成績達標，就申請自己不感興趣的學校，詹志超也強調志願「不能隨便選，一定要選上了之後能接受的。」若隨興填入一定會上的學校，錄取之後反而會徒增是否要報到或報名指考的困擾。

撰寫書審資料時，賴秋琳建議學生從「有哪些個人專長符合系所特點」下筆，且務必到各學系的官方網站，確定校方是否規定書審的既定格式，要求哪些必備資料。詹志超則認為，「想像你要說一個故事給教授聽，展現你的目標和企圖心，讓他對你產生興趣，願意面試或錄取你。」

書審無頭緒？哪些元素一定要寫？（製表／English OK）

展現企圖心 強調就讀動機

彭心儀則說，她最想透過書審知道學生的就讀動機，「我想知道你入學後預計達成什麼任務，解決哪些你觀察到的問題。」曾有個申請清大動力機械系的學生，說想學AI解決酒駕的問題，「有這個明確的目標，我們就有信心學生入學後會為了目標去投入學習，更願意錄取他。」

書審內容方面，胡瑞原建議讀書計畫可從科系的「課程地圖」切入，先說明讀大學後有什麼目標，解釋該系有哪些課程能幫助自己達成，展現對科系與學校資源的理解。自傳則要強調自己的個性為什麼適合讀該系，「我遇過有個學生想讀獸醫，就在自傳提到她在家裡浴室養綠鬣蜥，證明自己從小跟動物的接觸。」

描述要具體 排版展現邏輯

另一個必須強調的重點是活動經歷，如競賽、社團經驗、志工參與等，「活動貴精不貴多」，賴秋琳笑說，「書審的厚度不會加分，我們要看的是內容。」彭心儀以競賽舉例，不需要大量參加同類型的不同競賽，舉出一到兩次的得獎或參賽經驗，就能證明你在這個領域有長期的投入且夠傑出。

詹志超補充，提到活動經歷時不要用空泛的形容詞，具體描述自己做了哪些事，藉由活動呈現出自己哪些優點與興趣，如果能連結到校系更好。活動慎選幾個與科系相關的，說明進行時曾遇到哪些困難、如何與團隊討論後提出行動方案，教授就會知道學生會反思，且對科系領域有長期關注。

為了讓教授更快速掌握書審內容，詹志超常提醒學生注意排版。照片精選與活動高度相關的即可，善用顏色區分不同區塊，文字顏色控制在三種以內避免內文太花俏，標題更是畫重點的好機會。「把小標當成該段落的主旨，比如『當選社長：養成自主獨立』就會比『社團經歷』還要好。」

彭心儀也更建議學生掌握資料組塊（chunking）技巧。將相關資料組成區塊，以標題和表格等方式分清不同區塊間的邏輯關係，「資料有邏輯性，我們讀得比較清楚，對你的印象也會更深。」

書審內容不只會建立教授對學生的第一印象，更會直接影響學生在二階面試時的表達。

面試前中後，這些要點你該留意。（製圖／English OK）

面試自然應對 注意基本禮儀

彭心儀常會從書審中找面試問題，「曾有學生在書審中詳細描述入學後的讀書計畫，但面試時一問，細節和專有名詞都講不出來，對他的印象就會大打折扣。」賴秋琳也會要求學生補充書審中提過學習過程的小細節，以掌握學生是否在過程中有所反思、是否曾面對失敗，又如何改善當時遇到的問題，了解學生的人格特質。

彭心儀也提醒學生面試當下要聽懂教授的提問再作答，很多學生沒聽完題目就講一大堆，變成答非所問，「因此我們會透過面試觀察學生是否能快速抓到問題重點、有條例整理資訊並回答，或願意承認自己的不足。」

另一個常見的是情境題與時事題，賴秋琳曾對想當老師的高中生拋出如何應對家長對授課內容的詢問，或如何安撫低年級學生哭鬧等情境題，問學生要如何應對。她建議學生不要害怕做出錯誤回答，誠實反應即可。「我想知道你能不能思考並排除問題，很多學生會怕錯不敢講，但這種問題沒有對或錯，展現你的反應和思考方向就可以了。」

除了準備面試內容，詹志超也常發現學生需要練習儀態、表達等細節。「穿著不要太隨興、進門要問好，回答時直視教授、坐姿要挺、不要不懂裝懂，這些基本事項還是要注意。」對此彭心儀建議學生找同學或老師練習，並把過程錄起來，以反省內容是否足夠充實、口語表達是否清晰。

大學以甄選入學選才，就是希望找出有學習動力，性格也適合的學生。「我們不要求你的學科成績頂尖，只要具備系所著重的能力就好，我們更希望錄取有目標的學生。」賴秋琳說，想進入目標科系，最大的關鍵仍是發掘自我、適性發展，「從小就探索自己的興趣，好好接觸，自然在未來就會替你開闢一條路。」