後疫情時代最具潛力科系！宅經濟、遠距溝通、醫療話題正夯

【文／張秋蓮】

一場疫情，世界變得不一樣。

面對面的接觸變少，便利的國際往來也止步，

在家上班、線上學習成了生活的一部分；宅經濟躍上檯面，醫療更是找出疫情解方的關鍵。

面對疫情帶來的瞬息萬變，即將踏入大學校園的你，該如何選擇理想校系，才能在變動的世界找到實現自我的舞台？

一起從疫情帶來的宅經濟、遠距溝通及醫療需求切入，解析未來的熱門科系，找到生涯發展的方向。

新冠肺炎疫情讓每個人的生活樣貌徹底轉變。為了減少接觸，盡量避免出門用餐，打開手機App，美味餐點就送上門。各企業實施居家上班，工作時面對的是網路視訊，學校也紛紛採用遠距線上教學。這些不會只是今（2020）年的生活日常，而可能成為未來趨勢。身為準大學生，不得不意識到疫情帶來的劇烈變動，並從中思考未來的學涯路與職涯方向。

後疫情時期，前進熱門行業。（製圖／English OK）

後疫情時代 資訊科技是關鍵

選擇大學志願，何謂「對」的科系向來沒有標準答案。不過除了考量自身興趣，科系發展性與職場趨勢確實是關鍵因素。104資訊科技資深副總經理暨人資長鍾文雄認為，隨著大數據、5G時代來臨，資訊科技已成為社會發展的主軸；因此，未來大學選系，「不管選擇任何科系，你都要能跟資訊科技連結。」

「疫情期間，最賺錢的就是平台經濟。」鍾文雄發現，不論是平台經濟、遠距溝通都因疫情獲得很大的發展，而背後支撐的關鍵就是資訊科技。餐飲業跟外送平台、電子商務結合出現新商機，純網路銀行也將於明年正式上路，勢必為電子商務、電子支付迎來另一波高峰。即使未來疫情緩解，遠距溝通也已成為日常，創造良好的通訊品質，透過視訊、順利交付任務，也是未來發展的焦點。

隨著疫情發展，電子商務、遠距通訊與醫療領域的人才都炙手可熱。根據104 人力銀行2020年第三季職缺數統計，半導體、AI、5G電信、電子商務、生技醫療職缺數皆大幅成長；就勞動部109年第三次人力需求調查來看，疫情催化宅經濟、遠距商機，電商、外送平台、電玩遊戲蓬勃發展，也帶動半導體、資通訊及5G應用升溫，其中包含電子零組件、電腦電子產品、金屬製品等製造業，預計增加一萬四千多名人力，為所有產業別之最。

鍾文雄建議，在這個由資訊科技主宰的世代裡，大學選系與發展性的考量一定要跟資訊科技產生連結。他舉例，104人力銀行近來發現教育科系人才的薪資與職缺數皆成正向發展，就是因為教育學習已經與科技連結，發展出線上學習；而碰上疫情之後，數位學習正好符合各界需求，成功跨域轉型。

後疫情趨勢人才領域與科系選例（製圖／English OK）

活用數據力 洞察未來脈動

後疫情也催生宅經濟現象，東吳大學巨量資料管理學院副教授胡筱薇強調，加速其發展的背後推手就是數據力。「過去工業時代，誰挖到石油誰就是大戶，現在數據時代，誰擁有數據誰就是大戶。」

因此，想在資訊科技浪潮下成為職場渴求的人才，擁有「數據力」就等於手握理想職缺的入場券；而想培養數據力，可選擇統計、應用數學與資訊管理等科系。若尚未找到確定發展的領域、產業別，也可選擇進入像東吳大學巨量資料管理學院這類採大一大二不分系、專職培育數據力的校系；到了大三，再朝有興趣的領域跨域發展，鑽研法律大數據、醫療大數據，然後到企業實習，進一步確立志向。東吳大學巨量資料管理學院成立至今已邁入第六年，胡筱薇觀察發現，熱情與跨領域是數據人才的必備能力。

她特別強調，若對這個領域沒有熱情，是走不遠的；其次，跨領域能力也很重要，「你會比較能夠理解跟你在不同專業領域的人的思維方式，當你能跳脫框架、理解與別人在不同思維之下的差異，你才能活用數據。」

胡筱薇認為，未來不論想投入AI、雲端、資安等技術領域，或是醫療、健身等應用領域，數據力都是其中的關鍵能力；而且透過數據，也能有效地解決組織裡溝通不良的問題。例如行銷人員在乎的是投放廣告的具體效益，可以透「服務滿度意提升1％」、「廣告成本下降20％」等具體數字，讓資訊人員了解原先的目標設定。

