宅經濟崛起／臺東大學數媒系 數位斜槓人才的搖籃

【文／樊語婕】

新冠疫情爆發，衍生在家工作、遠距教學等宅經濟商機，國立臺東大學數位媒體與文教產業學系（以下簡稱數媒系）結合理論與實務，培養具備數位媒體設計及文教產品開發的專業人才，因應後疫情時代宅經濟的新生活型態。

預見數位媒體的趨勢，臺東大學師範學院教育系分拆相關專業領域，於2010年創立數媒系，由於隸屬於校內師範學院，具備數位媒體與文教產業雙軌優勢，學生畢業後不但能夠進入多媒體產業就業、或是自行創業接案；在校期間也能修讀國民小學教育學程、特殊教育學程，朝專業教師邁進。

臺東大學數媒系課程多樣化，培養學生在動畫、遊戲、互動創作、視覺設計等領域的專業，不但是斜槓人才的搖籃，更培養後疫情時代宅經濟的搶手新秀。系主任賀俊智表示，因應宅經濟的發展，畢業校友的職涯更為多元，無論是上班受雇、微型創業或自行接案，都能有不錯的發展。

雙軌優勢落實學用合一

培育學生兼具理論與實務的能力，是臺東大學數媒系的教育重點，因此，從課程設計就落實學用合一，例如在基礎模組必修的23個學分中，規畫包括專題討論與專業實習等課程共8個學分，為學生建構符合產業需求的專業能力。

專題討論已經成為臺東大學數媒系的優良傳統，課程從大二上學期到大三上學期延續共三學期，透過產業實際場域的實作，導入課程學習專業。賀俊智舉例，二上學生學習2D動畫課程，就會連結在地產業，與業主討論引進2D動畫等內容，為企業行銷加分，也增進學生實務應用經驗。

例如去（2019）年臺東地檢署反賄選宣導動畫、今年臺東女孩日「做妳自己．最了不起」動畫短片，都是與在地政府單位合作的成果。「邸TaiDang 臺東駐創／創生基地」也委託臺東大學數媒系為在地小農優化包裝設計，由五位學生，服務六家廠商，還獲得共20萬元製作經費。賀俊智強調，系上的老師會在每一門課程中觀察、引導學生，挖掘每位學生在不同專業領域的興趣與優勢，串聯適當的產學合作，給學生更多在實際場域發揮的機會。

由於擁有臺東地區獨大的學術地位，臺東大學數媒系享有優渥資源，並致力於回饋在地、帶動地方創生，「接地氣」成為系上教學的特色，連結課堂所學、帶領學生實踐USR（大學社會責任）。

而從二上開始學生即可申請進行的必修實習課程，除了系上媒合的實習機會，許多學生更會自行尋找自己心目中的實習單位，過程中就有如提前接受就業面試一般，培養積極主動的特質，實習期間系上老師都會進行實習訪察，確保學生的實習有所收穫。

臺東大學數媒系專題課程配合USR到富山護魚區實地踏查，獲得最佳的務實學習經驗。（照片提供／臺東大學數位媒體與文教產業學系）

自主學習成長 培養跨界菁英

在英語能力的培養上，由於數位媒體相關的所有工具與軟體都是英文版本，學生自然而然接觸、累積英文實力。例如在3D動畫角色課程中，必須為動畫角色的各部位訂定名字，手肘（elbow）、腳踝（ankle）等英文單字就漸漸熟悉。

賀俊智笑著說，「軟體只認英文，使用中文存檔就會出問題，也算是另類強迫學生學習、應用並漸進強化英文。」而國際研討會、姐妹校交流、交換學生等，再加上學校訂定 TOEIC 550分的畢業外語能力標準，都成為提升英語能力與拓展國際視野的優勢。

雖然僅有六屆畢業生，臺東大學數媒系已經培養許多跨界菁英，例如第三屆校友張虔祥畢業後進入成功大學工業設計研究所就讀，目前是博士班二年級學生，並在系上兼任講師，還計畫在明年創立「智遊科技」，鎖定高齡復健輔具商機。

回首在數媒系的學習，專題討論培養設計、行銷、溝通等多元能力，讓他畢業後能悠遊於數位媒體、工業設計、教育、醫療照護、新創事業等各式領域。

在英語學習與國際鏈結部分，臺東大學數媒系擁有優良的傳統，學生自發成立英文學習社團，每周分享一部英文電影，不斷墊高英文實力。2016年系上首次主辦國際級大型活動「感性與創意實踐研討會」，透過上台發表、官網設計等歷程，為學生增添英語實戰力。張虔祥分享，「大學期間奠定的英文基礎，讓我現在不論與外籍學生互動、全英語授課、參與國際研討會發表論文、創業全球行銷等，都得心應手。」

賀俊智強調，勇於表現、對藝術設計有興趣的學生，都很適合來到臺東大學數媒系就讀。

系所小檔案

系名：臺東大學數位媒體與文教產業學系

特色：以講述、觀摩、實作、產學合作等方式，培養學生兼具理論與實務的專業能力，累積學習成果與經驗。

生涯進路：數位媒體設計、行銷設計、文教產品開發、文教產業經營、教育訓練等。