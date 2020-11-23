學習歷程緊扣法律 全壘打錄取成大、中正六校

【文／謝維容】

在求學這條路上，《荀子》〈勸學〉中「不積蹞步，無以至千里」，用在現正就讀成功大學法律系的蔡佳陵身上再適合不過。她畢業自花蓮女中，高一下受營隊經驗啟發，決定攻讀法律系。隨後在一年半內，以專題、科展、營隊等活動累積豐富的學習歷程，讓她成功在2019年個人申請入學同時錄取六校法律系。

受營隊經驗鼓舞 立志讀法律

蔡佳陵自小就對法律有興趣，卻是直到高一寒假參加台灣大學法律學系舉辦的「司控國度」營隊後才決定以法律系為升學目標。營隊期間，與永信律師法律事務所主持律師，也是法律扶助基金會創辦人林永頌對談時，聽到「當律師不累，因為這份工作很有價值。」讓她發覺律師的工作很有意義。

營隊的戲劇表演，演出性工作者受暴卻求助無門的掙扎與痛苦，既虐心又真實的劇情令她大感震撼。四天三夜的營隊成為許多小隊員報考法律系的動力，「營隊結束後，我也百分之百確定自己想讀法律系。」

決定志向後，蔡佳陵的許多課外活動皆與法律息息相關。高一暑假她參加法律扶助基金會舉辦的法律營隊，在執業律師與法官面前演出法庭劇，獲得最佳律師獎。頒獎人跟她說「妳的口條很好，希望妳未來有機會在花蓮的法律界服務。」使她大受鼓舞，更堅定讀法律的志向。

高二撰寫專題研究時，她也選擇公民領域，並在閱讀今周刊《誰讓他們來不及長大？》一文後，將主題訂為受虐兒少。訪談花蓮社工探討當地兒少權益在實務上的困境時，她發現兒少保護系統不只需要社工與司法介入，也需要社會大眾的關注與支援。

她也觀察到花蓮的城鄉差距非常明顯，同一所學校內可能有英語跟母語一樣流利的學生，也有連國中1200個基本單字都背不全的學生。且問題不在於錢或設備，而是關懷與陪伴。「他們有很新的教室和電腦，但沒有能陪伴他們、讓他們願意讀書的老師。」蔡佳陵將沉痛的感觸寫在專題中，獲選為全國中小學科展東區代表，並獲得鄉土教材獎。

參加全國科展時，正是邁入學測衝刺期的高二下學期，她不得不停下早已安排完成的讀書計畫，直到七月底科展落幕，才繼續專心準備學測。最後能在專題、科展、學測皆斬獲佳績，蔡佳陵認為關鍵在於維持正常作息。「每天固定睡滿八小時，讓自己隨時保持最好的狀態。」

蔡佳陵（左）參與東部模擬聯合國夏令營期間，擔任會議主席練出好口條與臨場反應。（照片提供／蔡佳陵）

提早準備書審 勤於爭取資源

翻開蔡佳陵的備審資料，豐富的內容與清晰的條理獲成功大學、中正大學、中興大學、台北大學、東吳大學、輔仁大學共六校法律系青睞。早在高二輔導課上，她就做好備審資料，並找已申請上大學的高三學姊幫忙修改內容，所以學測放榜後稍加潤飾即可，沒有花太多的時間準備。因此她建議學弟妹，高二寒假時整理好自傳和經歷整理，省下時間集中在面試準備上。

準備面試時，蔡佳陵積極爭取資源。她參加各校大學生自主發起的「夢想啟航計畫」進行模擬面試，並報名學校聘僱的專業面試老師開設的培訓班。培訓班的學生要在全校高三學生面前發表培訓內容、示範自我介紹、回答問題，她的臨場反應和膽量也因此進步。

至於如何呈現自己的亮點，蔡佳陵分享面試老師的指導，準備五個高中時最精采的故事，找出呈現自己亮點的方式，再濃縮成講稿，讓教授一聽就能記住。她也建議自我介紹準備兩分鐘、一分鐘、30秒的版本各一，視情況運用。

到了面試現場，蔡佳陵說不要害怕失誤，要抓緊機會表現。她回憶在成大面試時教授問「你認為台灣的『通姦罪』違反『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』中的哪一項人權？」雖然答錯，但在團體面試中第一個搶答的她仍獲錄取。她認為，面試教授可以理解你不會，他想要知道的是你有沒有自己的想法，所以面試時勇敢答題，不要害怕講錯。

如今成為法律系學生，她參加慈濟青年社，繼續關注兒少議題。走訪經濟弱勢家庭時目睹國小學生生活在比宿舍還小的空間內，讓她不禁思考這些小孩該如何和其他人競爭，或者講現實一點，「他要如何考上好大學？」至於未來如何應用所學，她還在思考，也想探索更多能回饋社會的機會。

About 蔡佳陵

出生：2000年

學校：成功大學法律系

學歷：花蓮女中語文資優班

多元學習歷程：

幹部經歷：高二擔任東部模擬聯合國夏令營會議主席及教學、高三擔任畢業生致詞代表

競賽參與：高二參加法律扶助基金會模擬法庭比賽獲最佳團體獎、最佳律師獎

檢定證照：高三考取 TOEIC（L&R） 850分

志工服務：高一擔任校內根與芽服務志工

作品成果：2018年全國中小學科展「社工執行兒童及少年福利與權益保障法之實務困境」