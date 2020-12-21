18歲扶輪社青少年獨闖異國生活 達成另類成長學分

【文／謝維容】

交換學生在大學生間蔚為風潮，但愈來愈多的高中生等不及上大學，就勇闖海外，以交換學生的身分，在國外學習、體驗風土民情，成為人生難得的經驗。

國際扶輪長期辦理青少年交換學生計畫，提供15至18歲的青少年探索世界的機會。台灣的扶輪社D3501地區主委胡國勇表示，每年皆會送出50到60位不等的學生，前往歐美澳等國家交換。要成為扶輪社派遣的交換學生並不容易，三年內的學科成績不可有三科以上不及格，且 TOEFL ITP 測驗成績需達到一定門檻才能報名。

交換學生在海外，可選擇進入當地的高中或職業學校就讀，並由扶輪社媒合接待家庭。除了最常見的語言不通障礙，還要想辦法跟上學習進度、面對各種生活與社交上的狀況，遇到困難更要想辦法自行處理，在異國感受各種人生初體驗。胡國勇直言，交換學生必須具備勇於嘗試新事物的心態，才能在當地過得精彩。參與2019年交換計畫的扶輪社學生今（2020）年陸續返國，分享他們難忘的經歷，以及擔任交換學生帶來的啟發。

學會用不同角度看事情 他在法國改變人生觀

給人優雅時尚印象的法國，人際交往與亞洲大不同，許多人都要先度過適應期才能進入，到法國交換的桃園南嵌高中郭宸祐卻靠一招，交到比其他人還要多一倍的朋友。

「只要有一個很好的興趣，我覺得都很容易融入，像我就是用體育。」郭宸祐除了練拳擊、攀岩與滑雪，還參加法國的籃球隊，甚至遠征比賽，因此結交不少朋友。且因為隊友多喜歡美國職籃，較不排斥英語，讓他更快適應法國生活。

郭宸祐因參加運動社團，結交法國朋友更順利。（攝影／謝維容）

在校園中，郭宸祐則靠天生的熱情進入班級。其實他是校內唯一一位亞洲人，「同學一開始看我像看動物一樣。」甚至先入為主地認為亞洲人就是日本人，一直對他講日文。不過他也很樂於開個玩笑，把自己是台灣人當成話題切入點，介紹台灣，成為小小外交大使。

一邊忙著社交，一邊郭宸祐課業也沒落後。法國的課程不強調背誦，而是重視學生的表達，使他體會到在台灣不曾接受過的教育方式。以文學課為例，教師提供閱讀素材，與學生討論思考文中要傳達的涵義、想呈現的內容，要學生發表自己的解讀與想法。「台灣上課多是老師講解文章、對內容有固定的解釋，但法國要學生找到自己的觀點，上課有很多互動，而且每個題目都能讓學生去思考。」

「看事情的角度」成為郭宸祐此行的最大收穫，了解事情不只有對錯的二元論，會因觀看角度產生變化。他說自己因個性外向而交了許多朋友，但相對於內向、交到較少當地朋友的交換學生，不能表示他是對的，而其他人是錯的。他看待許多課業或與人相處的事情時，不再只以單一價值觀判斷，改成思索「如何讓自己變得更好」。

About 郭宸祐

出生：2002年

學校：桃園市立南崁高中三年級

交換國家：法國

TOEFL ITP：480分

找交換目標度過低潮 她在義大利建立自信

新竹道禾實驗中學的吳芝穎熱愛藝術與音樂，擁有文藝復興重鎮佛羅倫斯、米開朗基羅代表作「創世紀」的義大利，是她心目中交換國家的第一志願。當她知道目的地是時尚城市米蘭時，更直呼幸運。

然而剛到沒多久，她就因為水土不服生了場大病，後來又因體育課受傷、摔下樓梯、食物過敏跑了許多次醫院，也見識到義大利的醫療。「我和接待家庭的爸爸在醫院等了七個小時！」有趣的是，義大利人大多熱情，大家排隊等醫師，在候診室不知不覺間聊起天來，令她哭笑不得。

吳芝穎熱愛藝術，選擇到義大利交換。（攝影／謝維容）

由於不曾學過義大利文，到當地才趕緊在學校上課補強，吳芝穎花了四個多月才能進行日常對話，讓她深刻了解語言能力對於海外生活的重要性。「接待我的家庭英文不太好，只能比手畫腳或者用翻譯軟體溝通，但翻譯要等，而且溝通上困難的話，相處上也會有障礙。」

學習獨立是吳芝穎給自己的交換課題，脫離熟悉親友身邊、一個人打理生活大小事。雖然曾因想家而心情低落，她會自我激勵，「還沒達成出發前想完成的目標，就別輕易放棄。」所幸後來順利度過低潮，踏上走訪義大利各地的旅程、參觀名勝羅馬競技場與〈最後的晚餐〉等藝術作品。

在義大利的生活改變了吳芝穎的性格，不僅社交能力變好，也知道該如何適度放鬆。「我出國前不是很外向，到義大利後就一直說服自己，要開放、要主動接觸其他同學。」但百分之百的付出不一定總能得到百分之百的回報，即使她主動向同學自我介紹，仍常遇到不知道台灣在哪裡的同學，反覆說明使她漸漸感到疲倦，於是摸索出與人最佳的相處距離。

