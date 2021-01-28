張倚奇挖掘桌遊新價值 入選富比士傑出青年

【文／王彤方】

「天黑請閉眼，狼人請睜眼，狼人請互相確認身分⋯⋯」在近期人氣居高不下的桌遊「狼人殺」中，若是想在遊戲中獲勝，狼人要殺死平民，平民則要找出誰是藏在其中的狼，兩方陣營互相欺騙，趣味性、互動性高，帶起一股桌遊熱潮。桌遊店一間間開設，連電視節目都設計桌遊單元，這些引人入勝的桌遊，都是「桌遊設計師」的精心傑作，這個職業也開始受到矚目。

去（2020）年29歲的哿哿設計有限公司創辦人張倚奇，本身就是桌遊設計師，從熱愛桌遊到動手設計，憑藉桌遊作品「咕啾咕啾」入選美國權威商業雜誌《富比士》亞洲30歲以下傑出青年 （30 Under 30 Asia 2020），也是藝術領域中唯一一位獲選的台灣人。她笑著形容入選富比士的心情，「壓線抵達，可以安心過30歲生日了。」

父母為桌遊代理商，張倚奇從小在各類桌遊、益智遊戲中長大，潛移默化下，培養出對桌遊的熱情。

大學時赴英國就讀工業設計，並取得中央聖馬丁藝術與設計學院碩士學位。畢業後，她回國成立哿哿設計，並接手家中事業，走上二代轉型之路，挖掘桌遊的價值。

不畏質疑 自創桌遊闖出名號

回憶起「咕啾咕啾」的誕生過程，張倚奇說，在設計初期，她希望這是一款簡單的小遊戲，就算沒接觸過桌遊的人也能迅速上手。她開始在腦中回想曾玩過的遊戲，並列出所有可能性，如在桌面上的擺法、拿手牌、獲勝的方式，再使用刪去法篩選出適合的遊戲方式。

張倚奇接著談到產品包裝，她期望能打破桌遊一直以來的框架。桌遊長久以來最為人詬病的就是過度包裝，包裝越大定價才能更高。她試著改變這種既定模式，於是縮小包裝，設計成圓形卡牌。雖然當時受到許多質疑，但她仍認為這樣是正確的。

經過多次反覆的修正，最終「咕啾咕啾」成為一款手掌心大小、方便隨身攜帶的桌遊。圓形卡牌上印著色彩鮮明、造型獨特的水果圖案則是張倚奇的姊姊所設計。遊戲玩法相當簡單，類似撲克牌的「心臟病」遊戲，需要玩家發揮觀察和反應能力。

玩法為每個人輪流出一張牌並且照著順序喊出，若正巧出的牌和喊的數字相同，所有人皆須把手蓋到牌上，速度最慢成為輸家。有別於心臟病只要專注於一組牌，「咕啾咕啾」需要辨識的水果卡牌不只一組，玩家需要全面觀察情勢，遊戲的興奮和刺激感可以持續更久。

2017年，張倚奇前往埃森桌遊博覽會（ESSEN SPIEL）參展，努力推廣「咕啾咕啾」。在沒有國外資源下，報名、攤位設計都得靠自己獨力完成。當時，有位女性買了一套「咕啾咕啾」，卻因圓形包裝太過迷你而滾走，再次回來攤位購買。沒想到，這位女性正是知名桌遊代理商Gamewright的職員。

或許就是因為任性地堅持小尺寸設計，「咕啾咕啾」才得到美國最大桌遊代理商Gamewright的青睞，並賣入450間全美最大連鎖書店 Barnes & Noble。張倚奇笑說，「認真做事的人最後一定會被看到 ，如果你看到價值，一定要任性地堅持。」

張倚奇（中）向來自世界各地的桌遊愛好者介紹自己設計的桌遊「咕啾咕啾」。（照片提供／張倚奇）

靠遊戲發聲 改變社會

身為桌遊設計師，張倚奇不僅專注於設計，她也多方尋找合作單位，挖掘桌遊價值。對她來說，桌遊不是產品，而是媒介。「如果以將桌遊視為產品作為出發點，會被侷限住；但若是將它作為媒介，便可以透過桌遊去傳遞訊息、幫助各個族群。」

張倚奇的桌遊設計工作分為兩部分，一部分是與單位合作，重製、設計包裝、洽談版權：如與陳澄波文化基金會合作，將國外著名的桌遊「現代藝術」改版，開發台灣的「現代藝術－陳澄波版」。以及與台北市立美術館合作，為畫家郭雪湖的畫作《南街殷賑》，設計量身打造的桌遊，傳遞台灣藝術之美。

另一部分則是與姊姊合作，從零開始設計遊戲、包裝的桌遊，像是「咕啾咕啾」，以及即將上市的另一款產品「Nice to Meet You」。

張倚奇形容，「桌遊就是我的發聲平台。」如同她申請《富比士》亞洲傑出青年時，回答「為何想要入選」這題時說的：「當我有知名度時，我便能利用我的影響力、聲量去試著改變社會。」接下來她也計畫與失智症權威醫師合作，創作出專屬於失智症患者的桌遊。

對於未來，張倚奇鼓勵對桌遊產業有興趣的學生，要多了解桌遊，但是想法不要被受限，發掘新的可能性。她說，設計思維是桌遊必須具備的能力，有些遊戲設計師對遊戲相當具有熱情，卻找不到設計核心。「不要因為現在的桌遊，就侷限住未來的桌遊樣貌。」

About 張倚奇

出生：1990年

現職：哿哿設計有限公司創辦人

學歷：英國中央聖馬丁藝術與設計學院碩士

經歷：國立臺灣大學臺文所桌遊應用講師、GEGE GAME LAB召集人

獲獎經歷：《富比士》2020年亞洲傑出青年