中正大學電機工程學系與通訊工程學系舉辦電機通訊軟體競賽，展現參賽隊伍的創意與團隊合作能力。（照片提供／中正大學通訊工程學系）

多元溝通力 打造科技時代優勢

隨著通訊技術的進步，人跟人之間的溝通模式，從2G 時代的電話語音發展成視訊通話，中間歷經3G、4G來到5G，甚至有人開始討論6G。中正大學通訊工程學系教授暨系主任劉宗憲表示，通訊是一個很有挑戰性的領域，當市場需求一直在變，鑽研通訊領域的人能否隨機應變至關重要。

如今，市場不僅進入5G時代，更因疫情加速遠端視訊、線上學習的發展。就技術面而言，如何提升溝通效能、維護資訊安全成為當務之急，因而連帶推動5G產業鏈、AI相關職缺需求。劉宗憲解釋，在資通訊的世界裡，若想走硬體，可朝電機、電子相關科系發展；想走軟體，可朝資工系發展，而通訊則結合兩者發展出更好的系統。

中正大學通訊工程學系最近一次的學生企業參訪計畫就以5G、AI為主題，早上先到AI晶片公司，參觀人工智慧晶片與系統的設計；下午則安排學生到號稱擁有全台灣最好5G體驗場的「中華電信學院」參訪，劉宗憲表示，這次的活動安排相當受到學生喜愛，因為5G、AI是當前最熱門的話題。

面對未來有計畫朝通訊領域發展的學生，劉宗憲認為通訊專業知識是基本功夫之外，科技英語能力也很重要，「良好的 英文能力 能幫助你隨時吸收最新的國內外通訊技術。」此外，建立與他人溝通合作的能力也很重要，畢竟電信網路是服務業，必須學會從消費者的需求來設計電信網路、提供電信服務。

當遠距溝通成為未來趨勢，在技術發展之餘，鍾文雄特別提醒，每個人都必須具備科技工具的使用能力。生活上，可隨時透過數位學習上課或進修；工作上，遠端視訊會議也將成為職場必備技能，懂得運用遠距溝通帶來的便利性，身處資訊科技時代才不會被淘汰。

交通大學博愛校區智慧醫療推動中心模擬病房，作為教授與廠商的試驗及合作場域，確切掌握臨床需求。（照片提供／交通大學智慧醫療推動中心）

協調理解力 推動跨領域合作

疫情也讓醫藥衛生再度成為顯學，醫療與資訊科技結合的智慧醫療，也成了當紅炸子雞。交通大學副校長暨智慧醫療推動中心主任林奇宏以「分久必合，合久必分」為趨勢作註解，認為眼前走到了一個醫界跟產業界必須整合的轉捩點。許多半導體產業的人看到未來的趨勢脈動，紛紛開始投注心力於智慧醫療；尤其疫情發生之後，因智慧科技的進步，讓醫療趨勢朝有系統的隔離、記錄足跡與健康、透過數據預測風險的方向發展。

然而，醫界與產業界身處不同的專業領域，想進一步結合容易遇到障礙，也就是所謂的筒倉效應（Silo Effect）。他舉例，假如今天業者開發出能隔空量測血壓的技術與器械，想介紹給醫界使用，醫生一定會產生疑問，「量100次會錯幾次」。畢竟任何醫療行為，關係病人安全、醫療品質，而這可能是開發業者所不了解的。

林奇宏說，交大智慧醫療推動中心目標在於縮短新創產品在臨床上測試的期程，透過模擬病房，讓新的設備能夠真正應用於醫療上，打破藩籬、推動跨域合作與認識，這也是智慧醫療推動中心的價值所在。

未來有興趣朝智慧醫療發展的學生，除了可選擇最近很夯的生物醫學工程學系，醫科與理科的結合也逐漸成為一股趨勢。因此，林奇宏認為具備跨領域的協調、理解能力很重要，「你必須了解別人在做什麼。」此外，英文也是基本必備工具，可有助於未來國際醫療的合作溝通。

在踏入大學校園之前，鍾文雄特別給予高中生三個建議。第一，儘量選擇可與資訊科技整合的科系；第二，可搭配雙修或輔系，讓自己成為跨領域人才；第三，擁有國際溝通的英語能力。上大學之後，不僅許多課程都是使用原文教科書，做專題、報告也需要閱讀大量原文論文；進入職場後，無論到外商公司上班或是與國際客戶合作，擁有良好的英文能力才能暢行無阻。