交換之旅帶給吳芝穎的成長不僅是語言與朋友圈的拓展，更讓她建立自信與開放心胸。「我在國外都撐過去了，回到台灣還有什麼比這個難？」她認為保持開放心態才能在海外收穫滿滿。由於曾擔心不熟悉義大利人的相處方式，貿然接近會使對方不愉快，一度陷入交際瓶頸；但她現在自信地說：「其實我現在覺得這種擔心根本沒必要，不需要配合他們，可以直接以自己的方式行動，跟他們說台灣人就是這樣想。」

About 吳芝穎

出生：2002年

學校：新竹縣道禾實驗中學二年級

交換國家：義大利

TOEFL ITP：450分

高度文化包容帶來溫暖 她養成問題解決能力

得知將到西班牙交換，新竹曙光女中的呂昱霖認真學了半年西班牙文，已可進行日常對話；但前往西班牙加泰隆尼亞省後，她才發現派不上用場，「當地人都講加泰隆尼亞語，我等於要打掉重練。」說起當初發現這件事的晴天霹靂，她還是笑了出來。

不過當地英語水平高，說英語也可以通，幫她更快速適應。兩個月後，她密集學習加泰隆尼亞語，也學會從關鍵字推敲對方的意思，形成對方講加泰隆尼亞語，她以西班牙語回應的奇妙溝通方式。

呂昱霖學習西班牙語，卻沒想到在當地要說加泰隆尼亞語。（攝影／謝維容）

靠地中海的加泰隆尼亞自古就是人口流動頻繁之處，居民組成多元，呂昱霖就讀的學校中有來自摩洛哥與巴基斯坦的學生。與初見面的同學聊起剛到當地的感受、台灣的特色，都是很好的話題。不過她不建議太常講文化衝擊，「我們覺得奇怪的事，他們早就習以為常，講多了容易讓他覺得你在抱怨。」

對於異國文化的高度包容幫助她更快克服思鄉情緒，在接待家庭中也一樣感受到像家人般的溫暖。農曆春節將近時，接待家庭的媽媽見她想家，便提議辦一場中式新年，布置春聯、邀請親友，由呂昱霖下廚煮年夜飯。呂昱霖見到大家嘗試用筷子吃飯、畫春聯，度過難忘的異國除夕夜。

出發前全然陌生的接待家庭，呂昱霖也花了點時間摸索。「雖然會想說我到他們家裡作客，要客氣一點，但有問題還是直接提出，更能找到解決辦法，如果一次爆發出來，反而容易造成不愉快。」發現問題的當下快速反應，找出解決辦法的處事風格，不只是與接待家庭的應對上。她原本被安排到只有60多人的小鎮，過了三個月仍無法適應，便主動與當地接待的扶輪社溝通，更換接待家庭與地點，展開更適合她的交換生活。

回到台灣後，呂昱霖笑說最有感的是好不容易養成的語言能力天天下降。要靠找人聊天，將單字應用在對話中，更能加深對單字的印象，使語言內化成自己的能力。

About 呂昱霖

出生：2003年

學校：新竹市私立曙光女中二年級

交換國家：西班牙

TOEFL ITP：423分

高一進上市櫃公司實習 他因交換找到發展方向

現就讀新竹建功高中一年級的陳閎凱，國三一畢業就到德國讀高中，小小年紀就到異地獨立生活，陳閎凱覺得非常值得。「出國交換讓我對未來的想法更清楚，有更明確的目標，也確定想念資訊工程，計畫到德國讀大學。」

陳閎凱在德國下薩克森邦交換時，上了一堂該邦特有的宗教課程，也成為他印象最深的課。學生要從法律的觀點研究不同宗教的教規，討論基督宗教如何影響現代法律、各宗教間的異同等。「我發現德國對宗教很開放，對異國文化也很包容。像之前難民潮德國就提供難民房子，我住的城鎮裡也有這類型的社區。」這堂課使他發現過去思索宗教議題時未曾想過的角度，體會到德國教育與台灣的不同。

陳閎凱先到德國讀高中，更清楚自己想發展的方向。（攝影／謝維容）

德國教育重視學生的獨立思考能力，因此評量以申論題居多。且他還發現多數學生下課會暢聊當下熱門的國際議題，如美中貿易戰，對兩岸關係有一定程度的瞭解，使他能更自在與同學談論社會議題。

在重視思考能力之外，德國教育也重視務實層面。他才高一就參加了為期兩周的職場實習，到當地一家專營伺服器的上市櫃公司IT 部門學習程式語言，更因此發現自己對工程有興趣。他也得知若台灣學生持有學測成績，托福與德文檢定達標，即可到德國讀書，且幾乎是不用學費，因此想留學德國。

雖看見德國令人嚮往之處，但部分激進思想依舊存在於社會暗處。陳閎凱到柏林旅遊時就差一點碰上槍擊事件，只能暫停行程，在旅館中躲了一整天。「歐洲看起來每個國家都很富裕、人民教育程度都很高，但一個國家不會只有好的一面，仍然有壞的部分。」

這些交換學生在異國的行程，雖因今年肆虐全球的新冠肺炎疫情而被迫提早結束，但這段難能可貴的經歷，讓他們再也不是一年前懷著忐忑不安的心情、獨自飛越半個地球的那個自己。無論是語言與社交能力的提升、開拓視野，或培養出更加獨立自主、更有自信的性格，都是此趟交換之旅更勝於學校所學知識的收穫。

About 陳閎凱

出生：2003年

學校：新竹市立建功高中一年級

交換國家：德國

TOEFL ITP：460分