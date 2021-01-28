華盛頓中學輔導主任陪孩子發現自我 作學生前進國際的最有力後盾

【文／賴亭宇】

華盛頓中學國際部升學輔導主任林佳佳，率領「中西合璧」的教學輔導團隊，致力營造跨學科的雙語環境。不錯過每位學生的潛能，為將來海外留學打下良好基礎，更為登上國際舞台做好準備。

肺炎疫情擴散全球，台灣防疫成果一枝獨秀，「身為學生除了配合防疫政策，還有什麼能做的？」抱著這樣的想法，台中華盛頓中學的學生畫了一組英文LINE 貼圖，傳達「Taiwan Can Help」理念；上課時，更在外籍教師的帶領下分組討論，用英文比較COVID-19與SARS、MERS的差異，涉獵英文醫療知識，一邊學習一邊關懷世界。

像這樣以真實世界為根基，結合時事議題、生活、英語與各科知識的跨領域學習場景，在華盛頓中學不時上演；其中，國際部更支援學生的生涯探索與海外升學輔導。

以2019年來看，華盛頓國際部學生就錄取了全世界近百所大學，遍布四大洲，包括英國、美國、加拿大、澳洲、瑞士、日本、義大利、馬來西亞及阿拉伯等十多個不同國家的知名學府，更累計獲新台幣4600萬元獎學金，令人刮目相看。

亮眼佳績的幕後推手，正是華盛頓中學國際部升學輔導主任林佳佳，學生口中親切的Jessica。她率領「中西合璧」的教學輔導團隊，致力營造跨學科的雙語環境。同時真心關切每一位學生的成長歷程，不錯過每位學生的潛能，為將來 海外留學 打下良好基礎，更為登上國際舞台做好準備。

因為優異的海外升學成果，林佳佳去年還受加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia, UBC）之邀，出席國際交流會議分享升學輔導心得，是25位與會代表中唯一的台灣人。特別的是，她的主修不是教育而是音樂。令人不禁好奇，她的秘訣到底是什麼？

「還有什麼是我能做的？」林佳佳總在引導學生思考這個問題。她認為，國際教育的首要任務是啟發學生的國際觀，「如果他們發現自己能在不同領域有貢獻，自然會找到學習的動力。」

用心找出每個學生的亮點

「你在學校走一圈，可以看到學生跟外師一起種菜，收成後煮一桌異國料理宴請大家，還有騎腳踏車、去溪邊抓魚，演奏樂器、唱歌跳舞，訪問在地長輩口述歷史⋯⋯」林佳佳如數家珍地分享華盛頓國際部的跨領域課程。

「所以我們的外師都很『斜槓』」，林佳佳笑說，華盛頓國際部的外師有人會釀啤酒、有人會踢足球、有人擅長營養學、有人懂報導寫作，能引導學生在雙語學習中探索不同興趣。「每個人身上都有不同的亮點，即使是學科成績表現普通的孩子，做自己喜歡的事也會變得很耀眼。」

林佳佳以美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）畢業的校友張浩偉為例，「他高中時數學不及格，但在美國大學四年就念完金融與人類學雙主修，還副修經濟學、心理學及地中海古文明歷史。」她表示，張浩偉學業受挫，但多才多藝，喜歡音樂、籃球、日本劍道，還參加模擬聯合國，對歷史也很感興趣。

「我們不要求他專心讀書、別搞這些有的沒的，反而是陪他嘗試各種才藝，還鼓勵他創劍道社、當社長。」興趣廣泛的張浩偉在華盛頓中學接觸統計學課程後，發現「原來數字很好玩，不是只有冷冰冰的公式」，於是開了竅，找到學習動機，功課也突飛猛進。

與學生共同參與流浪狗志工活動，引領學生接觸課程之外的活動，多方嘗試不同領域。（照片提供／林佳佳）

因緣際會 開始海外升學輔導

林佳佳認為，成就感要從生活周遭獲取，「你會拉小提琴，我不一定有辦法讓你登上小巨蛋，但我會幫你錄專輯和老師同學分享，跟你分享大家的回饋。」她也形容，升學輔導的另一個角度，「不過就是在幫學生做紀錄」。觀察每個學生平時的興趣、學習狀況，並傾聽、了解他們的個性，透過學習歷程的累積，打造最適才適性的生涯計畫。

大家可能會想，不管怎麼說，海外留學還是少數人的專利吧？但在林佳佳心目中，有沒有動機才是關鍵，她自己就是最好的例子。

林佳佳分享，自己從小就讀音樂班，「我們家經濟曾有狀況，雖然讀音樂很花錢，但媽媽不讓我放棄，她告訴我：『教育是最值得的投資。』一直苦撐著支持我更上一層樓，所以我真的很努力。」

「同學上下學都是名車接送，我則搭爸爸的貨車，買一把最便宜的琴都要想很久，但我已經覺得很奢侈了。」在林佳佳優雅氣質中，幾乎看不出艱苦的痕跡，只能從她善解人意的溫暖中略窺一二。

在苦練之下，當年還是中學生的她，便開始擔任中提琴首席，代表台灣樂團出國巡演，見識到更寬廣的世界，讓她有了海外留學的念頭。

「很想大學就出國，媽媽也很支持我，但家裡真的付不起學費。」想要拓展視野的心願很強烈，林佳佳靠自己的力量，不但申請上美國印第安那大學音樂學院碩士班，更拿到全額獎學金。

林佳佳因在海外研讀碩士時表現優異，受到華盛頓中學張前校長的賞識，推薦到華盛頓中學擔任輔導老師，嘗試海外留學的輔導工作。起初抱持著試試看也無妨的心情任教，沒想到這一嘗試，就是十幾年。

她表示，留學經驗帶給她很大的改變，「以前我的生活除了練琴還是練琴，出國讓我發現學習可以很自由、很快樂。」也因此，她希望能透過自身的經驗幫助學生，讓更多年輕學子體驗這份珍貴的禮物，這也是她選擇做海外升學輔導工作的主因，「我想對每個孩子說，只要有心想成就自己，你也做得到。」

家長的信任讓她放膽教

「相信你是不平凡的」，這是她會真心對每一位學生說的話，「不要小看學生能做的事，青春有無限可能。」她分享，曾經帶過一名害羞的學生，沒有自信，總是戴口罩遮住半張臉，「連爸媽都拿她沒輒」。

林佳佳觀察到，這孩子喜歡拍照，便送上一台相機，鼓勵她在學校多拍照，也請她協助記錄老師同學的日常。「後來她越來越有自信，當她母親參與學校活動，看到自己的孩子能不戴口罩與人自然互動，感動落淚地告訴我：『從來沒有人能逼她拿下口罩，你是第一個！』」她更笑說，教育的「售後服務」是「終身保固」，許多學生即使早已大學畢業、進入職場，一有生涯規畫的煩惱還是會來請她幫忙。

對林佳佳而言，家長的信任是最好的支持。「我希望老師、家長和學生是黃金三角的關係」，她強調，親師之間、師生之間、親子之間的溝通同樣重要，且青春期的孩子需要更多空間和彈性。

林佳佳不只會向學生解釋「父母為什麼會這樣做」，同時還會和家長溝通「學習不是只有死讀書」的觀念，「爸爸媽媽看到孩子的改變會感動，會更相信孩子，也相信可以把孩子交給華盛頓，讓我們能放膽嘗試各種新事物。」

About 林佳佳

現職：華盛頓中學國際部升學輔導主任

學歷：美國印第安那大學（Indiana University）音樂學院碩士

經歷：華盛頓中學國際部升學輔導副主任、升學輔導員