遠距溝通日常／中央大學資工系 以AI實踐智慧科技生活

【文／張秋蓮】

隨著AI人工智慧時代來臨，愈來愈多產業導入AI技術，使得AI人才炙手可熱。專長為程式語言設計的資訊工程學系，因而一舉躍升熱門科系，受學生歡迎的程度直逼電機系。

中央大學資訊工程學系（以下簡稱中央資工）教授蔡宗翰表示，AI是近幾年的新興趨勢，目前系上幾乎所有課程或多或少都與AI緊密結合。其中，由他開設的「自然語言處理」、「社群媒體探勘」更是標準AI課程，除了透過電腦理解人說的話、寫的文字，也試圖用AI分析社群媒體的訊息傳播、假訊息偵測，用途相當廣泛。

蔡宗翰指出，就業界趨勢來看，也朝向產業AI化、AI產業化發展。產業想導入AI，以台灣領先或強勢發展的產業較有優勢，如半導體業；而台灣企業創意十足、民眾數位化程度高，可做為創意性AI產業先行試驗場域，AI產業化的發展性也相對看好。

因此資工系畢業的學生，成為各產業搶手人才。有人進入半導體業、一般軟體業，也有人進入金融業發展智慧金融。這兩年來，更有不少學生選擇進入AI新創公司，擔任資料科學家、資料工程師。

重視產學合作 培養就業即戰力

近年來中央資工成為學生填志願的熱門選項，對此，蔡宗翰認為系上循序漸進的紮實課程訓練是最大關鍵。除了學習基本程式語言，中央資工另針對AI人工智慧、資訊安全規畫重點課程，以一套完整的邏輯跟系統來教導學生。尤其是資訊安全，因為人工智慧的運作需要大量資料輔佐，因此如何使用對的方式蒐集、運用與保存資料，以AI興利，亦防AI之弊，是學生一定要知道的基本觀念。

其次，升上大三之後，每一位學生都要做專題，不僅發揮所學，也藉此實踐跨域的能力。蔡宗翰指出，跨域的關鍵在於「你如何將這個領域的東西，用別人可以理解的方式進行溝通。」透過彼此不斷地討論、交流，最後才能做出符合雙方期待的成品。

中央資工相當重視產學合作，教授時常跟企業合作，將企業開出的題目，藉由學術力量完成，並兼具教育功能，讓學生參與。

蔡宗翰舉例說明，系上團隊曾幫中華電信做一個給客服人員使用的客服機器人，先讓AI機器人自動問問題、查找答案，再統整資訊、提供給客服人員作參考。經過以上基礎課程、專題實習與產學合作三階段的訓練，有效提高中央資工畢業生的就業即戰力。

在紮實的課程訓練之外， 英文能力 對於資工系學生而言也相當重要。蔡宗翰說，從大一開始，許多專業學科都是使用原文教科書，到了大三做專題，則需要閱讀大量的英文論文；最重要也最基本的是，「寫程式的時候，學習資料還是以英文最為完備。」

到了大四，學校更規定每位學生都要修一門英語授課課程，除了上課全程使用英語，學生也要用英語簡報、報告，透過這樣的課程練習，對於英語聽說讀寫有一定的幫助。蔡宗翰笑著說，不是要把學生訓練成英語演講者，但是如果學生英文程度不夠，最起碼要懂得自學、要能跟外國人溝通，這樣將來畢業之後到國外工作，才會有更好的發展機會。

蔡宗翰（左二）帶領學生與美國Intel 進行產學合作，拓展視野。（照片提供／中央大學資訊工程學系）

學習力+求知欲 跟上科技快速發展

對於中央資工紮實的課程安排、英語訓練，目前任職於台積電、擔任IT 工程師的系友張博皓就很有感。他認為不論是系上的課程安排、選課資源，甚至是老師與業界密切合作的資源，都為他們帶來很大的幫助，「好處是你可以比較快知道外面在做什麼、知道外面的需求。」他認為這部分對於畢業後與職場接軌相當有幫助。

進入職場將滿一年，張博皓認為除了學校的課程學習，有兩項能力是進入職場後的必備技能。第一是團隊合作的能力，他認為念資工系不論是寫報告、做研究，有時候傾向單打獨鬥，但進入業界之後，如何跟別人的工作接軌、讓別人知道你在做什麼相當重要。

其次是自學能力，身處一個瞬息萬變的產業，要因應職場趨勢、調整工作內容，隨時都會遇到新的問題，「一定要靠自己的自學能力解決。」

對於中央資工培養出來的學生，蔡宗翰很有自信地說「蠻好用的」，像是學習能力、團隊精神，都適合台灣產業的需求。以他與學生的合作經驗來說，學生聽得懂教授的需求、建議改進的技術，也能適時提出反饋，不會堅持己見，這算是一種優勢。

他最後也補充，未來想進入資工系，先決條件是「求知欲」，一定要有發現問題的意願、嘗試去解題的意願；同時，要有好奇心、學習力，「畢竟四年前的AI 技術跟現在又不一樣了。」

系所小檔案

系名：中央大學資訊工程學系

特色：從基礎程式語言到專題研究、產學合作、英語授課，培養學生的跨域軟實力，順利與職場接軌。

生涯進路： 軟體工程師、IT工程師、資料科學家、資料工程師等。