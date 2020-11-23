依各系需求客製備審 凸顯自我優點上陽明牙醫

【文／謝維容】

如何在學測結束到大學面試的短時間內，完成讓教授眼前一亮的備審資料，是多數考生將面臨的挑戰。正由於時間有限，畢業自台南市南光高中、同時錄取陽明大學牙醫學系和交通大學資訊工程學系的黃馨慧認為，學測放榜前就要開始準備，給自己充足的犯錯空間。

備審結合活動經歷與個性

黃馨慧認為當初準備的過程並不順利，甚至可說是挫折連連。「一開始很有自信寫了一大堆，但老師看過後提出很多修改建議，才發現自己做得一塌糊塗。」不過她告訴自己「寧可準備時被罵，也不要面試時拿出不像樣的備審」。快速調適自己的心態，累積面對挫折的力量。

備審資料反覆修改需要大量時間，因此黃馨慧早在學測放榜前就著手進行。她分析，從學測結束到面試大概有兩個多月的時間，可先花一個月決定申請學系的大方向，寫出草稿。放榜後就能修飾內容，根據各校需求增添資料。此外還要製作一頁包含所有個人經歷的總表，讓教授一眼就能看見自己的亮點。

為了切合各科系需求並量身訂做備審資料，黃馨慧瀏覽各系官網，發現資工系看重學生寫程式的能力；牙醫系則更關注性格，希望學生有耐心、會溝通。因此她在撰寫牙醫系的自傳時，會強調自己時常參加各種課外活動，以及過程中的收穫。

黃馨慧以完成專題研究的經驗舉例，實驗時和組員在流程設計上產生分歧，最後透過溝通找出折衷方案，寫自傳時就可以說明當初從中培養了團隊合作精神。她還參加過清華盃化學競賽、台灣區高中數學競賽，這些競賽皆須組隊參加，就算未拿下亮眼名次，也能分享準備過程中的收穫，讓教授了解活動如何影響自己的人格特質。

除了專題研究與競賽，社團經驗也能讓教授印象更深刻。黃馨慧高一時是模擬聯合國社的社員，需要大量閱讀各種資料，並搜尋相關時事議題，累積不少閱讀英文長篇文章的經驗，她形容「參加模聯就像是世界被打開了。」因此能在備審上表示自己具備社交能力，且性格樂於與人溝通。

黃馨慧的好英文也為備審增加不少亮點，像是 TOEIC（L&R） 910的高分、英文作文比賽優勝。當初為了準備比賽，她每周跟著老師練習，將每一次的練習效益發揮至最大。「練習時一定要有老師修改，才能找到可以改善的地方，而且把評論加以吸收並應用在下一次練習中，練習才有意義。」

雖然課業表現傑出，黃馨慧不將學習英文視為苦差事。她高中時經常閱讀英文教學雜誌，或觀看VoiceTube的雙字幕影片，當作是休閒，不要有壓力，以輕鬆的態度去看就能不知不覺增進英語力。

黃馨慧（右）參加模擬聯合國時接觸不少國際議題，拓寬眼界。（照片提供／黃馨慧）

勤練口條 面試自然不做作

至於面試，黃馨慧覺得表現出自然的態度很重要。「面試是要讓教授對你有印象，所以做自己就好。」剛開始準備時容易緊張，說話太快，內容空洞沒有條理，讓人完全聽不懂。她請老師和同學安排多場模擬面試，改進口條；若學校請專業面試老師到校演講，她也會抓緊機會尋求建議。

為了讓每一次練習機會發揮最大效益，她會記下應改進之處，寫下模擬題目的回答，擬定需要講到的重點，開口時就不會顯得太空洞。

除了訓練臨場反應，黃馨慧還重點複習各校的面試考古題，像是「為什麼想讀牙醫系」；但她認為，不需特意為了面試準備漂亮的回答，展現真實的自己即可。

高中時參加大量活動豐富黃馨慧備審資料，但也佔據她許多課餘時間，因此時間管理就顯得特別重要。她每周會列出需要完成的所有事項，並排出優先順序，比如高二時是以課業為重，再按照時限的短中長程去規畫當周的計畫表。

黃馨慧喜歡參加各類活動的精神延續到大學，除了各式各樣的嶄新體驗，她還想挑戰更多新事物，想辦營隊、出國交換，延續收穫滿滿的生活。

About 黃馨慧

出生：2001年

學校：陽明大學牙醫學系

學歷：南光高中自然組資優班

多元學習歷程：

社團經歷：高一參加模擬聯合國社、數學菁英培育社，高二參加科學研究社

競賽參與：高一發表專題研究「心有『菱』『吸』──碳化菱角殼對重金屬之吸附」、高三參加高中英文作文比賽獲南區決賽優勝

檢定證照：高三考取TOEIC (L&R) 910分

志工服務：高一至印度擔任服務志工