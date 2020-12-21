把握實習機會、課外自學累積英語力 赴澳洲圓留學夢

【文／林郁宸】

向來擁有南半球麻省理工學院之稱的澳洲新南威爾斯大學（The University of New South Wales，簡稱UNSW），是澳洲與全球許多菁英學子的升學首選。現就讀UNSW電腦科學系二年級的王詠正，喜歡下廚，原本想去瑞士念餐飲，後來因學費昂貴打了退堂鼓，但也就此在心中埋下出國念書這個小小的種子。

下定決心到海外念書後，王詠正開始準備海外申請，另一方面，他也不想放棄學測，雙重考驗對於當時念高中的他而言是個不小的壓力。

他回憶起這段令人痛苦的往事笑著說，「記得當時考完學測，馬上就是畢業旅行，但補習班剛好又在考學測當周開課，還規定一周要交八篇文章，為了不分心準備學測，我只能在畢業旅行寫完那八篇作業，然後畢業旅行結束馬上提著行李去補習班報到。」對他來說，為了追逐夢想，在緊要關頭的當下，一分一秒都不能浪費。

所幸他努力不懈，讓自己的英文能力有相當不錯的進展，從高一時的CEFR（歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構） B1程度逐漸進步到C1，也讓他在三年後同時申請上UNSW電腦科學系、澳洲蒙納許大學（Monash University）資訊科技系和中央大學資訊管理學系，成果相當豐碩。

模聯開拓視野 培養思辨力

「模聯也是幫助我增進 英文能力 的方式之一。」王詠正國三時曾與朋友在學校創辦模擬聯合國社，高中持續參與模聯，不僅開拓了他的國際學習視野，讓他學會用不同的角度看世界，也間接培養許多軟實力，如口語表達、團隊合作和邏輯思辨能力等，對於申請學校帶來不小的幫助。

赴澳前，王詠正先在中央大學資訊管理學系讀一學期，除了體驗台灣大學生活，也想藉此確定自己想去國外念書的想法是否正確。因此，進中央後他參加各種社團，包括國際經濟學商學學生會（AIESEC）、模擬聯合國，以及直至澳洲仍持續參加的世界台灣學生聯合總會，加入他十分感興趣的行銷組，負責宣傳活動、擬定營銷策略，並在今（2020）年正式接下行銷長的職位。

「我朋友常笑我說：『你就是沒有要放過自己，才會把行程排得這麼滿。』」在中央念書時，常跑社團的王詠正曾創下一整天連續開會八小時、一星期參加13場會議的紀錄；到了澳洲，就算課業繁重，他依然參加許多課外活動，甚至身兼四份工作，樂此不疲。

在他眼中，沒有隻身赴澳洲求學的無助與徬徨，反而流露出更多對學習的熱忱與樂趣。

儘管錄取新南威爾斯大學、頂著澳洲名校光環，王詠正的學涯並非就此一帆風順。他說，澳洲並非大家想像中的留學天堂，不僅競爭激烈，課業也十分繁重，讓他剛開始上課時，也花費一番功夫適應如此緊湊的留學新生活。

不同於台灣的學習模式，澳洲開學第一天就有功課、且每周都有考試，一周大約有500頁的簡報要複習，「我之前在中央上了一個學期的課程，澳洲大概五、六個禮拜就上完了。」

高中三年活躍於模擬聯合國的經驗，讓王詠正（左三）培養許多日後相當受用的多元軟實力。（照片提供／王詠正）

活動中探索自我 找到志向

王詠正說，每次參加活動就是在替自己累積人脈，因為自大二起，幾乎所有學生都會開始搶實習機會，替未來職涯準備，是很重要的學習場域。

他先通過系上錄取率不到20%的系學會， 加入project部門的網頁組負責架伺服器、處理資料庫等後端工作，這對於只接觸過HTML、CSS 語法、UX／UI 設計的他來說是一大挑戰，幸好學長姐都很樂意慢慢教導和幫助他，確實加快他在這個領域的學習能力和吸收速度。

而後，他更在學長的介紹下，進入澳洲一家名為Bundy的新創公司實習，負責品牌管理與重塑。王詠正說，「我會學行銷是因為我喜歡研究科技和人、人和商業的互動，上大學開始大量課外學習後，才發現有好的英文底子對自己的幫助很大，像我學行銷、寫程式、設計，都是用英文自學的。」

王詠正從小就對科技很有興趣，卻因成績不好，總覺得自己沒有能力、也不敢奢望未來會有相關發展，更曾疑惑過讀書的意義。

如今的他，因為勇於嘗試，找到人生想努力前進的方向，他鼓勵學弟妹要積極把握機會探索，「遇到不喜歡的事就馬上喊停，多利用課外時間培養第二專長，從能幫助他人的角度和能讓自己有所成長的領域去規畫職涯。」

未來，他期望能結合這些年的學習經驗，在喜愛的資工、設計領域中，走出一條屬於自己的路，並將一路上得到的幫助回饋給更多人、貢獻所長。

About 王詠正

出生：2001年

學校：澳洲新南威爾斯大學電腦科學系二年級

經歷：澳洲Bundy公司實習生、世界台灣學生聯合總會行銷長、國際經濟學商學學生會（AIESEC）、中央大學模擬聯合國社