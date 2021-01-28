選系新趨勢／政治大學傳播學院 養成與時俱進傳播人

【文／謝維容】

科技發展快速、產業不斷變遷，完成單一科系教育的大學畢業生，真的能適應隨時變化的產業嗎？有些大學放寬雙主修、輔修條件，培養學生的跨領域能力；有些大學則設立以培養基礎能力再分流的「不分系學系」，學生不僅養成多元能力，也掌握跨領域發展的要點。

政治大學傳播學院發現，過去分為廣告、新聞、廣播與電視（以下簡稱廣電）三系，或許無法培育出未來所需的人才，轉而成立大一大二不分系（以下簡稱政大傳院不分系）。現在學生以政大傳院不分系的學籍入學、大三從三系提供的兩門學程中擇一主修，再分別拿著廣告、新聞或廣電系的證書畢業。

政大傳播學院大學部副院長、廣告系系主任、同時也是政大傳院不分系系主任張郁敏解釋，學生入學後能取得全院的學習資源，除了六門院定必修，其餘時間開放給學生自由探索，跨領域修習新聞採訪、廣告文案撰寫、電影拍攝等。到大二上學期末，系上辦理分流說明會，由三系主任介紹學習內容、搭配學程與發展方向。

大三進入廣告系的陳冠澄說，政大傳院不分系的課程設計讓他就算入學前已有目標，也會進一步涉略三大領域的知識，等於「要求學生不斷摸索、驗證並找到自己真的想要什麼，能因此更確定方向。」

經過跨領域學習的學生，能培養出快速適應不同傳播需求的能力。張郁敏以廣告系為例，拍攝影音廣告需要腳本，當學生受過廣電訓練，就知道如何撰寫腳本，也清楚如何與導演溝通。若走向新聞專業，則因上過廣告課程、會分析閱聽眾，能寫出更貼近需求者的報導。目前在公關公司工作的陳冠澄說，正因為上過新聞理論的課程，讓他在工作時更清楚如何分析新聞資料、執行調查，以及如何說服閱聽眾。

另一個顯而易見的跨領域優勢，張郁敏認為是人脈。大三分流前，學生有充足時間認識傳播領域的各種人才，課堂做報告時若有新聞採訪、影像製作等需求，「他隨時能找人幫忙或問問題。」人脈的潛力常在學生畢業後獲得完美發揮，特別是政大傳院不分系招收許多國際學生，學生也能跨國創業、合作拍片。

政大傳院不分系鼓勵學生在學期間培養跨域能力，未來能得到更多發展機會。（照片提供／政治大學傳播學院大一大二不分系）

傳播加跨域力 學生成萬事通

在大三分流前，不少學生曾擔心沒有足夠時間養成專業能力，對此張郁敏很堅定地回應，「傳院的課程非常重視實作，我們很強調做中學。」系內設有實習廣播電台、網路電視台、影音實驗室、新聞與媒體實驗室，提供編導表演、製播影音等實作機會，學生即能從中收穫堅實的專業能力。

張郁敏認為，儘管媒介會不斷推陳出新，但社會對於傳播人才的需求不會改變。「不論社會局勢如何變化，都會需要傳播人提供內容並推廣。」

因此政大傳院不分系非常看重學生的思考與自學能力。此外，「傳院一直很重視關心社會。」對社會議題保持敏感，作品才不會與現實脫鉤。「沒有思考，創作就沒有底蘊；不會自學，製作會跟不上新技術。」張郁敏鼓勵學生保有人文關懷，輔以自學養成的技術能力，無論世界如何變動，都能成為產出高品質作品的傳播人。

系所小檔案

系名：政治大學傳播學院大一大二不分系

特色：整合傳播學院學習資源，大一大二不分系招生、修課，大三前依志願申請新聞系、廣告系、廣播與電視學系的專業主修。

生涯進路：傳播相關工作如：記者、攝影、廣告行銷、公關、廣播電視等；或電子出版、數位內容創作等。