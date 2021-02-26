2021申請入學決勝關鍵！七大書審面試秘技大公開
【文／謝維容】
面臨升大學關卡的高三生，是舊課綱的最後一屆，
由於甄選入學制度為銜接108課綱而有調整，
現在勢必要一股作氣，把握機會進入目標校系。
抱著破釜沈舟的決心，用書審資料鋪陳你的就讀動機，
在面試時展現你的個人特質。大學教授和高中老師面授機宜，
教你善用時間，安排升學行事曆，讓你掌握必勝關鍵。
今（2021）年的學科能力測驗是採用舊課綱的最後一次，甄選入學制度上也為銜接108課綱而有調整，學測考試科目五選四、五選三的校系增加，個人申請、繁星推薦名額占比變多。
從申請入學制度分析，自從2019年開放五選四後，不少校系直接改成五選三，有超過四成校系只採三科。台南女中教務主任胡瑞原指出，這表示比起成績，大學更想透過在校成績、書審和面試了解學生的特質和學習態度。因此申請時須緊抓甄選與指考等其他入學管道的不同之處，也就是展現學業成績以外的亮點，製作書審與準備面試。
研究校系 更要探索自我
甄選入學的第一步，清華大學招生策略中心助理研究員彭心儀指出，是「研究校系、剖析自我」。高中生申請大學不僅是校系挑選學生，也是學生在挑校系。入學前兩方先透過校系官網、書審等資料互相認識。她形容，「就像交朋友」，大學端會透過書審和面試去看學生，學生也要先調查你想讀四年的科系有哪些特質與自己相符，兩方的友誼才會長久。
彭心儀建議學生及早思考自己的人格特質，對哪些事情最有興趣。最簡單的測試方法是，「回想你做哪些事情的時候會做到忘記時間」，找出個人發展與校系學習內容的共通項目，凝聚就讀動機。
她過去碰到不少學生按照家長的安排填志願，入學後就想休學或轉系，所以「不只是學生要思考哪個領域最適合自己，家長也要願意放手。」
對學科的興趣不能只是嘴上說說，教授更想知道學生有沒有深入探索，參與活動。「如果你真的想進我們系，我們會預期你曾做出某些努力。」彭心儀解釋，教授都知道高中生的時間有限，因此慎選一個領域，專注於一兩次競賽，完成作品，就足以證明自己對此有興趣，有能力做到時間分配並達成目標。
證照、活動紀錄 佐證個人特質
除了與科系相關的能力，外語、人際溝通等軟實力也受不少校系喜歡。彭心儀說，招生策略中心分析數據發現學生入學後的表現和英文成績呈現正相關，因此會參考學生的英文在校成績。且英語好也代表學生能跟上大學課程讀原文書的需求，不妨在資料中附上英語能力證明。到了大學還有許多小組報告、團隊合作機會，附上體育競賽、擔任社團幹部等活動紀錄，佐證自己擅長團隊合作，也是教授所樂見。
若具備跨領域學習經驗，也能適度展現。不過彭心儀補充，教授希望看見的跨領域能力並非指在各個領域表現都非常好，「我們不會要求高中生十八般武藝樣樣精通，只要在單一個領域專精、對另一個領域有創新想法，表現出你有舉一反三的能力就很棒了。」
就算高中三年準備充分，書審仍是教授建立學生印象的第一關，最忌諱草率。彭心儀和台北教育大學教育系助理教授賴秋琳都直言，學生有沒有花心思做書審、是否經過補習班或家長潤飾，教授一眼就能看出來，要用心準備。
胡瑞原和延平高中國文科教師詹志超，常提醒學生不要等高三下學期開學再做，放寒假時就應先梳理高中三年間的學習紀錄。「先看學校要求的分類，按照社團、競賽、幹部等主題來整理，等學校公布書審項目時就比較好做」，胡瑞原說。
與製作書審資料需要同步進行的是填寫志願，每個學生有六個志願可填，不少學生會先拿學測的成績進行落點預測後，再決定填寫的學校。
不過胡瑞原提醒，學測改為五選四和五選三後，落點預測變數更大，比起選定學校，他更建議參考學校範圍即可。
比如確定成績可申請上中字輩的大學，就在此範圍內選擇感興趣的校系。也無須因為成績達標，就申請自己不感興趣的學校，詹志超也強調志願「不能隨便選，一定要選上了之後能接受的。」若隨興填入一定會上的學校，錄取之後反而會徒增是否要報到或報名指考的困擾。
