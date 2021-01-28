選系新趨勢／東華大學大一不分系 自主學習不忘在地關懷

【文／謝維容】

東華大學設立大一不分系，期望能藉由突破現有的課程架構，讓學生在充分探索自我後，進行跨領域學習。

科技發展快速、產業不斷變遷，完成單一科系教育的大學畢業生，真的能適應隨時變化的產業嗎？有些大學放寬雙主修、輔修條件，培養學生的跨領域能力；有些大學則設立以培養基礎能力再分流的「不分系學系」，學生不僅養成多元能力，也掌握跨領域發展的要點。

坐落在好山好水的花蓮、東華大學擁有寬廣美麗的校園環境，希望每一個學生都能自我實現，因此選才網羅有特殊專才的學生，並設立大一不分系（以下簡稱東華不分系），期望能藉由突破現有的課程架構，讓學生在充分探索自我後，進行跨領域學習。

東華不分系的學生除了要上體育、外語等校定必修，還要修習「創意思考」、「口語表達與禮儀實踐」、「認識花蓮」三堂特色課程。東華大學共同教育委員會副主任委員兼大一不分系系主任廖慶華解釋，「獨立思考是我們希望學生養成的基礎能力，所以課程中會安排上台報告、小組合作的環節，培養學生基本的表達與溝通技巧。」「認識花蓮」則是東華大學因擁有得天獨厚的校園環境、希望學生能在自然中陶冶健全人格而設計的課程。暑假期間學生就會先修課程，走進花蓮鄉里、認識原住民文化，學生能在認識當地人文歷史的同時，反思未來四年的發展方向，達成自我探索。

其餘學分，東華不分系開放讓學生自由選修。由於東華大學是同時具備人文、理工、藝術、管理、教育等領域的綜合型大學，且設有台灣唯一的原住民民族學院，廖慶華很自信地說，不管學生對哪種領域感興趣，一定能在校內找到合適的資源。學生若未找到感興趣的課，也能自己找教授指導、製作專題，產出成果報告後，經校方認定也認列學分計算。

大一就讀不分系、大二分流至國際企業學系的林星剛入學時本來以教育為目標，經過一年的多方面選修與嘗試後，發現自己不適合讀教育系，轉而往商管發展，也順利進入目標系所。

開放自由發展，不等於讓學生孤立無援。東華不分系安排雙導師制度，每位學生能接受兩位班級導師的指導，理工學院、管理學院等七個學院也各派一位老師成為不分系的導師，若對特定領域展現興趣，學生隨時有管道可諮詢。

東華不分系一年級的吳震栩認為，他就是在分流講座與導師課程中得到充分資訊、深入了解系所發展，並朝向目標的教育領域持續進修。「在分流講座中能深入解未來發展、以此選擇最適合系所。」

鼓勵輔修學程 多方發展成通才

廖慶華以「章魚」形容東華不分系的學生，自身具備多種興趣與專業，且對凡事保持好奇心、樂於探索，不會自我設限，而能輕鬆達成跨領域學習。「我們希望學生把六成的精力拿去發展專業，其他四成要多多攝取各方面的知識和能量。」

其實東華大學各系皆提供兩門以上的學程，各系學生皆能跨系修習，就是要鼓勵學生跨領域學習、培養第二專長與整合能力，非常適合東華不分系的學生多方面探索。

廖慶華舉例，就讀藝術設計學系的學生能修讀企業管理學系的策略與行銷學程，將藝術與管理相互搭配，「學生畢業時，除了本系課程，畢業證書上還會列出不同領域學程的學習成果，未來找工作的時候就更方便。」

因為東華不分系給予學生充足的自主空間，在招生時非常看重獨立的性格與自主學習能力。廖慶華強調，「學校能幫助學生延伸發展他們的特殊長才，因此我們更重視學生的內在與學習態度。」學校提供充足的資源，就是要學生敢開口、敢要求，不希望學生凡事都被動等待，具備熱忱與學習態度，更受東華不分系的青睞。

系所小檔案

系名：東華大學大一不分系

特色：延後分流讓學生多認識學習性向及未來生涯。大二後可分流至人文社會科學、理工、管理、教育、藝術、原住民民族、環境、海洋科學共八個學院。

生涯進路： 理工、管理、教育等八個學院所對應的多元領域專業工作者。