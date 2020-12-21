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絕佳英語力！聖心女中黃書霈入選外交小尖兵

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黃書霈樂於主動爭取表現機會，培養出絕佳的台風與英語口說力。（攝影／李文欽）
黃書霈樂於主動爭取表現機會，培養出絕佳的台風與英語口說力。（攝影／李文欽）

【文／張秋蓮】

攤開原文立體書《天鵝湖》，華麗絢爛的舞台在眼前展現，人物角色恣意穿梭其間，有趣極了……這是聖心女中高中國際英語班一年級黃書霈兒時的英語啟蒙。

媽媽喜歡收藏原文立體書的習慣，意外成為她接觸英語的起點，對英語產生興趣的她，國中三年到高一都就讀國際英語班，今（2020）年更獲選外交小尖兵校內四位代表之一，隊伍已入圍全國賽。

黃書霈從小就對凡事充滿好奇心，興趣廣泛，也樂於主動爭取表現機會。國二曾擔任韓國文化交流代表、利用暑假到韓國姐妹校交流，在學期間也曾參加美術、英語演說與寫作比賽，獲得優異成績。

今年，她主動報名參加由教育部、外交部主辦的「109年度外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，以過人的英語演說能力勝出，將代表學校參加區域、全國比賽。外交小尖兵的比賽項目是英語話劇，英語演說、台風對她而言不是問題，入選校隊代表後還加入戲劇社，練習演戲技巧、肢體動作。

絕佳英語力為黃書霈創造許多舞台，她將這一切歸功於家庭教育的潛移默化，以及聖心女中互動式的外師英語課，以遊戲方式學習、鼓勵學生練習聽力、口說，有效增進她的英語表達力。她自認是「問題比較多」的學生，課堂上總是把握機會勇於發問、跟老師互動，「只要是我喜歡的事情，我就會主動去做。」

雖然對自己的英語能力有信心，黃書霈在高一分班考的TOEIC Listening and Reading測驗，只考了560分。考前沒有時間多作準備，是成績不甚理想的原因之一，但也因此讓她知道在沒有準備下的真正英語實力。學校規定高三要再考一次，她希望到時候能夠進步300分，她笑著說：「希望能突破800分！這樣大學就可以免修英文了。」

儘管才升上高一，黃書霈已有清晰的未來志向。雖然父母都是醫生，她並不打算走醫學路，反而對建築設計情有獨鍾。從小就對畫畫很有興趣的她，國小、國中都參加過美術比賽，曾獲特優，學建築設計的想法漸漸在心裡萌芽，也確定未來大學畢業後要出國進修，追逐夢想。至於她心目中的第二志願則是外文系，從小到大慢慢累積的英語能力，無形之中成為她探索世界的最佳助力。

優美琴聲從黃書霈的指尖流洩而出，渾身散發著自信魅力。（攝影／李文欽）
優美琴聲從黃書霈的指尖流洩而出，渾身散發著自信魅力。（攝影／李文欽）

聖心女中小禮堂一隅，傳來優美的鋼琴聲，讓人聽得入神。琴聲從黃書霈的指尖流洩而出，舉手投足散發著自信，如同她對於自己未來要努力的方向了然於心，值得期待的人生故事正要開啟。

About 黃書霈
出生：2005年
學校：聖心女中高中國際英語班一年級
興趣：電影、田徑、美術設計、數學、音樂、舞蹈
多元學習歷程：
幹部經歷：康樂股長、仁愛慈善園遊會子PM
競賽參與：新北市田徑對抗賽跳遠第六名、聖心美展優等、校內英文寫作優等、校內英文演講甲等
檢定證照：高一分班考TOEIC (L&R) 560分
其他多元表現：109年度外交小尖兵入圍全國賽、韓國文化交流代表

延伸閱讀》把握高中三年取得多益+托福雙證照，強化英語實力，展現自主學習熱忱，吸引教授目光

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