撰寫書審資料時，賴秋琳建議學生從「有哪些個人專長符合系所特點」下筆，且務必到各學系的官方網站，確定校方是否規定書審的既定格式，要求哪些必備資料。詹志超則認為，「想像你要說一個故事給教授聽，展現你的目標和企圖心，讓他對你產生興趣，願意面試或錄取你。」
展現企圖心 強調就讀動機
彭心儀則說，她最想透過書審知道學生的就讀動機，「我想知道你入學後預計達成什麼任務，解決哪些你觀察到的問題。」曾有個申請清大動力機械系的學生，說想學AI解決酒駕的問題，「有這個明確的目標，我們就有信心學生入學後會為了目標去投入學習，更願意錄取他。」
書審內容方面，胡瑞原建議讀書計畫可從科系的「課程地圖」切入，先說明讀大學後有什麼目標，解釋該系有哪些課程能幫助自己達成，展現對科系與學校資源的理解。自傳則要強調自己的個性為什麼適合讀該系，「我遇過有個學生想讀獸醫，就在自傳提到她在家裡浴室養綠鬣蜥，證明自己從小跟動物的接觸。」
描述要具體 排版展現邏輯
另一個必須強調的重點是活動經歷，如競賽、社團經驗、志工參與等，「活動貴精不貴多」，賴秋琳笑說，「書審的厚度不會加分，我們要看的是內容。」彭心儀以競賽舉例，不需要大量參加同類型的不同競賽，舉出一到兩次的得獎或參賽經驗，就能證明你在這個領域有長期的投入且夠傑出。
詹志超補充，提到活動經歷時不要用空泛的形容詞，具體描述自己做了哪些事，藉由活動呈現出自己哪些優點與興趣，如果能連結到校系更好。活動慎選幾個與科系相關的，說明進行時曾遇到哪些困難、如何與團隊討論後提出行動方案，教授就會知道學生會反思，且對科系領域有長期關注。
為了讓教授更快速掌握書審內容，詹志超常提醒學生注意排版。照片精選與活動高度相關的即可，善用顏色區分不同區塊，文字顏色控制在三種以內避免內文太花俏，標題更是畫重點的好機會。「把小標當成該段落的主旨，比如『當選社長：養成自主獨立』就會比『社團經歷』還要好。」
彭心儀也更建議學生掌握資料組塊（chunking）技巧。將相關資料組成區塊，以標題和表格等方式分清不同區塊間的邏輯關係，「資料有邏輯性，我們讀得比較清楚，對你的印象也會更深。」
書審內容不只會建立教授對學生的第一印象，更會直接影響學生在二階面試時的表達。
面試自然應對 注意基本禮儀
彭心儀常會從書審中找面試問題，「曾有學生在書審中詳細描述入學後的讀書計畫，但面試時一問，細節和專有名詞都講不出來，對他的印象就會大打折扣。」賴秋琳也會要求學生補充書審中提過學習過程的小細節，以掌握學生是否在過程中有所反思、是否曾面對失敗，又如何改善當時遇到的問題，了解學生的人格特質。
彭心儀也提醒學生面試當下要聽懂教授的提問再作答，很多學生沒聽完題目就講一大堆，變成答非所問，「因此我們會透過面試觀察學生是否能快速抓到問題重點、有條例整理資訊並回答，或願意承認自己的不足。」
另一個常見的是情境題與時事題，賴秋琳曾對想當老師的高中生拋出如何應對家長對授課內容的詢問，或如何安撫低年級學生哭鬧等情境題，問學生要如何應對。她建議學生不要害怕做出錯誤回答，誠實反應即可。「我想知道你能不能思考並排除問題，很多學生會怕錯不敢講，但這種問題沒有對或錯，展現你的反應和思考方向就可以了。」
除了準備面試內容，詹志超也常發現學生需要練習儀態、表達等細節。「穿著不要太隨興、進門要問好，回答時直視教授、坐姿要挺、不要不懂裝懂，這些基本事項還是要注意。」對此彭心儀建議學生找同學或老師練習，並把過程錄起來，以反省內容是否足夠充實、口語表達是否清晰。
大學以甄選入學選才，就是希望找出有學習動力，性格也適合的學生。「我們不要求你的學科成績頂尖，只要具備系所著重的能力就好，我們更希望錄取有目標的學生。」賴秋琳說，想進入目標科系，最大的關鍵仍是發掘自我、適性發展，「從小就探索自己的興趣，好好接觸，自然在未來就會替你開闢一條路。」
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