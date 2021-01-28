防疫全民注目／臺灣大學公衛系 醫藥人才更搶手

【文／蘇怡和】

隨著全球化、氣候變遷及人口老化，疾病型態出現變化，去（2020）年更因新冠肺炎疫情爆發，公共衛生此跨領域統整的學門開始受到重視。

臺灣大學公共衛生學系（以下簡稱台大公衛系）副主任程藴菁表示：「公共衛生與全民健康息息相關，只是以往大眾對它不甚了解。」她分析此次台灣能在全球疫情嚴峻環境下，有效且迅速地控制疫情並且進行防疫，除了政府機關的資訊透明公開、精準快速闢謠外，還有全民極高的公共衛生素養。

此外，許多公共衛生背景的夥伴在各領域中扮演重要防疫角色，並且與各專業團隊溝通合作，共同扛起防疫重擔，更是抗疫有成的關鍵。反觀，歐美因文化與觀念上的差異，抗拒戴口罩加上醫療體系過載，使得疫情至今仍無法有效控制。

彈性跨域模組課程 增強問題解決能力

公衛系是個高度重視跨領域整合的科系，探究與民眾健康福祉緊密相關的眾多議題。過去課程規畫較注重深耕單一專精領域，從去年秋天起，系上提供八組有彈性的「專業模組課程」，學生可選擇符合自己特質和感興趣的領域，以加強跨領域能力。已經接觸新制課程的學生，普遍反應新的選課模式更適合自己。

新課綱不只追求分數與專業學科，更重視素養。程藴菁表示她的母校哈佛大學許久前即採取全面性審查來篩選學生，除了美國SAT考試、台灣指考以及平時考試，課外活動及人格特質也都納入考量。以公衛系來說，較青睞個性積極、關心公共事務及社會弱勢，並有團隊精神的學生。具有這些特質的學生，將能在跨域知識中享受學習樂趣並找到未來方向，「我們不只重視單一學科表現，觸類旁通的統整能力同樣重要。」

台大公衛系鼓勵學生雙主修或修輔系，也有醫學、農學、法學、商學、社會學等學院學生來雙修或輔修該系課程。在學生面對多元課程時，師長也樂於適時給予指引，程藴菁以自身過去跨科學習經驗，鼓勵學生勇於接觸多面向知識，當觸及面向愈多時，視野便會愈廣闊，看事情更有脈絡性，「這些跨領域的訓練，都有助於增強未來解決事情的能力。」

台大公衛系實習成果海報展，展現學生的各項研究表現。（照片提供／臺灣大學公共衛生學系）

海外實習課程 英語及實務並進

公衛系課程中英文並行，文獻與研究報告更需大量閱讀英文文獻。由於學院中有外籍生及海外交換生，因此課程上、英文學術活動與職涯座談等各種場合中也多有英語互動機會。良好的 英文能力 與學習成效息息相關。

目前在美國就讀博士班的系友洪晨碩表示，不僅求學階段需閱讀英文教材，在業界工作時也常需與外國顧問以英語開會。為此，台大公衛系提供六周的海外實習機會，目前校友足跡已遍及東非馬拉威、西非聖多美、蒙古及加拿大等地，去年美國哈佛大學也提供實習機會，但受疫情影響暫以線上方式進行。

除了掌握英語能力，洪晨碩與同為公衛系畢業的妻子賴思妤一致認為就讀該系最大收穫，就是學習到跨領域的技能，即便兩人現在分別在社會學領域與人因工程設計領域耕耘，但公衛系扎實的訓練，都讓他們在個別專業領域中得以處理複雜的跨領域問題，可說是與其他人最大的差異。

由於具備流行病學與生物統計核心的技能，加上衛生政策及醫療管理、環境與職業健康等跨領域的專業訓練，洪晨碩可快速將公衛技能應用到不同領域，運用基礎技能結合專業解讀族群資訊。他曾在大學及研究所時期結合公共衛生與社會學進行失智症研究，現在博士班的研究計畫則為「新冠肺炎的假資訊傳播過程」，充分將大學與研究所時期所學的公共衛生技能運用在研究主題上。

公衛系最大特色是多元及跨領域學習，能提供廣泛學習內容和探索空間，因此洪晨碩表示，適合想在大學階段學到多重領域並能統整知識的高中生就讀。

值得一提的是，在歷經20年的努力後，去年新冠肺炎疫情大規模來襲時，大眾終於體會公共衛生的重要性。同年五月立法院三讀通過、六月總統公告「公共衛生師法」，今年下半年擬舉辦公共衛生師的「專門職業及技術人員高等考試」，通過後將可取得專技執照。對此程蘊菁表示全系都感到振奮，未來學習涉獵廣泛的公衛系將更有力量擔任群眾健康的保護傘，做好前端的防疫及準備工作，避免醫療照護資源過載，扮演促進群體健康的要角。

系所小檔案

系名：臺灣大學公共衛生學系

特色：著重跨領域統整，學習疾病防治、環境衛生、職業安全健康、食品安全、健康照顧制度、社區健康促進等相關知識。

生涯進路：政府行政部門人員，醫療機構、健康管理及資訊人員、統計諮詢人員等。